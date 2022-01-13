Запад отказал России, армия РФ уходит из Казахстана, военная стратегия ЕС: главные новости дня

У Відні відбулося засідання постійної ради ОБСЄ; в РФ не бачать підстав для нового раунду переговорів зі США найближчим часом; ОДКБ готується виводити війська з Казахстану; Чорногорія змінила правила в'їзду для українських туристів; Зеленський підписав закон про "локалізацію"; британського принца Ендрю позбавили військових звань через звинувачення у зґвалтуванні.

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Про раду ОБСЄ

13 січня у Відні відбулося засідання постійної ради ОБСЄ за участі 57 країн, включно з Росією.

Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Збігнєв Рау на початку засідання заявив, що Європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Він запевнив, що польське головування в ОБСЄ не залишиться байдужим до проблем безпеки, які піднімає будь-яка держава-учасниця.

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер виступив проти шантажу, агресії і погроз як засобу досягнення поставлених цілей.

Карпентер привітав пропозицію чинного голови ОБСЄ Збігнева Рау використовувати ОБСЄ як місце для активізації обговорення європейської безпеки.

Він також рішуче виступив проти встановлення "явних чи мовчазних сфер впливу", обмежень суверенного права націй обирати власні альянси, а також проти привілеїв щодо вимог безпеки однієї держави над вимогами іншої.

Зустріч ОБСЄ є однією з кількох цього тижня у серії дипломатичних перемовин між РФ і країнами Заходу щодо безпекових ультиматумів Кремля і нарощування військ РФ біля кордонів України.

Слід зазначити, що новий голова ОБСЄ свій перший візит на посаді здійснить на Донбас.

Також додамо, що глава МЗС Німеччини відвідає Україну 17 січня.

Про тиждень "великої дипломатії"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив тиждень активних дипломатичних переговорів країн Заходу з Росією як незадовільний для Москви.

Міністр підкреслив, що засідання Постійної ради ОБСЄ засвідчило консолідовану міжнародна підтримку України в умовах військового тиску та неправомірних ультиматумів з боку РФ. Тиждень дипломатичних перемовин з Москвою міністр вважає програшним для Кремля.

А голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що переговори НАТО та Росії щодо деескалації ситуації навколо України поки не дали бажаних результатів.

Детальніше про результати переговорів у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка У НАТО сказали "ні": що змінили та які наслідки матимуть переговори Заходу з РФ.

Про підтримку України

Щодо підтримки України, то, за даними видання Euractiv, оновлена військова стратегія ЄС передбачає сильнішу підтримку східних партнерів, зокрема України.

План нового стратегічного документа ЄС був офіційно представлений міністрам закордонних справ ЄС на початку листопада, опісля країни-члени могли вносити свої правки. Очікується, що його офіційне ухвалення лідерами ЄС відбудеться в березні під час головування Франції в Раді ЄС.

За винятком Білорусі, кожна країна Східного партнерства ЄС має на своїй території територіальний конфлікт, спровокований Росією.

Змінений проєкт пропозиції включає цілий параграф про східних партнерів, в якому йдеться, що "через все більш складну обстановку в галузі безпеки, яка впливає на стабільність і урядування наших східних партнерів, ми активізуватимемо нашу співпрацю в галузі безпеки та оборони".

Зазначимо також, що Рада ЄС на пів року продовжила економічні санкції проти Росії.

Це є останнім етапом в офіційній процедурі, що продовжує санкції до 31 липня 2022 року.

Економічні санкції Євросоюзу вперше були введені 31 липня 2014 року у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

Вони були посилені у вересні 2014 року, а в березні 2015 року Європейська рада погодилася пов'язати їх тривалість із виконанням Мінських угод. З того час ЄС кожні пів року продовжує дію економічних обмежень.

Заяви представників Росії

У Кремлі припускають, що протягом наступних днів від США та НАТО очікується письмова відповідь за підсумками консультацій щодо гарантій безпеки.

А поки у Москві не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Крім того, в МЗС РФ не стали виключати розгортання військ у Венесуелі й на Кубі через напругу із США.

Також у Кремлі повідомили, що впровадження Сполученими Штатами санкцій проти Путіна стане розривом відносин.

COVID-19: у Фінляндії можуть запровадити НС

Фінляндія може запровадити надзвичайну ситуацію через зростання заражень COVID-19.

Метою такого кроку називають забезпечення роботи системи охорони здоров'я, а не запровадження нових обмежень.

Зокрема, планується внести зміни до законодавства, які дозволять переносити певні види лікування та відступати від термінів надання населенню медичних послуг. Крім того, може з'явитися право переривати відпустку медичних працівників та зобов'язувати їх вийти на роботу.

Тим часом, Чорногорія змінила правила в'їзду для українських туристів.

Азербайджан скасував обмеження на в'їзд для українців, які діяли з 2020 року.

Греція продовжила дію коронавірусних обмежень.

У Франції вчителі влаштували масштабний страйк через ковідні правила.

Інше: санкції через запуск ракети, звинувачення принца

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