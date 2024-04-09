Экстренная партия генераторов из ЕС, оружие хуситов Украине, новый премьер Ирландии: новости дня

На Заході припускають, що в РФ є проблеми з виробництвом справних ракет, які використовують для ударів по об'єктах енергоінфраструктури України, а також проблеми з бронетехнікою.

Але, звісно, атаки на енергетику і наземні наступальні операції російських загарбників триватимуть. На тлі жорстоких ударів ворога по греблях і електростанціях України Євросоюз направив екстрену партію генераторів, а британських міністр закордонних справ намагається переконати американців схвалити пакет допомоги для українців.

В Італії стався вибух на ГЕС, а в аеропорту Стамбула звели собак.

Все важливе і цікаве за вівторок, 9 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Атаки Росії на енергооб'єкти

Євросоюз надіслав екстрену допомогу Україні у вигляді 167 генераторів після російських атак на її енергетичну інфраструктуру.

Згідно з повідомленням, Австрія, Німеччина, Швеція та Нідерланди запропонували 157 електрогенераторів різної потужності через Механізм цивільного захисту ЄС, водночас Євросоюз надав десять електрогенераторів великої потужності з власних запасів вартістю 3,57 млн євро. Допомога вже прямує до України.

"Кожен з десяти потужних генераторів потужністю 1 МВт може забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру в умовах надзвичайної ситуації", – йдеться в заяві.

Минулого тижня стало відомо, що Литва передасть Україні обладнання для теплових електростанцій (ТЕС).

До речі, в Італії сьогодні стався вибух на ГЕС. Троє людей загинули, троє отримали поранення і шестеро вважаються зниклими.

Перед цим Сполучені Штати передали низці українських регіонів ще понад сотню генераторів і 13 одиниць техніки для служб надзвичайних ситуацій.

В ЄС заявили, що збільшення жорстокості російських ударів по Україні, зокрема удари по греблях і електростанціях, є відповіддю господаря Кремля Владіміра Путіна тим, хто досі вірить у можливість миру з ним.

Нагадаємо також, що гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про щонайменше три прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора Запорізької АЕС у неділю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після дронової атаки на Запорізьку атомну електростанцію заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС.

Боррель зазначив, що безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії, і такі атаки потрібно припинити.

Щодо проблем в РФ і допомоги Україні

Тим часом, розвідка Британії припускає, що у РФ виникли проблеми з виробництвом справних ракет повітряного базування (Х-101, Х-102), якими вона б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ.

"Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети, яку запустили в бік України раніше цього ранку", – йдеться в огляді.

"Є висока ймовірність, що несправність такої престижної ракети вказує на проблеми в її виробництві, що, ймовірно, виникли під впливом санкцій і поспіху", – резюмує розвідка.

Водночас, як припускає старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту зовнішньополітичних досліджень Роб Лі, у Росії закінчуються бронемашини й танки.

Він зазначає, що, за збереження нинішньої динаміки на полі бою, Москва може втратити чисельну перевагу в танках і ускладнити собі проведення наступальних операцій у майбутньому.

"Проблема в тому, що Росія отримує багато живої сили", – підкреслює аналітик.

Тож, на сьогоднішній день наступальні дії російських окупантів тривають, а допомога Україні зі сторони західних країн досі недостатня. Силам оборони, серед іншого, не вистачає засобів протиповітряної оборони і снарядів.

Пакет допомоги, який ініціював президент Сполучених Штатів Джо Байден міг би дуже покращити ситуацію зі зброєю для ЗСУ. Але, законопроєкт застряг у Конгресі, зокрема у Палаті представників, через вплив майбутнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Раніше глава МЗС Великої Британії закликав своїх європейських колег чинити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона для ухвалення допомоги Києву.

Сам Кемерон особисто поїхав до Сполучених Штатів і говорив навіть з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Після зустрічі з Трампом британський міністр вкотре закликав американських законодавців розблокувати пакет допомоги для України.

"Я приїхав сюди без наміру читати лекції або говорити комусь, що робити, або втручатися в політичні та інші процеси в США. Я просто приїхав сюди як великий друг, що вірить у цю країну, і я вірю, що виділити ці кошти й дозволити їхнє ухвалення – глибоко у ваших інтересах і в інтересах вашої безпеки, вашого майбутнього і майбутнього всіх ваших партнерів", – додав він.

Сьогодні стало відомо, що США передали Україні зброю, яка призначалась єменським хуситам.

А Rheinmetall анонсував доставку 20 машин Marder в Україну.

Загрози РФ для Європи

А ще головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що над Європою нависає війна.

"Над нами, безсумнівно, нависає війна… і звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантазією", – сказав Боррель у промові на економічному форумі в Брюсселі.

Він додав, що Росія загрожує Європі своєю війною в Україні та гібридними атаками на країни ЄС.

"Вона (війна) почнеться не завтра, але ми не можемо заперечувати реальність", – сказав Боррель у своїх найбільш відвертих коментарях на сьогодні. Він закликав до пошуку нових шляхів збільшення інвестицій в оборону.

Гібридним атакам на країни ЄС сприяють місцеві представники "російського миру".

Невідомий зірвав український прапор у центрі Риги, а у Латвії нападника на хлопця з прапором України засудили до двох років в'язниці.

У Чехії засудили прокремлівську активістку, яка закликала до "деукраїнізації".

За даними ЗМІ, "тіньовий флот" Росії регулярно заправляється з латвійського танкера під островом Готланд.

Щодо торговельних преференцій для України

Профільний комітет Європарламенту підтримав нові умови пільгової торгівлі з Україною.

Комітет із питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту на засіданні 9 квітня схвалив продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими обмеженнями.

Погоджена напередодні домовленість передбачає, що призупинення дії ввізних мит та квот на український експорт до ЄС буде продовжене до 5 червня 2025 року. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу.

Докладно про процес схвалення продовження торговельних преференцій для України і його наслідки – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом.

Щодо змін в урядах країн Європи

У Болгарії офіційно призначили тимчасовий уряд і дату дострокових виборів.

Парламент Ірландії проголосував за призначення Саймона Гарріса прем’єром, а в Ісландії назвали нового прем’єра – попередниця пішла для участі у виборах президента.

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