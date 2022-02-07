Угроза репутации Зеленского, министры из ЕС на Донбассе, Германия думает об оружии: новости дня

Глави МЗС України та Німеччини знайшли потенційне рішення щодо поставок озброєння; міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими; у посольстві США заявили, що репутація Зеленського залежить від конкурсу на керівника САП; 45% фінів готові підтримати вступ до НАТО; Азербайджан повернув Вірменії вісьмох військовополонених; біля гірськолижного курорту в Греції знайшли мертвими трьох альпіністів.

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Про візит глави МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок менш, ніж за місяць, здійснила другий візит до України. Вони заявила, що продовжить дипломатичні зусилля у зв’язку з вибухонебезпечною ситуацією, яка склалась навколо українських кордонів.

Одночасний приїзд до України міністрів закордонних справ Франції і Німеччини не склався у зв’язку з поїздкою президента Франції Еммануеля Макрона до Москви, куди вирушив і глава МЗС.

Спершу планувалося, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан приїдуть в Україну одночасно на 7-8 лютого. Втім, з’ясувалося, що Ле Дріан прибуде лише наступного дня.

У понеділок міністр закордонних справ Німеччини мала зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, але їхню зустріч скасували.

Згодом пояснили, що зустріч міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок із президентом України Володимиром Зеленським скасували через зміни у графіках обох сторін. Бербок сказала, що вона мала зустрітися з президентом України разом зі своїм французьким колегою, але, як відомо, він дещо змінив графік.

У Києві Бербок заявила, що Німеччина готова нести високу економічну ціну у випадку запровадження нових санкцій проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Міністр наголосила, що Німеччина беззастережно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України і зробить все можливе, щоб не сталася подальша ескалація.

Вона додала, що Німеччина разом з партнерами запланували низку жорстких заходів проти РФ і що санкції є безпрецедентними.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевнив, що з боку Німеччини немає спроб тиску на Україну задля якихось поступок з української сторони у спробі знизити напругу між Заходом і Україною з одного боку та Росією з іншого.

Дмитро Кулеба зазначив, що на зустрічі повторив, які питання є категоричними "червоними лініями" для України: перше - жодних поступок щодо територіальної цілісності, друге - ніяких прямих переговорів з бойовиками, третє - повне право України самостійно визначати власну зовнішню політику.

Про зброю з Німеччини та інших країн Заходу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах із німецькою колегою Анналеною Бербок було знайдене потенційне рішення щодо поставок озброєння.

У понеділок стало відомо, що Київ отримав офіційний лист про намір Німеччини передати Україні 5000 захисних шоломів для військових.

Раніше повідомлялося, що посольство України у Німеччині звернулося з офіційним листом до німецького уряду, в якому просить надати оборонне озброєння і перераховує конкретний список необхідного.

Як відомо, уряд Німеччини виступає проти надання Україні озброєння, вважаючи, що такий крок під час переговорного процесу з Росією може призвести до ескалації з боку Москви.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів на критику щодо того, що Берлін зробив недостатньо для підтримки України, водночас наголосивши, що Росія заплатить високу ціну у разі вторгнення в Україну.

Він сказав, що Німеччина "найбільше підтримувала Україну економічно".

Шольц заявив, що Німеччина надала Україні 2 мільярди доларів за останні сім років.

За його словами, Німеччина дотримується жорстких критеріїв щодо експорту зброї в кризові регіони.

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого назвав несправедливими пояснення Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

За словами Кулеби, загальна вага доставленої партнерами до України оборонної зброї та військового обладнання в останні тижні перетнула позначку в понад 1000 тонн.

Міністри ЄС на Донбасі

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають в Україні зі спільним візитом, відвідали прифронтову зону на сході та зустрілися з українськими військовими.

Міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

Як повідомляли в МЗС України, це перший в історії візит глав зовнішньополітичних відомств країн Славковського формату.

Додамо, за словами держсекретара США Ентоні Блінкена, Мінські угоди залишаються інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі, але тільки якщо Росія почне виконувати свої зобов’язання.

Він зазначив, що в Мінських угодах, зокрема, йдеться про особливий статус Донбасу, і за відповідної послідовності українці будуть готові рухатися вперед.

На східному фланзі НАТО

НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

Крім того, НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони.

В Естонії підрозділ НАТО провів великі зимові навчання.

А Німеччина відправить до Литви додаткових військових через напругу між РФ і Заходом.

До речі у Литві допустили, що дії Росії прискорять членство України в НАТО.

Інше: репутація Зеленського, мертві альпіністи

У посольстві США заявили, що репутація Зеленського залежить від конкурсу на керівника САП.

ЄС: РФ має припинити невиправдане накопичення сил на кордонах України.

Глава МЗС Словаччини: готові говорити з РФ, але не про базові засади безпеки Європи.

Біля гірськолижного курорту в Греції знайшли мертвими трьох альпіністів.

45% фінів готові підтримати вступ до НАТО.

Уряди Молдови і Румунії проведуть спільне засідання: ухвалять низку домовленостей.

Азербайджан повернув Вірменії вісьмох військовополонених.

ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи.

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