Київ виконав вимогу Угорщини, США вивозять зброю з ЄС, скарги Польщі на Україну: новини дня

П’ятниця принесла Україні гарні євроінтеграційні новини.

Президент Фінляндії вважає, що діалог Європи з РФ може початися найближчими тижнями. Рубіо від імені США привітав російський народ з днем Росії.

ЗМІ повідомляють, що Сполучені Штати і Іран близькі до підписання меморандуму.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 12 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Київ виконав вимогу Угорщини

У п’ятницю у другій половині робочого дня уряд України схвалив та передав у Брюссель рішення про зміну національного плану захисту меншин у редакції, погодженій з державами-членами ЄС.

Таким чином, Україна вклалася у крайній термін щодо схвалення цього плану, узгоджений з Радою ЄС.

Кіпрське головування в Раді ЄС повідомило, що Євросоюз 15 червня проведе міжурядові конференції з Україною і Молдовою, де ЄС та країни відкриють перший переговорний кластер.

"Здійснюючи цей важливий крок разом, ми ще раз підтверджуємо, що Європейський Союз найсильніший, коли він є єдиним, принциповим та відкритим для тих, хто відданий його цінностям", – заявило головування Кіпру.

В пресслужбі Ради ЄС зазначили, що засідання 15 червня буде присвячене відкриттю переговорів щодо кластера 1: Основи.

"Цей кластер охоплює, зокрема, верховенство права та основні права, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління та економічні критерії", – йдеться у повідомленні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала фінальне рішення держав-членів ЄС про призначення на понеділок міжурядових конференції з Україною і Молдовою.

"Розширення є стратегічним вибором. Зближуючи наші народи, ми зміцнюємо мир, безпеку та процвітання на всьому континенті. У світі зі зростаючою невизначеністю, розширення Європейського Союзу відповідає нашим спільним інтересам", – додала вона.

До речі, Київ і Брюссель погодилися оновити програму Ukraine Facility, за якою Україна в обмін на реформи отримує кошти ЄС. Оновлення передбачає виконання також пріоритетного переліку реформ для вступу до Євросоюзу.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Більше грошей в обмін на реформи. Які вимоги додав ЄС у програму фінансування України.

До речі, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, яким російську мову виключають з переліку тих, щодо яких Україна зобов’язана виконувати зобов'язання за конвенцією Ради Європи щодо захисту мов корінних народів і національних спільнот.

"Це справедливе й закономірне рішення. Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот", – пояснив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що Україна поважає мовне та культурне різноманіття, але мала усунути можливість для продовження російського імперського впливу.

Щодо переговорів з Росією

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що існують тихі сигнали про готовність Росії до діалогу з Євросоюзом щодо ситуації в Україні.

Він наголосив, що Україна сьогодні перебуває в значно сильнішій позиції, ніж будь-коли за час цієї війни, а США все ще зайняті вирішенням іранського питання.

Німецький депутат Родеріх Кізеветтер від партії канцлера Мерца вважає, що правитель РФ Владімір Путін навмисно намагається впливати на німців і розколювати їх "під час нинішньої фази слабкості Росії".

"Росія цілком свідомо грає на прагненні німців до безумовного миру, тоді як ми надто часто забуваємо, що це обов’язково має бути мир, заснований на свободі та самовизначенні. Абсолютний акцент має бути зроблено на всебічному зміцненні України, бо ми не можемо вести переговори над головами українців", – заявив депутат.

В розвідці Естонії повідомили, що розвиток подій на полі бою у війні РФ проти України минулого тижня характеризувався певним зменшенням військових дій.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії також зазначив, що ЗСУ продовжили інтенсивні удари середньої дальності по військових об'єктах та сполучних шляхах РФ на відстані до 300 кілометрів від лінії фронту.

Розвідцентр пояснив, що через українські атаки в Криму діють обмеження на продаж пального приватним особам. Також скоротилася кількість громадського транспорту, що обслуговує населення.

Крім того, у ЄС знайшли докази участі Китаю в тренуванні солдатів РФ, що воювали проти України.

США вивозять зброю з ЄС

США планують значно скоротити кількість літаків і військових кораблів, що надаються для операцій НАТО в Європі.

Про це рішення союзникам повідомили на початку червня в письмовому документі, з уривками з якого ознайомилася газета The New York Times.

Пентагон поки що не оприлюднив термінів скорочення, але американські офіційні особи дали зрозуміти, що воно почнеться дуже скоро – набагато раніше, ніж до цього готувалися європейські партнери.

Різке скорочення американського контингенту вплине на здатність НАТО, наприклад, відстежувати рух російських підводних човнів або запускати ракети Tomahawk вглиб російської території.

В НАТО кажуть, що інциденти з дронами не підривають їхню обороноздатність, але й прагнуть, за даними Politico, надати топкомандувачу більше повноважень для збивання дронів.

