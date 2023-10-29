США не ограничивают Израиль, Эрдоган защищает ХАМАС, кандидат в генсеки НАТО: все за выходные

На вихідних на Мальті відбулася чергова зустріч із підготовки саміту української "Формули миру".

Тим часом на Заході продовжують слідкувати за українським і ізраїльським фронтами.

Україна почала консультації з Нідерландами щодо розробки угоди про надання Києву "гарантій безпеки".

Ердоган накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу та Ізраїлю, а у Росії пригрозили Євросоюзу у разі використання росактивів на користь України.

Лукашенко покликав прем’єра Угорщини Орбана в Білорусь, а перший заступник держсеку Радбеза Білорусі Павел Муравейко запропонував "пробити коридор" для транзиту через Литву.

Все важливе і цікаве за вихідні 28 та 29 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Підготовка до саміту "Формули миру"

На Мальті пройшла третя зустріч з підготовки саміту "Формули миру"

На ній представлені понад 65 держав, у тому числі вперше брала участь Вірменія.

Третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

Як повідомили в Офісі президента України, кожен з цих п’яти пунктів на зустрічі презентували й коментували українські та іноземні посадовці.

"На зустрічі на Мальті було обговорено ініціативу щодо проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів, і сторони планують здійснювати необхідні кроки для підготовки до проведення цього заходу", – йдеться у заяві співголів (Мальта/Україна) за результатами зустрічі.

В Офісі президента зазначили, що, серед іншого, робоча група пропонує зосередитись на реформі Ради безпеки ООН та обмеженні права вето, посиленні ролі Міжнародного суду ООН шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН, а також створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав.

Захід слідкує за фронтом, дрони для МВС

Тим часом, Росія зазнає великих втрат під Авдіївкою. Британська розвідка констатує, що там РФ зазнала одних із найгірших втрат за 2023 рік, і схоже, що запити командування знову розходяться з реальними можливостями військових.

Вони відзначають, що російські "воєнкори" жорстко критикують тактику командування.

"Характер операції дозволяє припускати, що ключові військово-політичні виклики для Росії залишаються такими ж, як протягом практично усієї цієї війни. Політичні лідери вимагають захопити більші території, але військові не можуть забезпечити ефективну наступальну операцію на оперативному рівні", – констатує розвідка.

Міністр оборони України Рустем Умєров в ході телефонної розмови зі своїм американським колегою поділився актуальною інформацією з поля бою, у тому числі під Авдіївкою.

За його словами, російські втрати навколо Авдіївки вже досягли приблизно 4 тисяч військових.

Речник Пентагону Пет Райдер зазначив, що у розмові Рустема Умєрова і Ллойда Остіна також йшлося про поточну військову допомогу США для України на тлі російської агресії, плани щодо наступної зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Також пресслужба президента України повідомила про початок консультацій з Нідерландами щодо розробки двосторонньої угоди про надання Києву "гарантій безпеки".

"Нідерланди стали шостою державою після США, Великої Британії, Канади, Японії, Франції та першою з країн, які не входять до Групи семи (G7), з якою Україна розпочала відповідні двосторонні переговори", – йдеться в повідомленні.

Консультації з Нідерландами стосувалися співпраці у військовій сфері, питання економічної відбудови України, спільних зусиль щодо притягнення РФ до відповідальності, а також санкційного тиску та використання конфіскованих активів.

Читайте також пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає таких "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.

Слід додати, що МВС Латвії подарує українській поліції 12 дронів.

Новини, пов’язані з Росією

У Фінляндії зміцнять паркан на кордоні з Росією після критики.

Посли країн Євросоюзу у Москві вшанували пам’ять жертв політичних репресій.

Голова Державної думи Росії В’ячеслав Володін пригрозив Євросоюзу відповіддю у разі використання росактивів на користь України.

А до цього речниця МЗС Росії Марія Захарова погрожувала міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Ландсбергісу.

Представниця російської дипломатії заявила, що на нещодавній зустрічі з російським бізнесменом Міхаїлом Ходорковським Ландсбергіс дозволив собі "прямий неприкритий заклик до насильницької зміни влади в Росії".

"Відповідно до російського законодавства, та й міжнародної практики за такі заяви йому загрожує кримінальна відповідальність, якщо він не знає", – вважає Захарова.

У відповідь глава МЗС Литви покепкував над погрозами Захарової.

"Сподіваюся, що трибунал для російського керівництва за агресію проти України буде проведено швидше, ніж трибунал для Ландсбергіса в Росії", – зазначив литовський міністр.

Тим часом, Лукашенко покликав прем’єра Угорщини Орбана в Білорусь, а перший заступник держсеку Радбеза Білорусі Павел Муравейко запропонував "пробити коридор" для транзиту через Литву.

Реакція на події на Близькому Сході

Вночі проти суботи ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові увійшли в сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

У Білому домі, коментуючи проведення Ізраїлем наземної операції в Газі, зазначили, що США не намагаються диктувати свої обмеження.

"Ми не проводимо червоних ліній для Ізраїлю", – підкреслив координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

США бачать "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до припинення бойових дій у Газі, щоб доставити гуманітарну допомогу.

"Загинуло занадто багато мирних жителів, включно з дітьми. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Для забезпечення гуманітарного доступу терміново необхідна пауза в бойових діях", – підкреслив він.

Прем’єр Норвегії звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права.

"Міжнародне право вимагає, щоб вогонь був пропорційним, щоб не забували про цивільне населення, і ця межа вже давно перейдена… Один із наслідків – це атаки з повітря, коли людям ніде сховатися, і близько половини з тисяч загиблих – діти", – вважає він.

У Лондоні у суботу учасники багатотисячної пропалестинської акції вимагали від британського уряду до закликів припинити вогонь на тлі того, як Ізраїль активізував свої повітряні і наземні атаки на сектор Гази.

Демонстрація була організована Кампанією солідарності з Палестиною.

У Стамбулі в аеропорту Ататюрка у суботу також пройшов великий пропалестинський мітинг, про який оголошували раніше.

На цей мітинг прийшов і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у шарфі в палестинських кольорах.

Турецький президент накинувся зі звинуваченнями на адресу Заходу та Ізраїлю через ситуацію в Газі.

"Саме Захід несе найбільшу відповідальність за кровопролиття в секторі Гази. Кровопролиття в секторі Гази – повністю справа рук Заходу", – сказав він, звинувативши Ізраїль у "воєнних злочинах".

Ердоган назвав Ізраїль "пішаком в регіоні, який буде принесений в жертву, коли прийде день".

За його словами, Ізраїль є "окупантом" палестинських територій.

Також у суботу ввечері у французькій столиці Парижі на площі Шатле збиралась пропалестинська демонстрація, незважаючи на те, що напередодні вона була заборонена префектом паризької поліції.

А у Німеччині з ратуші Франкфурта-на-Майні зірвали прапор Ізраїлю, поліція почала розслідування.

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