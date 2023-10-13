Путина хотят признать нелегитимным, теракт во Франции, покрання за "Крымский мост": новости дня

П’ятниця 13-го, на жаль, відзначилася жахливим терактом у Франції. Там чеченець з ножем вбив вчителя школи під вигук "Аллаху акбар", також є поранені.

Міноборони Британії прогнозує важкі удари Росії по Україні впродовж зими, а прем’єр Нідерландів несподівано прибув до Одеси та пообіцяв посилити наше ППО додатковими ракетами для систем Patriot.

Військову допомогу отримує і Росія. За даними США, Північна Корея передала РФ тисячу контейнерів з "військовим обладнанням", а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.

Також стало відомо, що звіт ЄС щодо України буде представлений орієнтовно 8 листопада.

Румунія затвердила нові умови імпорту українського зерна, а Україна частково відкриває пункт пропуску на кордоні з невизнаним Придністров’ям.

Все важливе і цікаве за п’ятницю 13 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Ракети для Patriot – ЗСУ, зброя КНДР – Росії

Міноборони Британії прогнозує, що росіяни знов будуть обстрілювати Україну взимку.

Британське міністерство зазначає, що літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня – тобто протягом 21 доби.

Там припускають, що російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет AS-23 (Х-101/Х-102), а також використовує цю паузу для збільшення придатних запасів в очікуванні подальших важких ударів по Україні впродовж зими.

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК "Укренерго" на захист підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання та модернізацію мережі на кордоні з Європою.

Прем’єр Нідерландів несподівано приїхав до Одеси і пообіцяв посилення протиповітряної оборони України додатковими ракетами Patriot. Крім того, він повідомив, що Нідерланди допоможуть Україні придбати патрульні катери для убезпечення морських шляхів для експорту зерна.

Рютте підкреслив, що приїхав, щоб показати, що "жахливі події в Ізраїлі та Газі не відволікатимуть нас" від підтримки України.

До речі, Нідерланди покарали чотири компанії та вісім осіб, які допомагали РФ будувати "Кримський міст". Особи були засуджені до громадських робіт, компанії повинні сплатити штрафи.

Щодо допомоги Україні слід додати, що Німеччина відзвітувала про чергову партію військової допомоги: передали додаткові термінали супутникового зв'язку, системи виявлення дронів й десятки тисяч аптечок і рюкзаків, а також важка техніка.

Але допомагають не тільки Україні, а й Росії.

Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з "військовим обладнанням" для війни проти України, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.

Ця передача відбулася нібито "останніми тижнями".

Тим часом, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала держави-члени Ради визнати Владіміра Путіна нелегітимним після закінчення його нинішнього президентського терміну та оголосила Росію диктатурою.

Саміт JEF

Сьогодні у Швеції проходив саміт держав-учасниць Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Joint Expeditionary Force – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Британією, що включають військових держав Балтії і всієї Північної Європи, включно з Ісландією, а також Нідерландів. Загалом 10 членів.

На зустрічі у Швеції лідери цього об’єднання говорили у тому числі про актуальні потреби України.

Дистанційно взяв участь і український президент Володимир Зеленський, який у зверненні провів паралелі між методами бойовиків ХАМАС і тим, як діє Росія у війні проти України.

Також Зеленський висловив думку, що успішний опір України російській агресії відкриває перспективи для деокупації Грузією своїх територій у майбутньому.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпочав звернення обіцянкою підтримувати і Україну, і Ізраїль, наголосивши, що обурений нападом ХАМАС.

"Ми будемо поруч з Ізраїлем у цей час. Я запропонував прем’єру Нетаньягу нашу повну підтримку… Тероризм не переможе – не має перемогти, і в Україні, і у Європі, і будь-де ще", – заявив Ріші Сунак.

У спільній заяві лідерів держав-учасниць Об’єднаних експедиційних сил Україну запросили як спостерігача на свої навчання у 2024 і 2025 роках.

Запросили "із метою підвищення оперативної сумісності та посилення спроможності Збройних сил України".

Дата звіту ЄС щодо України

Віцепрезидентка Єврокомісії відзначила прогрес України у виконанні критеріїв щодо вступу в ЄС.

Речник Єврокомісії повідомив, що щорічний звіт щодо розширення буде представлений орієнтовно 8 листопада.

Однак ця дата не є фіксованою і може ще змінитися.

У своїй доповіді, як очікують, виконавчий орган ЄС має рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Ізраїль та Україна

Тривають "візити підтримки" західних посадовців до Ізраїлю.

Слідом за держсекретарем США Ентоні Блінкеним Ізраїль відвідав глава Пентагону Ллойд Остін. Він прилетів, щоб продемонструвати, що американська підтримка безпеки Ізраїлю є твердою, а також обговорити з ізраїльськими посадовцями віч-на-віч їхні оборонні потреби.

Ну а Блінкен сьогодні зустрівся з президентом Палестинської автономії.

Палестинська адміністрація є запеклим політичним опонентом ХАМАС, який контролює сектор Гази.

Крім того, держсекретар США сьогодні розмовляв телефоном і з главою МЗС України Дмитром Кулебою та запевнив у підтримці з боку США.

Президентки Єврокомісії та Європарламенту разом приїхали в ізраїльське селище-кібуц Кфар Аза біля сектору Гази, де бойовики вбили понад 100 людей.

Урсула фон дер Ляєн та Роберта Метсола відвідали Ізраїль, щоб висловити солідарність з жертвами терористичних атак ХАМАС та зустрітися з ізраїльським керівництвом.

Сьогодні у Єврокомісії підтримали заклик ООН та заявили, що готові підтримати зусилля з організації гуманітарних коридорів у сектор Гази, де склалась складна гуманітарна ситуація через блокаду з боку Ізраїлю.

А президент Хорватії заявив, що Ізраїль втратив його співчуття через убивства цивільних.

Тим часом, за даними Reuters, президент Сполучених Штатів Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю.

Водночас, зазначає Reuters, деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам прив'язати допомогу Ізраїлю до підтримки України.

До речі, в Ізраїлі та в Білому домі розкритикували експрезидента Дональда Трампа за слова про атаку ХАМАС і "розумну" Хезболлу.

За даними свіжого опитування, президент США Джо Байден випереджає Трампа, але програє іншим республіканським кандидатам.

Слід додати, що лідер перегонів за посаду спікера Палати представників США несподівано зняв свою кандидатуру.

Теракт у Франції

У Франції чеченець з ножем напав на школу в місті Аррас, убивши вчителя та поранивши ще двох людей.

Напад стався у п’ятницю, 13 жовтня, близько 11 години ранку в середній школі Гамбетта в Аррасі.

Ймовірний виконавець злочину – 20-річний чеченець, уродженець Росії. Під час свого злочину він щонайменше один раз вигукнув "Аллаху акбар".

Згодом стало відомо, що старший брат нападника вже відбуває покарання у в’язниці – 5 років позбавлення волі – за участь у змові з метою організації терактів та виправдання терористичних дій.

Сам нападник давно перебував під пильним наглядом поліції, але його телефонні розмови за останні дні не свідчили про те, що він щось планує.

Президент Франції Емманюель Макрон і глава МВС Жераль Дарманен побували у школі, де сталася трагедія.

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив ісламістський теракт, скоєний у школі на півночі Франції, та висловив солідарність з Парижем.

Сьогодні у Франції затримали іншого радикала з ножем, який міг планувати напад на школу.

Чоловіка затримали на виході з молитовної зали, при ньому виявили кухонний ніж. Стверджується, що затриманий наближався до школи й "поводився підозріло".

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