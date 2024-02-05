Орбан шантажирует Швецию, еще шесть F-16, атака Трампа на финансирование Украины: новости дня

Трамп блокує допомогу Україні, а його симпатик Орбан гальмує розширення НАТО.

Німецький генерал впевнений, що українські збройні сили можуть досягти перемоги над агресором, але вбачає необхідність в додатковій мобілізації.

Тим час в Фінляндії резервісти масово переходять на цивільну службу. В країні хочуть обмежити таку можливість, бо тенденція може вплинути на обороноздатність.

Всі важливі і цікаві новини понеділка, 5 лютого, – у дайджесті новин "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Атака Трампа на фінансування України

У Сенаті США оприлюднили проєкт бюджету для України, можуть проголосувати цього тижня.

Загальний бюджет двопартійного законопроєкту про безпеку кордонів – 118 мільярдів доларів.

Він включає $60 млрд на підтримку України у війні з Росією та $14,1 млрд на безпекову допомогу Ізраїлю.

Як пояснила народна депутатка Олександра Устінова, тепер, якщо в Сенаті знайдуть 60 голосів (51 демократ і 49 республіканців), то цей же пакет має проголосувати Палата представників.

Президент США Джо Байден закликав якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт.

Посол України у США Оксана Маркарова написала, що законопроєкт можуть проголосувати в Сенаті 7 лютого.

А от спікер Палати представників обіцяє "поховати" проєкт бюджету для України.

"Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент", – зазначив Майк Джонсон.

І справа тут, здається, не в якості законопроєкту, а в "примхах" республіканця Дональда Трампа на тлі його протистояння з президентом США від демократів Джо Байденом за президентське крісло.

Трамп закликав не голосувати за компромісну угоду з регулювання міграції в Сенаті.

На думку експрезидента США, "лише дурень або радикальний лівий демократ проголосує за жахливий законопроєкт про кордон".

"Цей законопроєкт є чудовим подарунком для демократів і передсмертним бажанням для Республіканської партії… Не будьте ТУПИМИ!!! Нам потрібен окремий законопроєкт про кордон та імміграцію", – написав він.

Орбан шантажує Швецію

А симпатик Трампа, угорський прем’єр Віктор Орбан, тим часом шантажує Швецію.

Депутати від партії "Фідес" угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

Вони пообіцяли відкласти ратифікацію до візиту прем'єр-міністра Швеції в Будапешт, який вони вважають необхідним для того, щоб загладити провину Стокгольма за нібито критику щодо відступу Угорщини від демократії.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, шведський прем'єр-міністр приїде до Будапешта", – заявив "Фідес".

Позачергове засідання для ратифікації вступу Швеції до НАТО скликала угорська опозиція скликала.

Засідання відвідали навіть американський посол Девід Прессман, а також посли Нідерландів, Норвегії, Данії, Польщі та Словаччини.

Наступна можливість ратифікації буде 26 лютого, коли парламент Угорщини повернеться після зимових канікул.

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Стокгольма.

Посилення мобілізації і F-16

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києв вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши Росії поразки на полі бою.

Також він вважає, що Україні потрібна мобілізація для поповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

Він підкреслив, що мобілізація також необхідна, оскільки деякі з підрозділів перебувають на фронті вже 24 місяці і їх доведеться відновлювати.

За його словами, тип і масштаби мобілізації зараз обговорюють в Україні.

Він додав, що у контексті мобілізації українці повинні приділяти багато уваги і економічній життєздатності держави.

До речі, у Фінляндії на тлі повномасштабної війни Росії проти України почався серйозний відтік резервістів і це у перспективі загрожує обороноздатності країни. Там хочуть домогтись ухвалення закону, який унеможливив би використання нинішніх лазівок для переходу резервістів на цивільну службу. Обидва кандидати у президенти Фінляндії хочуть залишити можливість переводитися з резерву.

Але повернімося до України. Нідерланди передадуть ЗСУ ще шість винищувачів F-16. Загалом їх буде 24!

"Перевага України в повітрі необхідна для протидії російській агресії", – пояснила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Щодо Росії

Латвійські фермери на тракторах протестували проти продукції з РФ та Білорусі.

У Болгарії за підозрою у шпигунстві на РФ затримали поліцейського. В одному з відомств МВС Болгарії пройшли обшуки.

За даними BBC, перероблена російська нафта і далі потрапляє в Британію через "лазівку".

А ще, за даними ЗМІ, Франція викликає посла РФ через загибель волонтерів у Бериславі.

США і Іран

Як повідомило CNN, Сполучені Штати у п’ятницю знищили або пошкодили 84 з 85 цілей в Іраку та Сирії.

Повний аналіз після ударів все ще триває, але один із посадовців заявив CNN, що немає жодних ознак того, що під час операції загинули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

У Білому домі не виключили ударів по Ірану у відповідь на вбивство своїх солдатів.

Решта новин

В Британії автомобіль на смерть збив біженку з України.

У короля Британії виявили рак.

Косово припинило діяльність сербських структур на півночі, обуривши ЄС, США і Белград.

В Італії спалахнули заворушення після суїциду мігранта, 14 затриманих.

У Німеччині продовжилися масові протести проти ультраправих. Цими вихідними вийшли майже пів мільйона людей.

У Грузії заявили про виявлення вибухівки, яку нібито везли з України до Воронежа.