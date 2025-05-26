Трамп наехал на Путина, удары ВСУ без ограничений, секс-скандал на выборах в Польше: новости дня

Президент США, коментуючи російські удари по Україні останніх днів, заявив, що Путін "збожеволів". У Європі лунають думки, що Трамп почав усвідомлювати брехливість Путіна.

МЗС Фінляндії викликало посла РФ для пояснень через порушення повітряного простору, а Польща планує організувати власні військові навчання за участі підрозділів НАТО у відповідь на російсько-білоруські маневри "Запад", заплановані на вересень.

За даними ЗМІ, через Трампа у НАТО готують мінісаміт, на якому мають ухвалити мінідекларацію.

Після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії очільник Білого дому відклав запровадження 50%-их мит проти ЄС до 9 липня. Канцлер Німеччини попереджає, що Європейський Союз може вдатися до заходів у відповідь проти американських технологічних компаній.

Все важливе і цікаве за понеділок, 26 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Він просто збожеволів!"

Президент США Дональд Трамп заявив про невдоволення останніми масованими обстрілами Росією українських міст, заявивши, що його російський колега Владімір Путін "збожеволів".

"Він просто збожеволів! Він безпідставно вбиває багато людей, і я говорю не тільки про солдатів. Ракети і безпілотники обстрілюють міста в Україні без жодної на те причини", – написав він.

Президент США повторив, що Владімір Путін хочу всю Україну, "але якщо він це зробить, це призведе до падіння Росії!".

У відповідь на питання про його подальші дії, Трамп зазначив: "Ми подивимось, що ми будемо робити".

Відповідаючи на питання журналіста, Трамп повідомив, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії: Путін "вбиває багато людей".

Французький президент Емманюель Макрон вважає, що американський президент Дональд Трамп "усвідомив", що очільник Кремля Владімір Путін його обманув.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков, коментуючи коментарі американського президента, сказав, що переговорний процес викликає "емоційні реакції".

"Звичайно, одночасно з цим це дуже відповідальний момент, який пов'язаний, звичайно, з емоційним перевантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію", – заявив Пєсков.

Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перебуває з візитом у Москві для переговорів, зокрема, про завершення війни в Україні.

Критикуючи Путіна Дональд Трамп не втратив нагоди покритикувати і президента України Володимира Зеленського.

"Все, що виходить з його вуст, викликає проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося", – заявив американський президент.

Він вкотре повторив мантру про те, що це війна, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа", я лише допомагаю гасити великі і потворні пожежі, які були розпалені через грубу некомпетентність і ненависть", – наголосив президент Сполучених Штатів.

Зустріч лідерів нордичних країн

Норвезький премʼєр-міністр Йонас Гар Стьоре оптимістично оцінив останню критику Дональда Трампа в бік Владіміра Путіна після останніх масштабних обстрілів України.

"Я думаю, що він щиро обурений тим, що гинуть цивільні люди", – вважає він.

Премʼєр Норвегії порадив дочекатись, які дії супроподжуватимуть останні заяви американського президента.

Він також погодився з думкою колег із Північної Європи, що ознак бажання Путіна вести мирні переговори з Україною немає, "натомість він постійно висуває нові вимоги".

Сьогодні прем’єр-міністри країн Північної Європи прибули до фінського Турку на неформальну літню зустріч для обговорення поглиблення співпраці та підтримки України.

У Фінляндію прибули, зокрема, прем’єр-міністри Швеції, Данії, Норвегії, Ісландії та представники автономних Фарерських островів і Гренландії.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що нещодавні російські атаки на Україну доводять, що Москва не зацікавлена в мирі.

Фінський премʼєр-міністр Петтері Орпо вважає, що міжнародна спільнота повинна чинити тиск на лідера Росії Владіміра Путіна, аби він розпочав переговори про припинення вогню в Україні.

"Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну", – заявила вона.

Швеція виділила понад $500 млн на зміцнення обороноздатності України.

Щодо загроз для НАТО з РФ

МЗС Фінляндії викликало посла РФ для пояснень через порушення повітряного простору.

Два російські військові літаки підозрюються в порушенні повітряного простору Фінляндії біля Порвоо. Міністр оборони Антті Хяккянен прокоментував тоді, що підозра в порушенні територіальної цілісності розглядається серйозно.

До Росії буде направлено запит про роз'яснення з цього приводу.

Берегова охорона Фінської затоки розпочала попереднє розслідування інциденту.

Збройні сили Німеччини мають бути повністю оснащені до 2029 року.

Про це йдеться в документі під назвою "Пріоритетні директиви щодо посилення боєготовності", який був підписаний 19 травня та з яким ознайомилося агентство Reuters.

Польща планує організувати власні військові навчання за участі підрозділів НАТО.

За словами заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика, навчання будуть відповіддю на масштабні російсько-білоруські маневри "Запад", які відбудуться у вересні.

Томчик нагадав, що попередні навчання "Запад" передували повномасштабному вторгненню Росії в Україну, тож нинішні маневри не можуть залишитися без реакції.

"Ми маємо продемонструвати силу та єдність", – підкреслив заступник міністра оборони Польщі.

Крім того, Швейцарія (нейтральна країна) та Італія проведуть військові навчання із залученням винищувачів США.

