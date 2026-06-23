Зеленский не поехал в Польшу, Лукашенко сбежал из Беларуси, отставка Кабмина Литвы: новости дня

Український президент все-таки вирішив не їхати на Конференцію з відновлення України.

Колишній міністр закордонних справ Польщі вважає, що на тлі скандалу з орденом Білого Орла Варшава програла обмін ударами з Києвом. Литва готова виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною.

Трамп у приватній розмові нібито порадив Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії, а також погрожує не надати допомогу країнам НАТО, якщо його про це попросять.

А ще президент США заявив про зупинку морської блокади Ірану, бо Тегеран погодився на ядерні інспекції.

Все важливе і цікаве за вівторок, 23 червня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський не їде у Гданськ

Президент України Володимир Зеленський не поїде до польського Гданська на конференцію з відновлення України, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що конференція виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що якщо Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України це означатиме неспроможність польського уряду.

"Виявляється, вони не вміють вести ці справи. Так було як до того, як президент забрав орден, так і, судячи з усього, після цього", – зазначив він.

До речі, польський уряд не запросив президента Кароля Навроцького на конференцію з відновлення України.

"Скажімо собі чесно: президентський палац не виявляв ані краплі інтересу до цієї конференції, хіба що негативного", – зазначив речник польського уряду Адам Шлапка.

Орден передадуть на зберігання

Питання про те, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України у Гданськ, постало після рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення президента України ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Речник президента Польщі Рафал Лескевич заявив, що орден Білого орла, який президент України Володимир Зеленський відправив Новою поштою, отриманий. Нагороду "передадуть на зберігання до Управління нагород та призначень".

"Вона надійде на зберігання, де буде гідно й з повагою зберігатися, адже це найвища й найважливіша польська державна нагорода. Більше нікому вона не буде присвоєна. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням надходить на зберігання до Канцелярії президента", – пояснив він.

Щодо погіршення відносин з Польщею

На думку ексглави МЗС Польщі Яцека Чапутовича, справа, пов’язана з присвоєнням підрозділу імені "героїв УПА", подальші напруження між Києвом і Варшавою та позбавлення Каролем Навроцьким президента України ордена Білого Орла, у підсумку означають поразку Польщі.

"Я говорю про зниження значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою. (...) Нас не запрошуватимуть до участі в різних рішеннях, які ухвалюватимуться щодо України. Наш статус, міжнародна позиція Польщі суттєво знизилися, і після цього вчинку вони знизяться ще більше", – пояснив він.

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький поклав на Україну відповідальність за погіршення відносин.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи напруженість у відносинах з Україною, заявив про відсутність бажання докладати зусиль до розпалювання цієї напруженості.

"Я переконаний, що в довгострокових інтересах Польщі лежить налагодження якомога кращих відносин, заснованих на баченні майбутнього, а не на травмі минулого, хоча ця травма є цілком виправданою з польського боку, з обох боків, але особливо з польського", – сказав він.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо попередила, що суперечка між керівництвом Польщі та України підриває єдність ЄС та України та грає на руку державі-агресору Росії.

В українському Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна веде дипломатичну роботу з польською стороною для врегулювання загострення у відносинах між двома країнами.

Литва готова виступити посередником у конфлікті між Польщею та Україною. В Польщі заявили, що не потребують посередників у відносинах з Україною.

Підтримка з боку Трампа?

Україна вважає, що їй вдалося заручитися підтримкою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо кампанії, спрямованої на те, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Зокрема, неназваний український посадовець, якого цитує видання The Kyiv Independent, розповів, що Трамп у приватній розмові на полях саміту "Групи семи" (G7) порадив президенту Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" щодо Росії.

Крім того, за даними Financial Times, під час вечері в Евіан-ле-Бен минулого тижня, де проходив саміт G7, президент США розповів своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що він був вражений останніми воєнними успіхами Києва.

Після зустрічі Зеленський зазначив, що Трамп і держсекретар Марко Рубіо "вперше позитивно відреагували на питання про ліцензії" на ракети-перехоплювачі Patriot.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час саміту G7 у Франції Захід уперше за тривалий час продемонстрував єдність у питанні підтримки України та тиску на Росію.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що дії США свідчать про те, що Вашингтон відмовляється від претензій на роль об’єктивного посередника в врегулюванні російсько-української війни.

"Вони, здається, відходять від претензій на роль об’єктивного посередника і дотримуються того самого курсу на посилення санкційного тиску на Росію", – сказав Лавров на посольському "круглому столі".

Загрози для Європи

Латвійська розвідка попередила, що Росія готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО.

"Мова йде не про звичайну війну, оскільки зараз Росія до цього не здатна, а про гібридні атаки – із використанням ракет, безпілотників або інших засобів, покликаних надіслати сигнал: припиніть підтримувати Україну, інакше у вас з’являться власні проблеми", – заявили представники латвійської розвідки.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив про збільшення провокацій від Росії після вбивства художника в Польщі.

"Провокації проти країн Балтії та східного флангу також посилюються", – сказав Кубілюс на Європейському саміті з питань оборони та безпеки в Брюсселі.

Трамп погрожує не надати допомогу країнам НАТО, якщо його про це попросять.

Різне щодо України і українців

Самопроголошений Лукашенко анонсував відрядження за кордон за лічені дні до закінчення ультиматуму Зеленського.

Петер Мадяр каже, що генпрокурор Угорщини невдовзі сам піде у відставку через скандал з "Ощадом".

За даними Politico, Угорщина затримує відкриття решти переговорних кластерів для України та Молдови.

Експерти оцінили, як Україна виконує план з ключовими реформами від ЄС.

Вони зазначають, що наразі за так званим "планом Качки-Кос" немає гідного результату за жодним із 10 пунктів.

Україна виконала лише один міноритарний елемент одного з пунктів. При цьому повністю заваливши головні елементи, що стосуються судової реформи.

Поза тим співрозмовники коаліції в уряді зберігають оптимізм. Там кажуть, що робота іде.

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Президент США Дональд Трамп заявив про зупинку морської блокади Ірану, бо Тегеран погодився на ядерні інспекції.

Президент Литви прийняв відставку уряду Інги Ругінене.

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ЄС вперше прийняв представників "Талібану" у Брюсселі.