Італійська прем’єрка закликала союзників переглянути підхід до витрат на оборону: "Є країни, які замість того, щоб набирати солдатів, навчають дітей, звиклих грати в PlayStation, готуючи їх до дистанційного керування дронами у разі можливої війни".

До того ж у НАТО готуються скоротити миротворчу місію в Косово.

Новий міністр оборони Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що новим міністром оборони в його уряді стане Ден Джарвіс.

З 1997 по 2011 рік Джарвіс служив офіцером у парашутному полку. У той час його відправляли на службу до Косова, Сьєрра-Леоне, Іраку та Афганістану.

Коли після загальних виборів 2024 року до влади прийшла Лейбористська партія, його призначили міністром з питань безпеки в Міністерстві внутрішніх справ, де він працював до призначення міністром.

Нагадаємо, Джон Гілі вчора подав у відставку через незгоду з планами уряду щодо оборонних витрат, які, на його думку, не відповідають рівню загроз, з якими зіштовхнулася країна.

З цієї ж причини подав у відставку заступник міністра оборони Ел Карнс.

Міністр бізнесу та торгівлі Великої Британії Пітер Кайл став на захист урядового плану щодо інвестицій в оборону, який став причиною відставки міністр оборони Джона Гілі, заперечивши брак фінансування.

Він заявив, що витрати на оборону на початку наступного парламентського періоду сягнуть 3% від ВВП. За словами посадовця, до 2035 року Британія досягне показника у 3,5%.

До речі, на 18 червня заплановане засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), у якій головують Велика Британія та Німеччина.

Відповідно, на зустріч може поїхати вже новий міністр оборони Ден Джарвіс.

За даними Politico, Україна проситиме від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією.

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", – сказав український посадовець, який побажав залишитися анонімним.

Польські скарги на Україну

У президента Польщі Кароля Навроцького пояснили, чому він поки не позбавив українського колегу Володимира Зеленського ордена.

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич в інтерв’ю TV Republika заявив, що Кароль Навроцький не поспішає позбавляти президента України ордена Білого орла, очікуючи, що Україна виправить свою "помилку" з найменуванням підрозділу ССО на честь УПА.

Він також додав, що "дипломатія любить тишу".

За його словами, президент ще не ухвалив рішення і вже не робитиме цього до його візиту у США.

Крім того, Лешкевич зазначив, що президент Польщі Кароль Навроцький піднімає на міжнародному рівні питання польсько-українських історичних взаємин.

Тим часом польський збір на автобуси для Вінниці досягнув половини цільової суми.

Збір польських активістів з фонду Sikorki na Ukrainie на 15 автобусів для Вінниці досягнув 270 тисяч злотих з необхідних 500 тисяч.

Збір організували після того, як мер Вінниці Сергій Моргунов відкликав прохання про передачу вживаних автобусів через політичні суперечки у міській раді польського міста Кельце.

Депутат Мачєй Якубчик висловив обурення тим, що у Вінниці одну з вулиць перейменували на вулицю Степана Бандери і що "саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту".

Згодом фракція партії "Право і справедливість" у міській раді Кельце ініціювала резолюцію із закликом до мера Вінниці змінити назву вулиці Степана Бандери, але резолюція так і не потрапила у порядок денний через брак голосів.

Про те, як поляки радикалізуються щодо українців і що є причиною цього, читайте в статті редакторки щорічника "Український Альманах" (видання Обʼєднання українців у Польщі) Ольги Попович Кінець Польщі, яка здивувала у 2022-му: що стоїть за обуренням поляків на указ про героїв УПА.

А ще у Польщі офіційно прийняли на озброєння винищувачі F-35. Крім того, Сполучені Штати дадуть Польщі $4 млрд кредиту на закупівлю американського військового обладнання.

Трамп в очікуванні меморандуму з Іраном

Президент США Дональд Трамп очікує підписання меморандуму з Іраном на вихідних. Очікується, що документ підпишуть у Женеві.

За даними Axios, документ передбачає негайне відкриття Ормузької протоки без стягнення плати за проїзд та послаблення санкцій проти Ірану в обмін на дотримання правил.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном продовжить припинення вогню на 60 днів, зокрема в Лівані, протягом яких сторони проводитимуть переговори щодо ядерної програми Тегерану.

Агентство Bloomberg також повідомило, що США та Іран наближаються до підписання угоди про припинення бойових дій та відновлення судноплавства Ормузькою протокою перед самітом "Групи семи" 15-17 червня.

Міністр закордоних справ Ірану заявив, що угода з США "ближча ніж будь-коли".

Вибух у Нідерландах

У Нідерландах в одному з районів Амстердаму з минулої ночі тривали пошуково-рятувальні роботи на руїнах будівлі спортзалу, де стався вибух. Інцидент стався у західному районі Амстердаму Нью-Вест близько опівночі 11 червня. У будівлі, де розташований цілодобовий тренажерний зал, стався потужний вибух. Згодом стало відомо про кілька затримань після вибуху у спортзалі, вилучені автомобілі.

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