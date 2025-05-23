Митна війна Трампа з ЄС, старт фонду щодо надр із США, відмова Лаврова Ватикану: новини дня

Країни "Групи семи", куди входять і США, засудили розв’язану Росією війну, а також вкотре підтримали суверенітет і територіальну цілісність України.

Разом з тим глава МЗС Польщі закликав європейців готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи.

Сьогодні Трамп пригрозив Європейському Союзу запровадженням 50%-их мит.

Тим часом Польща заявила про перехоплення літака РФ, дії якого "становили загрозу". Крім того, Фінляндія підозрює, що російські військові літаки порушили кордон країни.

У Європі та США заявили про викриття російської кіберзлочинної мережі.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 23 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

G7 засудила Росію

Країни "Групи семи" схвалили спільну заяву, в якій, зокрема наголошено, що заморожені російські активи залишаться знерухомленими поки Росія не припинить свою агресію та не заплатить за завдані Україні збитки.

У документі, який ухвалили міністри фінансів та глави центральних банків країн G7 на зустрічі 20-22 травня в канадському Банфі, також засуджують розв’язану РФ війну, підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і вітають поточні зусилля з намагання встановити режим припинення вогню.

Як зазначено в заяві, якщо припинення вогню досягти не вдасться, країни G7 розглядатимуть всі "можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення санкційного тиску".

Американський президент Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною узгоджений масштабний обмін полоненими.

"Чи може це стати початком чогось великого?", – завершив свій допис у Truth Social президент США.

22 травня президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну після того, як у Туреччині під час переговорів між Росією та Україною було досягнуто домовленості у форматі "1000 на 1000".

Ця домовленість стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі українською та російської делегацій у Туреччині, яка відбулася 16 травня у Стамбулі вперше за більш ніж три роки.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав, що за підсумками зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня було досягнуто домовленостей про обмін полонених і підготовку бачення безумовного припинення вогню.

"Третя позиція, над якою ми також працюємо, – це зустріч між президентом України Зеленським та Путіним", – зазначив міністр.

Він додав, що у Києві хочуть присутності Трампа на потенційній зустрічі Зеленського й Путіна. зустрічі долучився президент Трамп.

Лавров відмовив Ватикану

Російські посадовці, за даними Bloomberg, наразі не планують поїздку глави Кремля Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.

Замість цього вони зосереджені на технічному рівні перемовин, які розпочались минулого тижня в Стамбулі. Очікується, що ці переговори продовжаться саме там, зазначив один зі співрозмовників агентства.

Як відомо, Папа Римський Лев XIV запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією.

Зазначається, що обговорення можливості участі Ватикану як потенційного господаря або посередника в переговорах досі тривають.

Згодом міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані.

Тим часом, за повідомленням розвідувального центру Сил оборони Естонії, окупаційні війська РФ зберігають тиск на всіх основних напрямках фронту, проте українські підрозділи успішно стримують цей тиск.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський допустив, що війна РФ проти України може тривати кілька десятиліть.

Підготовка нових санкцій ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ухвалений ЄС 17-й пакет санкцій проти Росії – слабкий, тому в наступному обмеження мають бути жорсткішими.

"Він (новий пакет санкцій. – Ред.) має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу – Nord Stream 1 і Nord Stream 2, а також виключити всі російські банки з програми SWIFT", – заявив Науседа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як пише Financial Times, "активно" підтримує пропозицію ЄС щодо заборони газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", щоб зупинити будь-які спроби США і Росії відновити поставки газу ними.

До речі, Politico виявило, що німецька компанія постачала підсанкційні технології до Росії через Словенію.

Тим часом, в Євросоюзі, за даними редактора "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Джозвяка, починають закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти РФ.

Агентство Bloomberg повідомило, що ЄС уже сьогодні мав почати обговорювати санкції проти "Північного потоку-2".

Митна війна Трампа з ЄС

Видання Defence News повідомляє, що Пентагон, ймовірно, знизить статус політичного офісу, який відіграє важливу роль у військовій реакції на війну в Україні.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликає європейців готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи.

