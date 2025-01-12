Фицо оскорбил Зеленского, Дания предлагает Трампу компромисс, взрыв в Чехии: новости выходных

Байден вважає, що Путін перебуває у "скрутному становищі" після останніх санкцій проти російської нафти. Тим часом, у Трампа готуються до переговорів з Путіним. Швейцарія пропонує майданчик для переговорів.

Проросійські ультраправі депутати Словаччини вирушили до Москви, а словацький президент відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу.

Американський мільярдер Ілон Маск знову підтримав проросійських ультраправих Німеччини. У суботу вони офіційно обрали кандидатку у канцлери. Партійна конференція супроводжувалася протестами: "Геть нацистів".

США передали Запорізькій області 74 зарядні станції, а також продовжили тимчасовий захист для біженців з України.

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Більше важливого і цікавого за вихідні, 11 та 12 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Останній удар Байдена по РФ

Президент США Джо Байден заявив, що господар Кремля Владімір Путін перебуває у "скрутному становищі" після запровадження масштабних санкцій проти російської нафти.

Напередодні США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема під обмеження потрапили компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Байден також вірить, що в України є "реальний шанс здобути перемогу", якщо вона продовжить отримувати підтримку Заходу.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі каже, що нові санкції спрямовані проти російського енергетичного сектору суттєво знизять доходи Росії і створюватимуть значний тиск на російську економіку.

Нагадаємо, каденція Джо Байдена на посту президента США добігає кінця. 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа.

А у вівторок, 14 січня, за даними польської радіостанції RMF24, в Євросоюзі почнуть консультації про нові санкції проти РФ.

Польща, яка нині головує в ЄС, разом з групою скандинавських і балтійських країн вже представила свої пропозиції щодо 16-го пакета санкцій.

Зокрема, країни вимагають обмежень проти імпорту російського газу та скрапленого природного газу (СПГ).

Країни також хочуть, щоб санкції були поширені на так званий російський "тіньовий" флот, кораблі якого нелегально перевозять російську нафту.

Підготовка до переговорів з Путіним

Номінований Дональдом Трампом радник із національної безпеки Майк Волц підтвердив, що команда обраного президента працює над підготовкою його майбутньої зустрічі з правителем Росії.

Волц повідомив, що "у наступні місяці" буде встановлювати зв’язок з російською стороною.

У МЗС Швейцарії кажуть, що готові організувати зустріч між обраним американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним, якщо цього захочуть обидві сторони.

"Владіміре. Ти – чортів ідіот!"

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон облаяв господаря Кремля Владіміра Путіна, наголошуючи, що йому слід відмовитися від імперських амбіцій.

Він підкреслив, що контролювати інші країни не потрібно, і "якщо любиш когось – відпусти".

"Те, що робить Путін, архаїчно і варварськи, і він повинен зрозуміти, що Естонія, Латвія, Литва – жодна з цих країн більше не є частиною Російської імперії, і те ж саме стосується України. Усе скінчено", – сказав Джонсон, емоційно додавши: "Більше немає імперії, Владіміре. Ти – чортів ідіот! (в оригіналі пролунало fucking idiot. – Ред.).

Джонсон відразу вибачився за лайку, але сказав, що "так воно і є".

Словацькі посіпаки Путіна

Проросійські депутати парламенту Словаччини полетіли у Москву, де планують говорити зокрема про продовження постачання російського газу після того, як його транзит через Україну став неможливим.

Група ультраправих депутатів на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної "Словацької національної партії" Андреєм Данко та членом партії прем’єра Роберта Фіцо Smer-SD Тибором Гашпаром вирушила в дорогу вранці у неділю, 12 січня.

Окрім них, у складі ще троє депутатів Smer-SD (Маріан Кери, Ян Мажгут і Річард Глюк) та однопартієць Данко зі "Словацької національної партії".

Поїздка триватиме до 15 січня. Данко і Гашпар заявили, що планують зустрічі з депутатами російської Держдуми та деякими представниками уряду Росії.

Лідер "Словацької національної партії" каже, що хоче "донести інформацію" про життя у Росії, і "показати, що там також живуть люди, що німці, французи, американці ведуть там бізнес".

Андрей Данко заявив, що їм довелося летіти через Чехію та Німеччину, тому що Польща не дозволила летіти над її територією. "Я не розумію позицію Польщі, але приймаю це як даність", – заявив Данко.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Володимир Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".

