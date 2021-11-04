Таблетки от COVID, помилование Саакашвили, "красная зона" для Украины: новости 4 ноября

У Київ прибула помічниця держсекретаря США, а у Чорне море увійшов USS Mount Whitney; На Заході закликали не зволікати зі справою та покарати причетних до смерті Гандзюк; Україна і Рада Європи зуміли "перегорнути сторінку"; Мінекономіки програло суд білоруським виробникам; білоруських прикордонників зафіксували інструментом для різки металевого паркану; Росія вислала журналіста нідерландської газети; у Туреччині відкрили справу через повідомлення у Twitter про здоров'я Ердогана.

Більше новин 4 листопада у нашому дайджесті.

Про Україну та США

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід прибула до Києва.

Вона планує обговорити з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою співпрацю у напрямку просування євроатлантичної інтеграції України, включаючи імплементацію реформ для зміцнення демократії, боротьби з корупцією та сприяння економічному зростанню України.

Тим часом, у Чорне море увійшов американський корабель USS Mount Whitney. У Twitter Кулеба привітав посилення присутності США та назвав корабель додатковими 18,400 тонн дипломатії.

Крім того, сьогодні він ще й озвучив дату засідання комісії стратегічного партнерства Україна-США. За словами міністра, зустріч відбудеться 10 листопада у Вашингтоні. На ньому планують підписати нову Хартію стратегічного партнерства.

Кулеба наголосив, що зміцнення стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, особливо у галузі безпеки, входить до ключових пріоритетів Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Слід додати,що за останній рік Україна ухвалила Стратегію національної безпеки та Стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Кого Україна оголосила своїми стратегічними партнерами крім США читайте в статті Ганни Шелест Партнерство без правил: як Україна визначила своїх головних союзників у світі.

Про заклики Заходу

4 листопада - третя річниця смерті Каті Гандзюк. На Заході закликали не зволікати зі справою та покарати причетних до її смерті.

Зокрема, посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала без зайвих зволікань притягнути до відповідальності винних у загибелі Каті Гандзюк.

У Євросоюзі також закликали притягнути до відповідальності винуватців її убивства. У представництві наголосили, що безпечні умови діяльності активістів мають бути гарантовані по всій країні, зокрема і шляхом викорінення проблеми безкарності за подібні злочини.

Притягнути до відповідальності осіб, що стоять за нападом на Гандзюк, закликало й Посольство США в Україні.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками.

Після трьох місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2 вона померла.

Про відносини з Радою Європи

Глава МЗС Дмитро Кулеба сьогодні заявив, що Україна і Рада Європи зуміли "перегорнути сторінку" після кількох років турбулентності у відносинах, і на повній швидкості можуть далі розвивати взаємини.

Міністр також розповів, що на зустрічі із з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич вони домовились про початок спільної роботи над підготовкою плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки.

Турбулентність у відносинах з Радою Європи, за словами Кулеби, була спричинена необгрунтованим і безпідставним повереннням російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи. Перегорнути цю сторінку, каже глава МЗС, допомогла принципова позиція генерального секретаря Пейчинович-Бурич.

Нагадаємо, російську делегацію позбавляли права голосу у ПАРЄ у квітні 2014 року після анексії Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях Асамблеї, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи.

У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі.

Про епіцентр пандемії

Європа - епіцентр глобальної пандемії. Про це сьогодні заявив глава європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге. Він додав, що Європа перебуває на шляху до ще півмільйона смертей цієї зими.

Австрія посилює протиепідемічні заходи: в країні заборонили невакцинованим відвідувати ресторани та перукарні.

Cтрімко погіршується епідеміологічна ситуації в Україні, через що ЄС планує виключити її із "зеленого списку" для подорожей. Рішення Рада Євросоюзу планує ухвалити наступного тижня.

В Німеччині кількість нових випадків зараження досягла піка, у Нідерландах вперше з липня понад 10 тисяч випадків зараження за добу, а у Польщі вперше за пів року понад 15 тисяч нових заражень.

У Греції на тлі рекордів заражень подвоїлась кількість записів на щеплення, а у Туреччині почали пропонувати третю дозу вакцини тим, хто щепився Pfizer.

До речі, у Латвії в разі ускладнень після вакцинації виплачуватимуть компенсації.

З Польщі надходять чергові новини про "фейкові" щеплення. Там затримали трьох працівниць центру щеплення, які видавали сертифікати без введення вакцини.

А Британія першою у світі схвалила таблетки від коронавірусу.

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