"Враховуючи нинішній стан світу, це означає, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: грати в лізі великих держав і брати участь у марші світу, або ж приректи себе на маргіналізацію", – зазначив він.

Професорка Колумбійської школи права Катаріна Пістор наголошує, що демократія має бути з м’язами.

Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив про необхідність запровадження 50% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу.

Він наголосив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

У Франції заявили, що нові погрози Трампа тарифами "анітрохи не допомагають", а Ірландія закликає президента США до переговорів після погроз тарифами у 50%.

Оборона НАТО і загрози з РФ

США чекають від НАТО на чіткий план щодо збільшення видатків на оборону, а країни Балтії підтвердили наміри збільшити видатки на оборону до 5% ВВП з наступного року.

В НАТО вирішили протестувати великі дрони на території Фінляндії у червні.

Польща заявила про перехоплення літака РФ, дії якого "становили загрозу".

За даними фінського оборонного відомства, повітряний простір країни міг бути порушений російськими військовими літаками у районі південного міста Порвоо, що за 130 кілометрів від кордону з Росією, в першій половині дня у пʼятницю.

Крім того, у Європі та США заявили про викриття російської кіберзлочинної мережі.

Польські військові продемонстрували фрагмент укріплень "Східний щит" на кордоні з РФ, а Швеція знизила національний рівень терористичної загрози.

Передвиборча Польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав "держзрадою" обіцянку кандидата в президенти від опозиції Кароля Навроцького не пускати Україну в НАТО.

Туск наголосив, що членство України в НАТО "є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі".

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав обіцянку Навроцького неприйнятною.

А голова найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський, який підтримує Навроцького, у листі до партійних активістів закликав мобілізуватись перед другим туром виборів президента.

Нагадаємо, другий тур виборів президента Польщі відбудеться 1 червня. Конкурентом Навроцького є кандидат від партії прем’єра, мер Варшави Рафал Тшасковський.

У Польщі перед другим туром виборів президента двоє кандидатів мають рівну підтримку.

Щодо режиму Орбана

Угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем’єр-міністра при владі.

Згідно з нещодавнім опитуванням, результати якого наводить Telex, половина респондентів вважають, що уряд Віктора Орбана мав радше або чітко негативний вплив на розвиток країни. Натомість 39% оцінюють його правління як позитивне.

Серед громадян віком понад 60 років спостерігається відносна перевага позитивних оцінок, тоді як майже 60% молоді від 18 до 25 років висловили негативну думку про "епоху" Орбана.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини висловив впевненість, що угорці в його опитуванні щодо вступу України в ЄС підтримають позицію уряду і проголосують проти.

"Угорщина хоче тримати Україну поза межами ЄС, бо якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка",– сказав Віктор Орбан.

А ще угорський прем’єр пов’язав ухвалення в Угорщині законопроєкту, який обмежує діяльність неурядових організацій, з "активною шпигунською діяльністю України".

"В Угорщині діє провоєнна і проукраїнська пропагандистська мережа, але ми вжили необхідних заходів", – сказав він, додавши, що робота ще попереду.

Нагадаємо, законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, зокрема гранти ЄС.

Ініціатива нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.

За рік до парламентських виборів в Угорщині опозиція впевнено обганяє партію Орбана.

Про те, як угорський прем’єр хоче використати тему України для збереження влади і як діяти Києву, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Орбан прагне "війни" з Україною. Яку небезпеку це несе та як варто діяти Києву.

Решта новин

Україна і США завершили процедури для запуску фонду відбудови за "угодою про надра".

Молдова розриває договір з РФ про діяльність культурних центрів, а Литва з 1 червня не визнаватиме небіометричні паспорти громадян РФ для в’їзду в країну

У Берліні затримали 13-річного хлопця, який вчора вранці вдарив однокласника ножем, а сьогодні на вокзалі Гамбурга невідомий скоїв напад з ножем. Постраждали більше десяти людей.

Генерального секретаря парламенту Фінляндії запідозрили у держзраді.

Вірменія прийме саміт Європейської політичної спільноти у 2026 році.