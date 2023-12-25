Разгон протестов в Сербии, Польша разблокировала КПП, Эстония и мобилизация в ВСУ: все за выходные

У різдвяному дайджесті – про блеф Путіна щодо переговорів, протести у Сербії та загрози у Європі.

Ісландія долучається до двох коаліцій на підтримку України: ІТ-коаліції та коаліції з розмінування, а глава МВС Естонії допустив допомогу Україні з мобілізацією чоловіків.

Все важливе і цікаве за останні три дні – у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Путін і переговори

Видання The New York Times повідомило з посиланням на власні джерела, що президент РФ Владімір Путін принаймні з вересня через посередників надсилає сигнали про готовність до припинення вогню в Україні, яке заморозить бойові дії на нинішній лінії зіткнення.

Хоча, посол Німеччини в Москві Александер Граф Ламбсдорф не бачить змін у позиції президента Росії Владіміра Путіна щодо війни в Україні та вважає, що той не планує вести мирні переговори. До речі, посол України в Німеччині заперечив тиск Берліна щодо мирних переговорів з Росією.

В Інституті вивчення війни (ISW) заяви про сигнали від президента Росії Володимира Путіна у зацікавленості в припиненні вогню, більше спрямовані на те, щоб затримати і перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу для України.

На цьому тлі європейські політики продовжують наголошувати на необхідності подальшої допомоги Україні, причому більш активної.

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель також вважає, що російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну агресію найближчим часом.

Дипломат підкреслив, що в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, "яка виходить від великої держави" і яка загрожує європейській демократії.

"Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас", – підсумував дипломат.

Боррель закликав до активнішої підтримки України.

Британський міністр оборони Грант Шаппс застеріг, що світ скочується в авторитарну епоху, тому Захід не може собі дозволити програти повномасштабну війну Росії проти України й повинен забезпечити її всім необхідним.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що допомога Україні – військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна – також на користь і європейській безпеці.

А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що поруч із військовою підтримкою України настав час розпочати пошук політичного рішення для припинення війни, спричиненої вторгненням Росії.

Фінський міністр оборони Антті Хякканен у різдвяному привітанні до миротворчих сил згадав про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Він наголошує, що йдеться про долю не лише України, але й усіх сусідніх із Росією держав: "В Україні триває війна за майбутнє всієї Європи".

Щодо допомоги Україні

Ісландія долучається до двох коаліцій на підтримку України: ІТ-коаліції та коаліції з розмінування.

Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто вартістю майже мільйон євро.

Глава МВС Естонії допустив допомогу Україні з мобілізацією чоловіків, а Чехія схвалила фінансові виплати для українців, які повертаються додому.

Польща розблокувала КПП

Фермери, які блокують прикордонний перехід у польській Медиці (на українському боці – КПП "Шегині), 24 грудня призупинили свою акцію протесту до 2 або 3 січня 2024 року.

Про це оголошував організатор протесту Роман Кондрув з організації "Ошукане село".

Він зазначив, що якщо отримає письмову заяву від прем'єр-міністра Дональда Туска про те, що їхні вимоги будуть виконані, то протест, ймовірно, не буде відновлений.

Новий міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський на пресконференції запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, але на це потрібен час. Він додав, що кошти на виконання деяких вимог передбачені, зокрема, у державному бюджеті, який наразі перебуває на стадії розгляду.

Згодом Державна прикордонна служба України повідомила, що з ранку неділі, 24 грудня, відновився рух ваговозів через пункт пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, в Польщі змінилася влада. Після восьми років правління партії "Право і справедливість" до влади прийшла коаліція на чолі з Дональдом Туском.

У середу новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Нова польська влада заявляє, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників із партії "Право і справедливість".

Зміна керівництва держЗМІ викликала протести.

А на вихідних стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда вирішив заветувати законопроєкт про бюджет, який передбачає виділення на наступний рік майже 700 млн євро для державних ЗМІ країни.

"Спроба фінансувати державні ЗМІ за допомогою бюджетного законопроєкту (парламентською більшістю) є неприйнятною в нинішній ситуації. У моєму законопроєкті всі інші бюджетні видатки – на чолі з підвищенням заробітної плати вчителям – будуть збережені", – зазначив Дуда.

Протести у Сербії

Вже другий день у Сербії тривають протести.

У сербській столиці Белграді пізно ввечері 24 грудня відбулась акція протесту проти результатів парламентських виборів в країні, учасники якої намагалися прорватися в будівлю мерії.

Тисячі людей зібралися перед мерією Белграда на запрошення опозиційної коаліції "Сербія проти насильства".

За словами опозиційного кандидата у мери Белграда Владіміра Обрадовича, представники опозиції вимагають від уряду Сербії призначити переговорну групу для подолання виборчої кризи.

Зі свого боку представники коаліції "Сербія проти насильства" звинувачують уряд у надмірному насильстві під час розгону протестів.

Президент Сербії Александар Вучич виступив із заявою на тлі масових сутичок у Белграді.

У своїй промові він сказав, що "жодної революції не відбувається" і що "держава достатньо сильна", щоб "захистити демократію, виборчу волю громадян, Сербію та Белград".

Він звинуватив опозицію в "бажанні знищити міста і країну".

"Ми днями говорили, що вони до цього готуються, тому що вони знають, що не можуть завоювати довіру людей. Дякую тим іноземним службам, які…надали інформацію нашим службам", – сказав Вучич.

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що російські спецслужби надали сербській владі інформацію про можливі інциденти на протестах у Белграді.

Вона також порівняла події у Белграді з українською Революцією гідності, сказавши, що у Сербії "не буде нового Майдану".

Виконувач обов'язків мера Белграда Александр Шапич назвав протести опозиції у сербській столиці "майданізацією" і заявив про "непоправний" збиток будівлі мерії.

Сербська поліція заявила, що після протестів опозиції у Белграді 24 грудня було затримало 38 демонстрантів.

За його словами, більшість затриманих підозрюється у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та насильницькій поведінці на публічних зборах.

У понеділок президент Сербії Александар Вучич зустрівся з російським послом в країні Александром Боцан-Харченком і говорив про минулі нічні протести опозиції в Белграді.

За його словами, під час зустрічі вони з російським послом "обмінялися думками щодо двосторонніх відносин, ситуації в регіоні та поточних геополітичних подій".

Сьогодні група студентів та інших громадян Сербії, які беруть участь в акціях протесту проти результатів парламентських виборів в країні, оголосили шестигодинну блокаду руху в двох місцях Белграда.

Загрози в Європі

Ісламісти могли планувати теракти у Кельні, Відні й Мадриді, кількох затримали, а прем’єр Косова каже, що Сербія готує нову провокацію з озброєними людьми.

У Чехії у суботу вшановували пам’ять жертв масової стрілянини у Празі. А ввечері того ж дня анонім повідомив про закладення п’яти бомб в аеропорту Праги.

Вдома у студента, який влаштував масову стрілянину в столиці Чехії, знайшли вибухівку.

Решта новин

Прикордонники Молдови привітали з Різдвом українських колег.

Російського співака Іраклі не пустили в Молдову.

У Франції понад 700 працівників Airbus Atlantic отруїлись на передріздвяній вечері.

В Італії хлопець втік з-під домашнього арешту до в’язниці, аби зустріти Різдво не самому.

У Німеччині п’яний "Санта-Клаус" врізався в будинок, розвозячи подарунки, а у Мадриді відбувся забіг "Санта Клаусів".

Затяжні зливи спричинили повені у Німеччині.