Тим часом Латвія закрила доступ до ще дев’яти сайтів з роспропагандою.

Підготовка до саміту НАТО

Через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту – ймовірно, без згадки України.

За словами представників НАТО, мета полягає в тому, щоб остаточний документ складався лише з трьох-чотирьох абзаців, щоб отримати схвалення президента США Дональда Трампа та уникнути масштабних конфліктів.

Крім того, цьогорічний текст може не містити жодної прямої згадки про Росію, а можливо, навіть і про Україну.

Будь-яка спроба домовитися про формулювання може призвести до слабшої заяви, ніж та, що була ухвалена у Вашингтоні у 2024 році.

Також Radio Free Europe/Radio Liberty дізналося, що і сам саміт лідерів країн-членів НАТО пройде у рідкісно скороченому форматі.

Міністр оборони Нідерландів, які приймають червневий саміт лідерів НАТО, розповів, що його країна шукає можливості включити президента України до програми гаазького саміту.

Утім, цьогоріч, за даними ЗМІ, Рада Україна-НАТО, що передбачає такий формат зустрічі, найвірогідніше, не буде організована, а сам саміт буде скорочений, щоб уникнути скандалу з Трампом.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав НАТО до "сильних рішень" на саміті в Гаазі.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що саміт НАТО в Гаазі, серед іншого, затвердить оборонні витрати у 5% ВВП.

Тарифна війна Трампа з ЄС

Президент США Дональд Трамп погодився відкласти запровадження 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після недільної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп мали "хороший обмін думками", і висловив сподівання, що сторони зможуть досягти найнижчих можливих тарифів.

Як пише Bloomberg, торговельні переговори між Європейським Союзом і США перебувають у делікатному стані. Минулого тижня президент Трамп пригрозив запровадити 50% мита на імпорт з ЄС з 1 червня.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз може вдатися до заходів у відповідь проти американських технологічних компаній, якщо торговельний конфлікт з адміністрацією Дональда Трампа загостриться.

"Наразі ми сильно захищаємо американські технологічні компанії – зокрема в податкових питаннях. Це можна змінити, але я не хочу ескалації цього конфлікту. Я хочу вирішити його разом", – сказав він.

Колишній прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт на тлі тарифної війни Трампа вважає надзвичайно важливим те, як надалі розвиватимуться відносини між Китаєм і Європою.

"Якби президент КНР Сі Цзіньпін не надавав політичну й економічну підтримку Росії протягом останніх трьох років, подальший шлях був би чіткішим. Але хоча ситуація є складною, Китай усе ще може змінити курс, якби захотів", – пише у своїй колонці Карл Більдт.

Торгові представники ЄС та Китаю зустрінуться у червні.

Крім того, у єврозоні мріють, що євро може стати альтернативою долару.

Щодо торгівлі України з ЄС

За словами міністерки сільського господарства Франції Анні Женевар, м’ясо птиці та зернові, які експортувалися з України на територію Європейського Союзу на пільгових умовах, дестабілізували внутрішній ринок Франції.

На її думку, необхідний баланс між підтримкою України та захистом власного виробника.

5 червня – тобто вже наступного тижня – добіжить кінця режим автономних преференцій, встановлений три роки тому Європейським Союзом для українських товарів. Але за 10 днів до цієї дати українські експортери та їхні європейські партнери не знають, якими будуть умови торгівлі між Україною та ЄС.

Про те, що відбувається, який компроміс узгодили та як умови торгівлі мають змінитися далі, читайте в статті редакторів "Європейської правди" Юрія Панченка і Сергія Сидоренка Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель "карає" Україну і про що домовляється Київ.

А Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть експортні кредитні гарантії на суму в 300 млн євро для компаній, які ведуть зовнішню торгівлю з Україною.

Активізація Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що від його країни, Франції, Великої Британії та США немає обмежень для України на дальність ударів.

Сьогодні він заявив, що більше не існує "жодних обмежень" щодо ударів на велику відстань зброєю, яка постачається Україні британцями, французами, німцями та американцями.

За даними Spiegel, післязавтра президент України Володимир Зеленський відвідає Фрідріха Мерца.

А ще канцлер Німеччини пригрозив Словаччині у разі подальшого відступу від політики ЄС, а також розкритикував Ізраїль за наступ у секторі Гази.

Cекс-скандал на виборах у Польщі

Польський портал Onet повідомив, що кандидат у президенти Польщі від опозиції Кароль Навроцький нібито організовував повій для гостей готелю, де працював.

Президент Польщі Анджей Дуда заступився за Навроцького, який втрапив у скандал із сутенерством. Дуда порівняв ці повідомлення з "огидними практиками", мішенню яких був він сам під час попередньої президентської кампанії.

Решта новин

Міністр оборони Латвії повідомив, що Україна отримає ще 1500 латвійських дронів, а Нідерланди підтвердили, що відправили останні F-16 для України.

14 країн закликали Єврокомісію вжити заходів проти Угорщини через заборону ЛГБТ-прайду.

Польща передала РФ ноту у зв'язку з руйнуванням пам'ятника жертвам Катинського злочину.

У Румунії склав присягу новообраний президент.

Суд у Відні виправдав ексканцлера Австрії у справі про неправдиві свідчення.

Прозахідна президентка Грузії отримала найвищу державну нагороду Молдови.