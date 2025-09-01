Провокація РФ проти фон дер Ляєн, Рада Україна-НАТО, "декомунізація" в Чехії: новини дня

Президентка Єврокомісії повідомила про розробку країнами ЄС "досить чітких планів" потенційного розгортання військ в Україні. Міністр оборони Німеччини розкритикував Урсулу фон дер Ляєн за оголошення інформації щодо гарантій безпеки.

Вчора у Болгарії система GPS на борту літака президентки Європейської комісії була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.

У Німеччині не бачать загроз від російсько-білоруських навчань "Запад", а у нового президента Польщі попередили Україну: слід виконати вимоги для поліпшення відносин.

Все важливе і цікаве за 1 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Про тиск на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у річницю нападу Гітлера на Польщу нагадав про наслідки умиротворення агресора.

Він зазначив, що 1 вересня 1939 року гітлерівська Німеччина напала на Польщу, а згодом з іншого боку приєднався СРСР – що стало початком Другої світової війни на європейському континенті.

"Зараз критично важливо пригадати, що передувало цьому: слабкість та наївна віра, що територіальні поступки умиротворять агресора", – зазначив міністр закордонних справ України.

За його словами, найкращий спосіб вшанувати десятки мільйонів загиблих у Другій світовій – це запобігти тим самим помилкам у сьогоденні.

"Єдність союзників, тиск на агресора – Росію, та посилення України є критично важливими для безпеки та довгострокового миру у всій Європі", – додав Сибіга.

Сьогодні у Брюсселі пройшло позачергове засідання Ради НАТО-Україна через атаки РФ, на рівні політрадників.

Напередодні засідання український глава МЗС наголосив, що Київ очікує на цілеспрямоване обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців.

До речі, у Владіміра Путіна спростували домовленість про тристоронній саміт з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликане на запит української сторони у зв’язку із нещодавніми масованими російськими обстрілами, йшлося про необхідність посилення української ППО, більше залучення союзників в українське виробництво дронів, посилення тиску на Росію.

Обговорення гарантій безпеки

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Financial Times заявила, що країни ЄС розробляють "досить чіткі плани" потенційного розгортання військ в Україні в рамках повоєнних гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку з боку США.

"Гарантії безпеки мають першорядне значення і абсолютно необхідні. У нас є чітка дорожня карта, і ми досягли угоди в Білому домі... і ця робота просувається дуже добре", – розповіла вона.

За її словами, основою сил стримування у повоєнний період мають стати Збройні сили України.

Після укладення будь-якої мирної угоди Києву знадобиться "досить значна кількість солдатів, яким потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання... Безумовно, ЄС доведеться докласти зусиль", зауважила вона.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про гарантії військової безпеки для України.

Він повідомив, що обговорення тривають, "але обговорювати це публічно в цей момент, я думаю, абсолютно неправильно".

У четвер, 4 вересня, європейські лідери зберуться у французькій столиці Парижі, щоб продовжити дискусії про можливі гарантії безпеки для України. До зустрічі доєднається і президент України Володимир Зеленський.

Провокація РФ проти фон дер Ляєн

31 серпня система GPS на борту літака президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн була заглушена на шляху до Болгарії. Болгарська влада підозрює, що блокування відбулося через втручання Росії.

Прессекретар правителя Росії Дмитрій Пєсков заперечив причетність РФ до збою GPS літака з главою Єврокомісії.

Європейський Союз на тлі цього розмістить додаткові супутники на низькій навколоземній орбіті, щоб посилити стійкість до перешкод GPS і поліпшити можливості їх виявлення.

Литва хоче жорсткої реакції на втручання Росії в навігацію літака з фон дер Ляєн.

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр також стверджує, що під час польотів стикався з GPS-перешкодами.

Навчання "Запад" не загрожують

У Німеччині не бачать ознак підготовки нападу РФ на НАТО під виглядом навчань "Запад".

"Але ми будемо на сторожі – не тільки німецькі збройні сили, а й НАТО", – сказав генінспектор німецького Бундесверу Карстен Броєр.

Грузія "за бортом"?

Грузію не запросили на зустріч міністрів ЄС з країнами-кандидатами на членство.

31 серпня Європейська комісія отримала від влади Грузії відповідь на листа з вимогою повернутися до демократичних практик, направленого Комісією офіційному Тбілісі 14 липня.

Тепер Єврокомісія має вивчити та оцінити отриману відповідь.

А "президент" Грузії Міхеїл Кавелашвілі поскаржився президенту США Дональду Трампу на брак уваги.

Вимоги Навроцького

У Польщі повідомили, що візит їхнього президента Кароля Навроцького обов’язково відбудеться, але після того, як польський лідер відвідає США, Ватикан, Литву і Фінляндію.

Керівник Офісу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач також окреслив теми можливого візиту.

"Нам, безумовно, потрібно говорити про безпеку в широкому сенсі, але у нас також є двосторонні питання. Історичні та економічні питання, які важливі для поляків. Ми повинні захищати свій ринок від неконтрольованого потоку українського зерна, а також говорити про необхідність вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії і про поширення ідеологій, з якими ми не згодні", – заявив Пшидач.

Він також заявив, що без конкретних кроків України у врегулюванні історичних суперечностей буде важко поліпшити відносини з Польщею.

Решта новин

Трамп несподівано змінив думку щодо китайських студентів у США.

Чехія зменшить пенсії для ще більшої кількості посадовців комуністичної доби.

У Польщі вчителі вийшли на протест у перший день навчального року.

ОБСЄ офіційно поховала Мінську групу, яка "мирила" Вірменію та Азербайджан.

На лідера найпопулярнішої партії Чехії напали під час передвиборчого мітингу. Поліція затримала зловмисника.

В Угорщині запрацювала ще одна українська школа.

У Данії ексміністр потрапив до в'язниці через дитяче порно.