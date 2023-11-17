Уникальные дроны из Дании, еще 2 млрд от Нидерландов, угроза старта переговоров с ЕС: новости дня

Складна і делікатна "гра" у Конгресі США, сумніви в ЄС щодо України, маніпуляції Орбана в Угорщині.

На кордоні зі Словаччиною збільшилися черги вантажівок через блокаду, яку організували польські перевізники. Більш того, вони пригрозили перекрити ще один КПП.

Але й у такий складний період турбулетності прорізуються промінчики світла! Це новини про військову допомогу ЗСУ і не тільки.

Серед інших новин: суд ООН зобов’язав Азербайджан гарантувати безпечне повернення вірмен у Карабах, а Вірменія з 1 лютого стане повноправним членом Міжнародного кримінального суду.

Важливі і цікаві новини п’ятниці, 17 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Складна і делікатна "гра" у Конгресі

У четвер президент США Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду.

Законопроєкт про витрати не включає прохання Білого дому майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні.

Як раніше повідомляли, об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявляв, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

За даними Politico, республіканці у Конгресі погрожують заблокувати виділення допомоги Україні, якщо вона не включатиме рішення щодо безпеки американських кордонів.

Тобто, республіканці наполягають, щоб допомогу Києву розглядали у пакеті тільки з посиленням кордону Сполучених Штатів.

Як йдеться у матеріалі, це означає, що запит президента Джо Байдена на 60 мільярдів доларів для Києва тепер залежить від складної та делікатної боротьби за політику щодо безпеки південного кордону США.

Автори матеріалу вказують, що допомога Україні та Ізраїлю зараз під загрозою, як ніколи.

Сумніви в ЄС щодо України

Очікуване рішення Європейського Союзу наступного місяця щодо початку переговорів про членство з Україною "під загрозою", також в блоці немає згоди щодо надання Києву ще 50 мільярдів євро допомоги.

Про це агентству Reuters розповів неназваний європейський посадовець.

Однією з причин співрозмовник агентства назвав опір Угорщини, який може перешкодити досягненню одностайності.

Він також розповів, що деякі лідери ЄС запропонували повернутися до цієї теми в березні 2024 року, після чергової оцінки Єврокомісії щодо виконання Україною решти умов.

Посадовець зазначив, що інші члени блоку також все частіше ставлять питання про майбутнє війни після того, як не виправдалися надії на контрнаступ України.

"Чи будемо ми продовжувати підтримувати Україну фінансово, військово? Чи маємо ми для цього можливості? Чи впевнені ми, що США будуть слідувати за нами протягом наступних років?", – каже він.

На саміті лідерів ЄС у грудні розглядатимуть рішення, чи починати переговори про вступ з Україною. Наразі на заваді "зеленому світлу" може стати Угорщина, яка обіцяє блокувати позитивне для Києва рішення.

+2 млрд від Нідерландів, пакети допомоги

Але й у такий складний період турбулетності прорізуються промінчики світла!

Нідерланди нададуть Україні додаткові 2 млрд євро військової допомоги наступного року.

За словами очільниці Міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, це рішення означає те, що підтримка України у війні проти Росії залишається непохитною.

Фінляндія та Литва передали Україні чергові пакети військової допомоги.

Якщо фінський уряд традиційно не оголошує вміст пакетів, то відомо, що Литва передала генератори, польові намети та сухі пайки.

А Данія передала Україні унікальні морські дрони.

США виділять 500 млн доларів на енергетичні потреби України, а Банк розвитку Ради Європи вперше виділив позику Україні обсягом 100 млн євро. Кошти банку підуть для Міністерства охорони здоров’я.

У Латвії за менш як добу зібрали кошти на відновлення "черепа Путіна", а у Чехії за добу зібрали понад 1,3 млн євро на гелікоптер Black Hawk для України.

Пентагон планує забезпечити Україну запчастинами до F-16.

Як повідомляє британська розвідка, Росія вже готується до постачання західних винищувачів Україні.

Британці зазначають, що РФ занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього попередження та керування повітряним рухом А-50 для визначення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальньої дії SA-21 (C-400), відзначили аналітики. Це доповнює основне завдання А-50 щодо координації дій винищувальної авіації.

У порівнянні зі звичайним наземним радаром C-400, А-50 може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на великих відстанях завдяки висоті польоту, підкреслили британські аналітики.

Сьогодні також ділилася своєю інформацією і естонська розвідка.

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомляє, що ЗСУ змогли втримати звільнені позиції на лівому березі Дніпра від спроб російських окупантів їх відвоювати.

Естонські розвідники зазначають, що на лівому березі Дніпра українським захисникам вдалося об'єднати окремі плацдарми в районі автомобільних і залізничних мостів в єдину смугу.

Водночас, йдеться у зведенні, російські окупанти намагаються відкинути українських захисників, але не лобовими атаками, а здебільшого за рахунок артилерії, снайперського вогню, мінування території та шляхом просочування.

Маніпуляції в Угорщині щодо України

Ну і знову Орбан!

В Угорщині оприлюднили список з 11 питань, які влада винесла на так звану "національну консультацію".

Причому України стосується 4 питання, усі вони сформульовані маніпулятивно. Докладніше про це у новині.

Читайте пояснення про те, чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить.

Або дивіться коротке відео з поясненнями на нашому Youtube-каналі.

Більш того, ще до "референдуму" проорбанівська організація оголосила, що "за опитуванням" угорці – проти України в ЄС.

Зокрема, наближений до угорської влади аналітичний центр Nézőpont Intézet опублікував результат "опитування", згідно з яким більшість угорців виступають проти вступу України в ЄС.

Ну і на останок – нова заява угорського прем’єра стосовно нашої держави.

Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж сьогодні за незалежної України.

Загроза РФ на Західних Балканах

У Єврокомісії заявили, що їм відомо про загрозу РФ для держав Західних Балкан, про яку напередодні попередив президент Володимир Зеленський.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг протягом тижня відвідає чотири західнобалканські країни, зокрема Сербію та частково визнане Косово, між якими протягом останніх місяців триває загострення.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що неспроможність Європейського Союзу виконати обіцянку щодо зближення з країнами Західних Балкан сприяла зростанню впливу Росії в регіоні.

За його словами, "ми не повинні дивуватися", якщо на Західних Балканах буде більше проросійських демонстрацій, рухів, голосувань в міжнародних організаціях тощо.

"Це трохи наша власна проблема, а не просто звинувачення когось іншого", – додав він.

Рінкевічс висловив сподівання, що Європейська рада у грудні, окрім підтримки переговорів про вступ з Україною та Молдовою, також "дасть дуже хороший сигнал країнам Західних Балкан", щоб показати, що "вони є такими ж важливими".

Решта новин

Уже 33 штати США визнали Голодомор геноцидом українського народу.

На кордоні зі Словаччиною збільшилися черги вантажівок через блокаду, яку організували польські перевізники. Більш того, вони пригрозили перекрити ще один КПП.

У Франції затримали сенатора, звинуваченого у підмішуванні екстазі іншій депутатці.

Кліматичні активісти розпилили фарбу на Арку Миру в Мілані.

Ердоган прибув до Німеччини з першим за три роки візитом. За даними ЗМІ, буде просити у Шольца винищувачі.

Суд ООН зобов’язав Азербайджан гарантувати безпечне повернення вірмен у Карабах.

Вірменія з 1 лютого стане повноправним членом Міжнародного кримінального суду.