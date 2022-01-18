Британское оружие против РФ, фейерверк визитов в Киев, торговые войны с Польшей: главное за день

Британія почала поставляти Україні протитанкову зброю; США досі не виключають можливість відключення Росії від системи SWIFT; Держсекретар США прибуде з несподіваним візитом у Київ; ЄС зняв усі обмеження на ввезення продукції птахівництва з України; обрано голову Європарламенту; у Польщі закликали "Укрзалізницю" припинити блокування вантажних перевезень; Шотландія скасовує більшість карантинних обмежень; у Латвії з 25 січня заборонять тканинні маски.

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Несподіваний візит Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибуде з візитом до Києва. Порядок денний візиту ще не оголошений, однак, за словами джерела, на переговорах з українськими посадовцями мова йтиме про російську загрозу.

Інше джерело зазначило, що візит не є плановим, ще наприкінці тижня його у графіку не було.

Згодом Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що 19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен здійснить візит в Україну.

Під час візиту Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де обговорить з німецькими колегами підсумки "тижня дипломатії" і подальші спільні зусилля для стримування Росії, "включно з готовністю союзників і партнерів створити масштабні наслідки і велику ціну" для Росії у разі нової агресії проти України.

А у п’ятницю 21 січня у Женеві він зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим.

Візит глави дипломатії США до Києва відбувається після тижня напружених дипломатичних зустрічей країн Заходу з Росією у Женеві, Брюсселі та Відні, на яких було відкинуто ультиматум РФ щодо неприєднання України до НАТО і зниження військової присутності Альянсу на східному фланзі блоку.

Слід додати, що 18 січня Київ відвідала глава МЗС Канади Мелані Жолі. Вона заявила, що єдиний життєздатний вихід з нинішнього загострення між Росією і Заходом - щоб Росія припинила ескалацію та погодилася на діалог.

Сьогодні також стало відомо, що Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров у телефонній розмові обговорили підсумки перемовин, що відбулись між Росією і Заходом минулого тижня у різних форматах.

За словами речника Неда Прайса, у розмові обговорили зустріч делегацій РФ і США в рамках діалогу для стратегічної стабільності 10 січня, зустріч НАТО-Росія у Брюсселі 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

Тим часом, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив усіх учасників Ради Росія-НАТО минулого тижня до серії зустрічей для обговорення питань європейської безпеки.

Про зброю для України

Велика Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії, яка згрупувала війська біля кордону з Україною.

За словами міністра оборони Бена Воллеса, перші легкі протитанкові системи вже були доставлені в понеділок, і невелика кількість британських військовослужбовців проводитиме навчання протягом короткого періоду часу.

Британський журналіст Джордж Еллісон написав у Twitter, що британські транспортні літаки C-17 перевозять легке протитанкове озброєння в Україну.

Судячи з обраного шляху, літаки прямували не найкоротшим маршрутом. Німеччина, ймовірно, відмовила у праві на проліт над своєю територією.

Пізніше в Міністерстві оборони Великої Британії заперечили інформацію про те, що, нібито, Німеччина відмовила у праві на проліт над своєю територією британським літакам, які доставляли в Україну оборонне озброєння.

The Times пише, що Британія надсилає Україні легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

А сенатори США після зустрічі із Зеленським пообіцяли Україні катери і "Стінгери".

Сенатор Річард Блюменталь після зустрічі делегації з президентом Володимиром Зеленським заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну США запровадять руйнівні економічні санкції та нададуть народу України зброю, смертоносну зброю, яка їм потрібна для захисту свого життя та засобів для існування.

Також додамо, що Канада відправила в Україну загін спецпризначенців на тлі загрози РФ.

А парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку України.

Про SWIFT та "Північний потік-2"

Сполучені Штати не відмовилися від ідеї в разі вторгнення РФ в Україну відключити її від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Напередодні німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела написало, що США та ЄС більше не розглядають варіант відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у разі посилення агресії проти України.

Тим часом, канцлер Німеччини не виключив зупинку "Північного потоку-2" у разі нападу РФ на Україну.

У "Нафтогазі" впевнені, що сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до наступного опалювального сезону і що є можливість зупинки запуску нового газогону.

Детальніше дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції".

Про торгівлю з ЄС та торгові війни з Польщею

Європейський Союз з 17 січня зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на українській території випадків високопатогенного грипу птиці.

Минулої зими в Україні трапилося кілька випадків високопатогенного грипу птиці і на період зонування цих випадків експорт був призупинений.

У березні 2021 року ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС.

Після проведення роботи з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, обмеження, що були встановлені, тепер зняті у повному обсязі.

А у Польщі закликали "Укрзалізницю" припинити блокування вантажних перевезень.

20 січня мають набути чинності додаткові обмеження, які полягають у забороні ввезення вантажів у вагонах "Укрзалізниці" до Польщі, що, за оцінками PKP SA, ще більше погіршить становище PKP Cargo та PKP LHS.

Виконуючий обов’язки президента PKP Cargo Владислав Щепковський повідомив, що наразі більшість транспорту, в т.ч. з Китаю до Польщі проходить через Білорусь, особливо через прикордонний перехід Брест - Тересполь. Він назвав дії УЗ "шкідливими та невиправданими" та висловив сподівання на їх негайне та беззастережне скасування.

Нагадаємо, між Україною і Польщею триває інший транспортний конфлікт, який стосується обмежень транспортування товарів українськими перевізниками до ЄС.

Зокрема, Україна вирішила подати запит на консультації з Європейським Союзом у зв’язку із запровадженими Польщею обмеженнями.

Про конфлікт із Польщею у питанні дозволів на автоперевезення можна почитати у статтях "Транспортний "конфлікт" з ЄС: як Україні вирішити питання квот на автоперевезення" та "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

Також додамо, що президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

За офіційними даними, предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

Інше: нова президентка ЄП, заборона тканинних масок

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