Детали разговора Зеленский-Трамп, на Украину давят из-за нефти, ДТП в Польше: новости выходных

На вихідних у центрі уваги – Сполучені Штати. Президент України поговорив з кандидатом в президенти від республіканців Дональдом Трампом. Останній назвав розмову "дуже хорошою", а також похизувався "прекрасним посланням" від лідера КНР.

А ще республіканці переймаються через те, Джо Байдена можуть замінити на виборах. Лякають наслідками.

У Німеччині сперечаються через розміщення американських ракет, а у Грузії добровольців допитують в межах справи про змову з метою повалення влади. РФ вже заявила про готовність допомогти проросіській "Грузинській мрії" зберегти владу.

Переважна більшість грузин вважає Росію головним ворогом.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 20 та 21 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Розмова з Трампом

В ніч на суботу президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Зеленський розповів, що привітав його з номінацією від Республіканської партії.

"Засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі. Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави", – зазначив президент.

Нагадаємо, замах на Трампа стався минулого тижня під час передвиборчого заходу у містечку Батлер, що у штаті Пенсильванія.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії вважає, що "отримав кулю за демократію". Також Дональд Трамп повідомив, що отримав "прекрасне послання" від лідера Китаю Сі Цзіньпіна після замаху.

До речі, у США арештували чоловіка за погрози вбити Трампа і його кандидата у віцепрезиденти.

Президент України після телефонної розмови натякнув на можливість зустрічі з Трампом.

"Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим", – написав Зеленський.

Дональд Трамп після розмови знову повторив, що хоче "принести мир у світ", посадивши Україну і Росію за стіл перемовин.

Він назвав розмову "дуже хорошою" і згадав, що Зеленський вітав його з номінацією та засудив замах на нього.

"Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання", – заявив Трамп.

Стан Байдена

Тим часом, геть кепсько справи йдуть в президента США Джо Байдена, який хоче переобратися на посаді.

Через невдалий виступ на дебатах із Дональдом Трампом в Демократичній партії посилились заклики до президента знятись із президентських виборів.

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліаван не вважає виправданими занепокоєння стосовно віку Джо Байдена, через які він нібито не може здійснювати свої обов’язки.

"Я вважаю, що президент Сполучених Штатів робить дуже хорошу роботу на посаді президента і буде продовжувати робити дуже хорошу роботу, і саме тому він балотується на цю посаду", – додав він.

А цього тижня президент США призупинив участь у публічних заходах через виявлений коронавірус.

Лікар президента США Кевін О'Коннор зазначив, що стан здоров’я Байдена поліпшується, хоча президента досі турбує кашель і хрипота.

"Президент продовжує добре сприймати лікування і буде продовжувати приймати PAXLOVID згідно з планом", – зазначив лікар.

Він додав, що Байден продовжує виконувати всі свої президентські обов'язки.

Водночас у п'ятницю Байден пообіцяв відновити участь у передвиборчих заходах, призупинену через коронавірус, наступного тижня.

"Кульгава качка" у вигляді Байдена – вигідний опонент для Дональда Трампа на виборах. Тому, у Трампа вже лякають, що зняття Джо Байдена з виборів може коштувати тому і посади.

Зокрема, кандидат Дональда Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття Байдена з виборів слід ставити питання про його дострокову відставку.

"Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом?", – заявив Ді Венс.

Також спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон підтвердив, що будь-яка спроба демократів висунути нового кандидата у президенти замість Джо Байдена, швидше за все, наштовхнеться на юридичні проблеми.

За його словами, у кожному штаті діє своя система, і в деяких з них "неможливо просто так замінити кандидата" в президенти США.

На Україну тиснуть через нафту

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо (Smer-SD) розкритикував включення до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту також використовував нафтопереробний завод Slovnaft.

Він провів телефонну розмову на цю тему зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Фіцо вважає ці санкції "безглуздими", оскільки, на його думку, вони не завдають шкоди РФ, а переважно деяким країнам-членам ЄС.

"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, а рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафтопродуктів, ніж йому потрібно для переробки", – заявив словацький прем'єр.

За його словами, це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення поставок нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну, що, як зазначив Фіцо, становить майже десяту частину всього українського споживання.

На тему енергоресурсів для Євросоюзу слід додати, що Азербайджан готовий допомогти ЄС з транзитом газу через Україну.

ДТП з українцями

У Польщі біля кордону з Німеччиною розбився мікроавтобус з українцями.

У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що аварія сталася близько 4 години ночі у суботу поблизу польського міста Свецко у Любуському воєводстві.

Усі дев’ять осіб у мікроавтобусі, що зіткнувся з технічним транспортом, були громадянами України та госпіталізовані.

"Стан 5 громадян України оцінюється як критичний. Серед них 4 дітей віком 2, 3, 4 та 15 років. На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці та зʼясовуватиме обставини аварії", – повідомили в МЗС.

Суперечка про "Томагавки"

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав план щодо розміщення американських ракет дальнього радіуса дії в його країні, зазначивши, що це рішення "ідеально вписується в стратегію безпеки німецького уряду".

Нагадаємо, cоратник Шольца Рольф Мютценіх проти розміщення американських "Томагавків" у Німеччині.

Мютценіх погодився, що Німеччина повинна посилювати обороноздатність з огляду на російське вторгнення в Україну, "але ми не повинні ігнорувати ризики, пов'язані з розгортанням" американських ракет.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков 13 липня заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Грузини назвали РФ головним ворогом

У Грузії почали викликати на допит добровольців, що воювали на боці України проти РФ.

Зокрема, стало відомо, що у Тбіліському міському суді опитали Лашу Чігладзе, активіста "Антиокупаційного руху", який брав участь у бойових діях в Україні.

Проурядовий телеканал Imedi повідомляє, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Крім того, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

"Мене, Надима Хмаладзе, Служба державної безпеки викликає за статтями про державний переворот і тероризм", – зазначив він у соцмережах.

У РФ заявили про готовність допомогти керівній партії Грузії зберегти владу.

Заступник голови Ради Федерації РФ Андрєй Клімов заявив, що Росія готова допомогти зберегти владу керівній партії "Грузинська мрія" в разі звернення Тбілісі з таким проханням до Москви.

"Будь-який державний переворот – це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН", – зазначив Клімов.

За його словами, після того, як Асад звернувся до РФ по військову допомогу, "ситуація в Сирії стабілізувалася".

Партія влади "Грузинська мрія" поступово зближується з Росією – зокрема нібито планує відновити дипломатичні відносини, а також переймає риторику Москви стосовно війни в Україні та Заходу.

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що влада Грузії зайшла надто далеко.

Переважна більшість громадян Грузії вважає головним ворогом Росію.

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