"Він ходить по тій Європі, просто жебракує і шантажує інших, просить грошей. Це просто має припинитися", – сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Натомість він заявив, що Росія завжди була надійним партнером, коли мова йшла про постачання енергоносіїв.

"Росія ніколи нас не обманювала, на відміну від України. Я пам'ятаю ситуацію в 2009 році, коли я був в Україні, коли я звернувся до українського прем'єр-міністра Тимошенко з проханням дати нам з резервуарів, які вони мають в західній частині України, трохи газу, я отримав відповідь, що мене послали до біса. Це типові українці", – поскаржився Фіцо.

Крім того, президент Словаччини відмовився їхати до України через зупинку транзиту газу.

Передвиборча Німеччина: "Геть нацистів"

На партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини у Берліні в суботу Олаф Шольц був офіційно обраний кандидатом на посаду канцлера.

"Дорогі товариші: Ми переможемо. Велике вам спасибі!", – пообіцяв Шольц, чия політична сила за півтора місяця до виборів є третьою в опитуваннях.

У партії Шольца вважають недоцільною додаткову мільярдну допомогу Україні перед виборами. Хоча, міністерка закордонних справ Німеччини та співлідерка "Зелених" Анналена Бербок наполягає, що Берлін мав би надати Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Нагадаємо, Німеччина перебуває на шляху до дострокових парламентських виборів, які мають пройти 23 лютого.

Лідирує в опитуваннях Християнсько-демократичний союз (ХДС), чиїм кандидатом у канцлери є Фрідріх Мерц.

На другій сходинці рейтингу – антиіммігрантська і проросійська "Альтернатива для Німеччини" з 21%. Політсила демонструє найбільше зростання рейтингів серед усіх партій.

Американський мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск у суботу знову висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Зокрема, він поділився прямою трансляцією партійної конференції "Альтернативи для Німеччини" у своєму акаунті в Х, де у нього 212 млн підписників.

У суботу на партійній конференції у східнонімецькому місті Різа "АдН" вперше в історії обрала свого кандидата у канцлери – Алісу Вайдель.

Конференція супроводжувалася протестом.

Протестувальники заблокували автомобіль з лідеркою ультраправих Німеччини Алісою Вайдель.

Протестувальники вигукували "Геть нацистів".

Загалом близько 10 тисяч протестувальників приїхали до Різи, міста з населенням 29 тисяч людей у Східній Німеччині, де "Альтернатива для Німеччини" влаштувала дводенну партійну конференцію.

За кілька днів до партійної конференції ультраправих Маск більше години спілкувався з Вайдель у прямому ефірі на X.

До речі, лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" пообіцяла знову запустити "Північний потік". Також слід додати, що німецькі ультраправі створюють нове молодіжне крило.

Різне щодо України

У Міністерстві культури України розповіли про "важливий крок" для ексгумацій жертв Волинської трагедії. Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

Хоча голова Інституту нацпам’яті Польщі, а також опозиційний кандидат в президенти Кароль Навроцький, нічого не знає про "прорив" з ексгумаціями в Україні.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив відправлення миротворців в Україну після війни з Росією.

Він вважає, що країни, які межують із Росією не повинні з’являтися в Україні зі своїми військами.

"Я вважаю, що в рамках НАТО має бути більший розподіл тягаря і диверсифікація", – наголосив очільник польського Міноборони.

США передали Запорізькій області 74 зарядні станції, а також продовжили тимчасовий захист для біженців з України.

Литовський суспільний мовник LRT повідомив, що дрони для України, які мали доставити із Литви ще до кінця 2024 року – досі на складах у країні, а політики звинувачують бюрократію.

Посилення на Балтиці

Швеція делегує три судна і літак до патрульної місії НАТО у Балтійському морі.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що зараз країна перебуває у ситуації "і не війни, і не миру".

"Російська загроза є довгостроковою. І наше оборонне планування також має бути довгостроковим", – сказав Крістерссон.

Країни Балтії та Польща працюють над посиленням безпеки енергоінфраструктури.

Про це заявив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас після пошкодження підводних кабелів у Балтійському регіоні.

Бундесвер створить окремий підрозділ для захисту важливих об'єктів Німеччини.

Решта новин

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