"Плавное" вступление в ЕС, тайная помощь США ЦАХАЛу, Чехия заморозит деньги РФ: новости дня

В США впала підтримка дій Ізраїлю, що призвело до падіння підтримки надання зброї ЦАХАЛу. Разом з тим, за даними ЗМІ, Пентагон таємно збільшив військову допомогу Ізраїлю.

Отже, громадська підтримка надання зброї Україні у США є вищою, ніж Ізраїлю.

Тим часом, Вірменія придивляється до Заходу. В РФ звинуватили Єреван у "спробі всидіти на двох стільцях", а також пригрозили щодо вступу України до НАТО.

З приводу вступу України до Євросоюзу, то європейські організації оприлюднили результати свого спеціального дослідження на цю тему.

Цікаво, що Франція, як повідомляє Le Monde, видала ордер на арешт президента Сирії, а у німецькому місті хочуть скрутити шиї сотням голубів.

Важливі і цікаві новини середи, 14 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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США: більше за зброю Україні, ніж Ізраїлю

Громадська підтримка надання зброї Україні у США є вищою, ніж підтримка військової допомоги Ізраїлю, який критикують за надмірні жертви серед палестинського населення у Газі.

Про це свідчить результат опитування Reuters/Ipsos.

Громадська підтримка воєнних дій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС у Газі в США зменшується, і більшість американців вважають, що Ізраїль повинен оголосити про припинення вогню.

Потенційно тривожним сигналом для Ізраїлю є те, що лише 31% опитаних заявили, що підтримують надання Ізраїлю зброї, тоді як 43% висловилися проти цієї ідеї. Решта відповіли, що не впевнені.

Для порівняння, 41% опитаних заявили, що підтримують надання зброї Україні, тоді як 32% висловилися проти, а решта не визначилися з відповіддю.

Хоча, Сполучені Штати, за даними Bloomberg, таємно збільшили військову допомогу Ізраїлю.

Нагадаємо, дії Ізраїлю критикують не тільки в США. Наприклад, Норвегія критикує Ізраїль за штурм лікарні в Газі.

"Це зайшло занадто далеко і не може бути прийнятним", – зазначив глава норвезького МЗС.

Тим часом, Палата представників США схвалила проєкт для уникнення шатдауну без коштів для України та Ізраїлю.

Ухвалення проєкту, який спікер Майк Джонсон вніс вихідними, відбулося з широкою підтримкою від обох партій. Далі він переходить на розгляд у Сенат, де його обіцяли підтримати лідери і республіканців, і демократів.

Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого. Вже затверджене фінансування для роботи федеральних органів закінчується опівночі у п’ятницю.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.

У Сенаті США розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю після 23 листопада.

Об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватиметься в США 23 листопада.

"Як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроєкти були ухвалені, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", – зазначив демократ Чак Шумер.

Вірменія: курс на Захід

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О'Брайєн заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть військову та іншу допомогу Азербайджану, поки не буде досягнуто прогресу у переговорах про мир з Вірменією.

Депутат вірменського парламенту Саргіс Ханданян (він ледь не єдиний з політиків, хто погодився говорити під запис) зазначає, що після здобуття повного контролю над Карабахом інтерес Баку до мирної угоди різко знизився і він просто взяв паузу.

Інші політики-співрозмовники "ЄвроПравди" уточнюють: пауза з боку Баку може бути підготовкою до нової війни, а крім того, не виключено, що в цьому він матиме мовчазну підтримку Москви. Зрештою, у Кремлі розуміють, що ескалація конфлікту залишається ледь не єдиною можливістю запобігти "втечі" Вірменії на Захід.

"Якщо в когось ще залишились ілюзії після 2020 року (другої війни за Карабах. – Ред.), то тепер це стало очевидно всім – безпекових гарантій від Росії не існує, і Вірменії доведеться шукати їх в іншому місці", – повідомив директор Інституту Кавказу Александр Іскандарян.

Про те, чому Вірменія обрала тактику повільного розвороту на Захід читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка (з Єревана) Геть від Москви: коли та за яких умов Вірменія піде на розворот в бік Заходу.

Хоча у Вірменії після остаточного взяття Азербайджаном під свій контроль Карабаху піддається критиці створена Росією безпекова організація ОДКБ, виходити із неї Вірменія поки не спішить.

"Ми про стратегічну зміну не збираємося заявляти, поки не заявили або не вирішили вийти з ОДКБ", – сказав прем'єр Вірменії Нікол Пашинян.

За його словами, Вірменія просить своїх партнерів не ображатися, "але ми повинні шукати інших партнерів у сфері безпеки".

"Ми шукаємо і знаходимо цих партнерів, намагаємося укладати угоди, купувати озброєння, військову техніку. Це наша політика", – зазначив Пашинян.

Речниця російського МЗС Марія Захарова на брифінгу у середу звинуватила Вірменію у "спробі всидіти на двох стільцях", оскільки Єреван налагоджує відносини з Заходом.

"Плавний" вступ до ЄС і погрози Захарової

Захарова пригрозила і НАТО щодо України.

"Ми постійно роз'яснюємо нашу позицію з приводу вступу України до НАТО… По частинах або без якихось частин, у якому завгодно вигляді, вступ України до Атлантичного блоку для Росії неприйнятний", – сказала речниця МЗС Росії.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до Альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках, наполягає на тому, що план "часткового членства" України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до блоку.

Щодо вступу України до Євросоюзу, то Віденський Інститут Міжнародних економічних порівнянь і німецький Фонд Бертельсманна провели спеціальне дослідження.

Згідно нього, Україна економічно не перевантажить Євросоюз, ставши його новим членом, та після закінчення війни буде спроможною інтегруватись у європейський ринок за прикладом інших держав Центральної і Східної Європи, що приєднались до ЄС раніше.

Різне щодо України

Данія надасть 7 млн євро для фонду підтримки енергетики України, а чеський "Подарунок для Путіна" збиратиме кошти на гелікоптер Black Hawk для України.

Словацькі перевізники пригрозили блокадою кордону України, а у Греції затримали підозрюваного у розкраданні 43 млн грн Міноборони України.

Санкції і ізоляція РФ

Чехія заморозить усі державні активи Росії на своїй території – голова МЗС.

Молдова приєдналась до чотирьох пакетів санкцій ЄС проти Росії.

"Є ще деякі пакети санкцій, які аналізують на предмет економічного впливу на Молдову", – повідомив міністр закордонних справ і євроінтеграції Молдови Ніку Попеску.

Тим часом, Євросоюз узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Але, остаточно пакет не ухвалено.

Литва забороняє перевозити транзитом ще більше товарів подвійного призначення, а у Німеччині видавець зупиняє продаж книг німецького "знавця Росії", дізнавшись про 600 тисяч євро з РФ.

Щодо Росії додамо, що там помилували організатора убивства Політковської. У Раді Європи назвали наругою над правосуддям.

Решта новин

У Румунії за 10 років симпатії до Росії знизилися вдвічі, до України й Молдови – зросли.

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