Реакція на удар по СБУ, Віткофф і Кушнер їдуть у Київ, Марта Кос карає Сербію: новини дня

Міністри закордонних справ України та Естонії закликають до посилення тиску на Росію після удару по будівлі СБУ, а експосол ЄС заявив, що "час українським дронам завітати у центр Москви".

У Польщі центри рекрутингу розсилають полякам мобілізаційні картки, а у Молдові починаються спільні з Румунією і США військові навчання.

Meta блокує акаунти албанців, які протестують проти курорту, пов’язаного з зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 4 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Удар під час відновлення мирних зусиль

4 вересня російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови Служби безпеки України Олександра Поклада у будівлі СБУ в Києві. На момент удару генерала в кабінеті не було.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після російського удару по центральній будівлі Служби безпеки України.

"Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор", – зазначив український міністр.

Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Палату представників США схвалити законопроєкт про санкції проти РФ. Bloomberg пише, що ухвалення "проєкту Грема" про санкції проти РФ може затягнутися до проміжних виборів.

Естонія засудила удар Росії по СБУ та закликала посилити тиск на Кремль.

Колишній посол ЄС в Україні, португальський дипломат Жозе Мануел Пінту Тейшейра вважає, що після ударів РФ по центру Києва Україна має право відповісти подібними діями у Москві.

"Росія – країна-терорист. Час українським дронам завітати у центр Москви. Слава Україні!", – відреагував він.

Візит спецпредставників Трампа

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представники американського президента Дональда Трампа найближчими днями відвідають Україну та Росію.

"Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – сказав український президент.

Він наголосив, що Україна готується до візиту.

Президент Фінляндії Александр Стубб поспілкувався з Зеленським щодо майбутнього візиту спецпредставників американського лідера Дональда Трампа.

"Фінляндія й надалі надає надійну підтримку Україні та мирному процесу", – зазначив фінський президент.

Президент України поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо підготовки до зустрічей із представниками президента США, які мають прибути в Київ найближчими днями.

У ЄС кажуть, що постійно на звʼязку зі США щодо мирних зусиль стосовно України.

Інциденти у Німеччині

У четвер ввечері, 3 вересня, роботу аеропорту Берліна обмежували через потенційно небезпечну речовину.

У п’ятницю вранці видання Bild повідомило, що триває операція на підстанції в Нижній Саксонії.

Речниця поліції відмовилася уточнювати, що саме було виявлено на території об’єкта та чи було завдано шкоди.

А вдень стало відомо, що німецька поліція обстежує ще одну підстанцію, де могла готуватись диверсія, – в містечку Вайсвайлер під Аахеном.

Результати останнього опитування ARD-Deutschlandtrend свідчать, що 56% німців стурбовані загрозою Росії для їхньої країни, а 52% німців підтримують постачання зброї в Україну.

Щодо готовності Європи

Чехія посилює заходи безпеки на тлі інцидентів у Німеччині.

У Польщі центри рекрутингу розсилають полякам мобілізаційні картки, а Британія зменшує кількість військових навчань для економії коштів.

У Молдові починаються спільні з Румунією і США військові навчання.

Різне щодо України і українців

У Міненерго України повідомили про отримання партії енергетичної допомоги від Німеччини.

Українцю, арештованому у справі про "Північні потоки", висунули нове звинувачення.

З Польщі депортували українця, який напав з ножем на співвітчизника.

ЄС відреагував на намір Угорщини давати захист українським чоловікам, що тікають від війни. У Єврокомісії кажуть, що Угорщина офіційно не попереджала ЄС про свій намір продовжити надавати захист українським чоловікам призовного віку.

Решта новин

Єврокомісарка скасувала візит до Сербії через похорон воєнного злочинця Младича. У ЄС попередили Сербію, що похорон воєнного злочинця може зашкодити євроінтеграції.

Meta блокує акаунти албанців, які протестують проти курорту, пов’язаного з зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Франція виділяє мільярд євро на допомогу фермерам.