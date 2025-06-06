Конфлікт Маска і Трампа, США змінюють думку про "Павутину", диверсії у Швеції: новини дня

Посол ЄС в Україні провела ніч у бомбосховищі через російські обстріли. Міністр закордонних справ Британії засудив "варварські дії" РФ, а дочка Келлога на тлі обстрілів констатувала, що Путін "хоче лише більше війни – і всю Україну".

Канцлер Німеччини після переговорів з президентом США наголосив, що тепер дві країни зобов’язані чинити більший тиск на Росію. Хоча, за даними ЗМІ, у Трампа хочуть послабити законопроєкт із "розгромними" санкціями проти Росії.

Орбан привітав союзника Трампа у Польщі – Кароля Навроцького – з перемогою на виборах президента. Тим часом Варшава вирішила відмовитися від американських гелікоптерів.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 6 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Посол ЄС під обстрілом

В ніч на 6 червня столиця України зазнала чергової комбінованої атаки з боку Росії.

Загалом РФ застосувала 452 засоби повітряного нападу: ракети та дрони, протиповітряна оборона знешкодила 406 ворожих цілей, поза тим, є влучання у 13 локаціях та падіння уламків.

Києві внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену.

Також під російськими ударами опинилась низка інших міст.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що через нічну повітряну атаку РФ була змушена провести ніч у бомбосховищі – разом з братом, який приїхав її навідати.

Президент Володимир Зеленський назвав ці атаки терором проти мирного населення й закликав міжнародну спільноту до посилення санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі засудив російську масовану атаку на Україну: "Путін знову атакує міста, будинки та цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії".

Донька cпецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога після обстрілу Києва заявила, що Путін "хоче лише більше війни – і всю Україну".

Меган Моббз звернулася безпосередньо до свого батька Кіта Келлога: "Гучна ніч у Києві, тату!"

"Можливо, це вибухи й стрілянина серед ночі, але я маю дивне відчуття, що росіяни не прагнуть миру", – написала вона.

Фінляндія після масованих ударів по Україні закликала РФ до припинення вогню.

США змінюють думку про "Павутину"

За словами посла ЄС Катаріни Матернової, нічний удар по Україні був відповіддю Кремля на українську операцію "Павутина", внаслідок якої були уражені десятки одиниць російської авіації.

"Росія принижена й люта. Їхня відповідь – жорстока. Вони вбивають щоночі. І поки українці атакують виключно військову інфраструктуру, Росія вбиває цивільних. Вони бомблять багатоповерхівки, дитячі майданчики, вбивають матерів з дітьми", – зазначила посол.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог, коментуючи результати операції "Павутина", наголосив, що "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою".

"Ця подія може стати поштовхом до миру, але обидві сторони мають залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити кровопролиття й покласти край війні", – написав він у соцмережі X.

За даними ЗМІ США, Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина".

Зустріч Мерца з Трампом

У четвер, 5 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідав Дональда Трампа у США. Вони провели зустріч у Білому домі, яку німецький канцлер вважає позитивною.

"Сьогодні ми заклали основу для дуже хороших особистих, а також політично продуктивних переговорів", – сказав Мерц.

На його думку, Дональд Трамп серйозно зацікавлений у досягненні угоди між США та Європейським Союзом щодо тарифів.

Канцлер також зазначив, що дві країни "тепер разом зобов'язані чинити більший тиск" на Росію, щоб вона припинила війну в Україні.

Тим, за даними The Wall Street Journal, у Трампа хочуть послабити законопроєкт із "розгромними" санкціями проти Росії.

Фрідріх Мерц вважає, що деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії.

За його словами, деякі сенатори "явно не мають уявлення про те, що там зараз відбувається".

А ще очільник німецького уряду після розмови з президентом США запевняє, що американський уряд відданий НАТО і що Сполучені Штати не мають намірів виходити з Альянсу.

Канцлер додав, що президент Сполучених Штатів погодився відвідати Німеччину, і зараз обговорюється дата його можливої поїздки.

Конфлікт Маска і Трампа

У четвер між президентом США Дональдом Трампом і американським мільярдером Іланом Маском спалахнула публічна суперечка після того, як очільник Білого дому заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска.

Мільярдер, у свою чергу, у дописах на X відповів, що Дональд Трамп програв би вибори, а також почав критикувати One Big Beautiful Bill, який, за словами Маска, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США.

Були й інші дописи.

Згодом Politico повідомило, що помічники Білого дому запланували на п'ятницю телефонну розмову з мільярдером, щоб домовитися про примирення.

Та пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом не планує розмовляти з Ілоном Маском.

"Думаю, я ще якийсь час не планую з ним розмовляти, але бажаю йому всього найкращого", – додав він.

