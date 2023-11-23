Победа ультраправых в Нидерландах, блокада границы до 2024-го, Knauf спонсор войны: новости дня

Новини з Нідерландів, де сенсаційно перемогла ультраправа "Партія Свободи", принципово змінюють політичні розклади у Європі. І хоча новий уряд у Гаазі з’явиться не зараз, а лише за кілька місяців, це все одно посилює прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час саміту ЄС у середині грудня.

А також – робить складнішим подолання орбанівського ультиматуму.

Але ситуація з Орбаном не є безвихідною.

Тут ще й Німеччина відклала переговори про бюджет, у якому планували багатомільярдну допомогу Києву.

Серед інших новин дня: чехи і словаки за тиждень зібрали понад 400 тисяч євро на Black Hawk для України, а Європол створив OSINT-групу для розслідування воєнних злочинів РФ.

Все важливе і цікаве за четвер, 23 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Ультраправі Нідерландів

Вибори у Нідерландах з приголомшливим результатом виграли ультраправі.

Антиєвропейську ультраправу "Партію свободи" (PVV) очолює Герт Вілдерс, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.

Дослідження виборців Ipsos показує, що міграція та надання притулку були важливими питаннями для виборців і націоналістична партія Вілдерса виграла від цього.

Вілдерс – прихильник політики угорського прем’єра Віктора Орбана, він відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати Союзу та блокувати приєднання будь-яких нових членів.

Суто математично скандальний переможець виборів в Нідерландах може залишитися в опозиції – альянс із ним є неприйнятним для більшості нідерландських партій. Однак просто так проігнорувати рішення виборців теж не вдасться.

Докладно про Герта Вілдерса, а також про можливі політичні розклади в Нідерландах і їхню небезпеку для України читайте в статті журналістки "Європейської правди" Дар’ї Мещерякової "Орбан" із Гааги: чи зможе противник допомоги Україні стати прем’єром Нідерландів.

До речі, Європейська комісія не бачить загрози виходу Нідерландів із Європейського Союзу після перемоги "Партії свободи".

Посилення Орбана

"Це – вітер змін", – затвітив прем’єр Угорщини Віктор Орбан у ніч на четвер, вітаючи з перемогою на виборах у Нідерландах ультраправого євроскептика Герта Вілдерса.

Новини з Нідерландів, де сенсаційно перемогла ультраправа "Партія Свободи", принципово змінюють політичні розклади у Європі. І хоча новий уряд у Гаазі з’явиться не зараз, а лише за кілька місяців, це все одно посилює прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час саміту ЄС у середині грудня.

А також – робить складнішим подолання орбанівського ультиматуму.

Днями лідер Угорщини написав лист президентові Європейської ради, у якому виставив Євросоюзу жорсткі, наперед невиконувані вимоги для подальших голосувань на підтримку України.

"Європейська правда" має в розпорядженні копію цього документа.

Коротко аргументи Орбана можна переказати так: мовляв, ви ж бачите, Україна не перемагає Росію – тож Євросоюзу треба виходити з реалій та відмовитися від посилення підтримки Києва.

"Попри контрнаступ, розпочатий Україною влітку, ситуація на полі бою залишилася практично незмінною... що вимагає роздумів і можливого коригування наших цілей та інструментів, – стверджує угорський лідер. – …Треба також оцінити ефективність нашої політики санкцій проти Росії та їхній вплив на наші економіки". Щоб посилити аргументи про перегляд політики, Орбан послався на популярний на Заході наратив про "дуже поширену та системну корупцію в Україні".

Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – у ґрунтовній статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.

На тлі спроб ЄС подолати вето Будапешта на допомогу Україні та наближення Києва до Євросоюзу Єврокомісія підтвердила схвалення виділення Угорщині майже 1 млрд євро.

Сам голова Євроради Шарль Мішель, якому адресував листа Орбан, вважає, що ЄС повинен продовжувати підтримувати Україну зброєю, і не погоджується з тезою про те, що український контрнаступ "провалився".

Він згадав величезний прогрес української армії в Чорному морі, а також на лівому березі Дніпра.

"Нинішня ситуація показує, що нам потрібно прискорити і наростити наше виробництво, щоб підтримати Україну. А також тому, що в майбутньому ми розуміємо, що ЄС, який є дуже сильним економічним гравцем, є дуже сильним і потужним з погляду поширення спільних стандартів і внутрішніх норм по всьому світу", – додав європейський посадовець.

Нагадаємо, що крім Віктора Орбана і Герта Вілдерса є ще й прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, який також виступає проти постачання зброї Україні. Але, обіцяє не перешкоджати продажу зброї Києву.

До речі, навіть глава МЗС нейтральної Австрії Александр Шалленберг не погодився із пропозицією свого словацького колеги Юрая Бланара щодо припинення вогню в Україні і початку мирних переговорів з Росією.

За словами Шалленберга, найбільша загроза для Європи наразі походить від Росії і саме від лідера Кремля Владіміра Путіна залежить припинення війни.

"Всі хочуть миру… Якщо Путін припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то з Україною буде покінчено. І тоді Словаччина може мати нового сусіда", – сказав Шалленберг.

Глава австрійського міністерства закордонних справ також коментував на тему євроінтеграції України.

Він заявив, що лідери ЄС не повинні надавати перевагу Україні перед Західними Балканами, коли вирішуватимуть, чи розпочинати переговори про вступ наступного місяця.

А тут ще й Німеччина відклала переговори про бюджет, у якому планували багатомільярдну допомогу Києву.

Отже, ситуація точно не найкраща для України, але й досі не критична.

Блокада кордону України

Польські перевізники заблокували четвертий КПП на кордоні з Україною і можуть заблокувати ще один.

До них, нагадаємо, долучились польські фермери. Вони планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною до 3 січня.

Депутат від блоку Туска, який отримав перемогу на парламентських виборах у Польщі, підтримав блокаду кордону з Україною.

Тим часом на польсько-українському кордоні помер ще один водій. Посольство України звернулось до МЗС Польщі.

Посол України в Польщі Василь Зварич підкреслив, що страйк польських перевізників загрожує життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці дорожнього руху.

До речі, у Польщі назвали винного у провокуванні кризи довкола українського зерна.

Різне щодо України

Україна оголосила спонсором війни німецького виробника будматеріалів Knauf.

Чехи і словаки за тиждень зібрали понад 400 тисяч євро на Black Hawk для України.

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Словенія готова дати до 5 млн євро на відбудову інфраструктури в Україні.

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