А ще американські ЗМІ повідомили, що президент Сполучених Штатів нібито думає продати свою Tesla.

У Держдумі Росії вже заявили, що готові надати притулок Маску.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що сварка між президентом США і мільярдером була очікуваною: "Ці двоє не були створені, щоб ладнати".

ABC News повідомляє, що серед співробітників створеного Ілоном Маском Департаменту ефективності державного апарату (DOGE) зростає занепокоєння на тлі відвертої ворожнечі останнього з Дональдом Трампом.

Раніше Трамп високо оцінив діяльність департаменту, заявивши, що "DOGE заощадив 150 мільярдів доларів". Водночас він визнав, що деякі його рішення потрібно скасувати.

Санкції проти суддів МКС

Адміністрація президента США Дональда Трампа ввела санкції проти чотирьох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як повідомило агентство Reuters, це відповідь США на видачу МКС ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та на рішення щодо порушення справи щодо ймовірних воєнних злочинів американських військ в Афганістані.

Міжнародний кримінальний суд різко засудив цей крок, назвавши його спробою підірвати незалежність міжнародної судової інституції, яка дає надію і справедливість мільйонам жертв "неймовірних звірств".

Нагадаємо, на початку лютого Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.

Президент Євроради Антоніу Кошта підтримав Міжнародний кримінальний суд на тлі санкцій. Норвегія також "рішуче засуджує" санкції США проти суду

Тим часом, у ЄС натякнули, що можуть піти на жорсткіші кроки щодо Ізраїлю за наступ у секторі Гази, а у Франції кажуть, що не визнаватимуть Палестину самостійно.

Ризики з РФ і посилення Європи

Латвія фіксує збільшення числа перешкод GPS у своєму повітряному просторі, а у Швеції розслідують 30 випадків пошкодження веж зв'язку: підозрюють диверсію.

У Німеччині 12 працівників поштової компанії постраждали через невідомий білий порошок.

Військові Литви та США провели бойові стрільби з систем HIMARS на Балтиці, а Італія розмістить в Естонії систему ППО SAMP/T.

Щодо євроінтеграції

ЄС виділив 30 млн євро на відновлення системи водопостачання Кривого Рогу, яка постраждала після знищення Росією Каховської греблі у 2023 році.

Європейська комісія у п'ятницю отримала фінальне офіційне повідомлення від України про завершення всіх необхідних законодавчих процедур для приєднання до зони Roam like at home – тобто зони роумінгу ЄС.

Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат завдяки домовленості операторів у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

Цей режим діє на тимчасовій основі з початку активної фази війни і востаннє був продовжений у липні 2024 року на один рік.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вірить у можливість до кінця місяця подолати вето Угорщини на рух у ЄС.

За її словами, урядова команда продовжує технічні консультації щодо питань про національні меншини, які піднімає угорська сторона.

"Ми сподіваємося, що діалог буде віднайдено. Так як діалог з Угорщиною веде не лише Україна і Єврокомісія, а й уряди Франції, Німеччини, Італії і колеги з Данії, які переймуть головування", – підкреслила віцепрем'єрка.

А ще вона зазначила, що Україна має до року для реалізації всіх вимог ЄС за програмою Ukraine Facility.

"Це щонайменше вісім законопроєктів, які на сьогодні перебувають на розгляді парламенту, в тому числі законопроєкти, які стосуються судової гілки влади, виконання судових рішень, реформ, пов'язаних з інституцією АРМА, та інші", – сказала вона.

Польща не хоче купувати гелікоптери США

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах у Польщі "фантастично хорошою", привітавши успіх союзника президента США Дональда Трампа.

"З угорської точки зору, я вважаю результат фантастично хорошим, адже в Польщі діє проукраїнський, провоєнний, пробрюссельський ліберальний уряд", – сказав Орбан.

Угорський прем’єр назвав перемогу Навроцького "продовженням наступу патріотів".

"Можна сказати, що "Вашингтон-експрес" прибув до Варшави", – додав Орбан.

Варто зазначити, що Трамп особисто підтримав Навроцького, прийнявши його у Білому домі 1 травня та побажавши успіху.

Тим часом Польща відмовляється від закупівлі американських військових гелікоптерів Black Hawk.

"Сталася істотна зміна обставин, внаслідок якої проведення процедури або виконання замовлення не відповідає інтересам суспільства, чого не можна було передбачити раніше", – сказав речник Агентства із закупівлі озброєнь, підполковник Гжегож Полак.

Після зміни американської адміністрації у Білому домі серед деяких союзників по НАТО виникло побоювання, що на США більше не можна покладатись у військовому плані.

До речі, в Угорщині заборонили вивішувати ЛГБТ-прапори на держустановах, чого і до цього не робили.

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