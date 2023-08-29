Українське ДТП у Румунії, Путін вперше їде за кордон, проблеми із “гарантіями” Києву: новини дня

Почнемо з не дуже радісної для нас новини. Американське видання Wall Street Journal пише, що Україна може отримати слабкі "гарантії безпеки", а готувати їх ймовірно будуть багато місяців. Але, це поки на рівні чуток.

Про що можна впевнено говорити, так це про черговий пакет військової допомоги від США на $250 млн, який має надійти до України найближчим часом.

Швейцарія у вересні передасть Україні дистанційну машину для розмінування, а Британія почала навчання для шістьох реконструктивних хірургів із України.

А ще: багато новин про ворожу діяльність РФ у Європі, тиск з Білорусі, інциденти на польській залізниці і можливі наслідки скандалу в Естонії для України.

Уявляєте, лісова пожежа в Греції знищила площу, більшу за Нью-Йорк! Не обійшлося сьогодні і без дрібних, але незвичних інцидентів: на Сардинії спіймали туриста з Франції, який хотів забрати 41 кг гальки.

Все важливе і цікаве за 29 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Слабкі "гарантії безпеки?

Американське видання Wall Street Journal дізналося, що підготовка країнами G7 "гарантій безпеки" для України займе багато місяців, а деякі двосторонні домовленості, як очікується, будуть укладені лише наступного року.

За даними видання, європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації президента США Байдена Україні виявляться слабшими, ніж очікувалося, або занадто розпливчастими, щоб забезпечити надійне стримування РФ.

Як вказується у матеріалі, якщо Вашингтон суттєво зменшить свою підтримку Києва, Європа навряд чи буде спроможна фінансово чи військово заповнити цю прогалину, адже стикається з жорстким фінансовим тиском, і лише деякі країни мають оборонну промисловість, здатну зрівнятися з американською.

Нагадаємо, одним з ключових досягнень минулого саміту НАТО у Вільнюсі стала політична декларація держав G7 про їхній намір надати Україні так звані "гарантії безпеки". ЄвроПравда детально писала про цю домовленість (дивіться статтю "Зброя в обмін на реформи") і пояснювала, чому вона може реально допомогти – звісно, у разі, якщо обіцянки втіляться.

Йдеться лише про певну і, звісно ж, обмежену допомогу, яку може отримати Україна від союзників. Тож у наявних політичних реаліях коректніше говорити про "безпекові гарантії", а не "гарантії безпеки".

Докладніше про "безпекові гарантії" у статті.

Нова зброя з США, техніка зі Швейцарії

Чеський президент Петр Павел пояснив необхідність підтримки України та стримування Росії тим, що агресивні російські дії загрожують підірвати чинний міжнародний порядок.

Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки.

У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерелом загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.

До речі, у Чехії асоціація захисту прав громадян і підприємців подала кримінальну заяву проти банку Raiffeisen, звинувачуючи установу, яка все ще працює в РФ, у підтримці фінансування війни проти України. Тепер банк перевіряє Антитерористичний штаб Чехії.

Країни світу, здається, розуміють необхідність підтримки України, тому продовжують оголошувати про допомогу. Так, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн.

До нового пакета входять ракети AIM-9M для протиповітряної оборони, снаряди для HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування, Javelin та інші протитанкові системи та ракети.

Швейцарія у вересні передасть Україні дистанційну машину для розмінування.

А Британія почала навчання для шістьох реконструктивних хірургів із України.

Росія і росіяни у Європі

Російська Федерація продовжує здійснювати ворожу діяльність у Європі.

У Німеччині стурбовані масштабами російської дезінформації.

"За останні 12 місяців масштаби російської дезінформації анітрохи не зменшилися", – заявив представник МВС країни. Він уточнив, що відомство не применшує серйозності "загрози іноземного впливу і маніпуляцій" і рішуче їм протистоїть.

І міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що його країна зазнає інформаційного впливу, зокрема, з боку Росії та Іраку.

Він додав, що зараз поширюють дезінформацію про спалення Корану у Швеції.

Тепер уряд щорічно виділяє вісім мільйонів шведських крон (понад 500 тисяч доларів) для посилення боротьби з дезінформацією, зокрема, й про спалення Корану.

Крім того, у Європі продовжують діяти "агенти російського впливу". Через них Росія, наприклад, обходить санкції для отримання необхідних для ведення війни запчастин.

У Німеччині відправили під варту громадянина з подвійним громадянством (Росії та Німеччини), якого підозрюють у тому, що його компанія із Саарбрюккена продавала до РФ компоненти електроніки, які використовуються у російських безпілотниках "Орлан".

Такий експорт відбувався у проміжку з 2020 року до березня 2023 року, відтак охоплює і значний період повномасштабної війни.

Загальна вартість проданої електроніки становить близько 750 тисяч євро.

Таких "агентів російського впливу" у Європі достатньо.

І потрапляють вони туди навіть за підробними документами. Саме завдяки цьому фінські служби безперешкодно впустили до країни російського бойовика Яна "Славяна" Петровського з неонацистського угруповання "Русич".

Керівник Міграційної служби Ілкка Хаахтела зазначив, що у Фінляндії не запідозрили підробки документів на ім’я "Воїслава Тордена" і не виявили, що це вигадане ім’я Петровського.

Завдяки новому посвідченню особи росіянин зміг пройти першу перевірку в дипломатичній місії, а згодом перевірку міграційної служби.

Ілкка Хаахтела зазначив, що служби Фінляндії при цьому регулярно виявляють спроби в’їхати на територію ЄС за підробленими документами.

А от путінські олігархи Геннадій Тимченко та Роман Ротенберг, вочевидь, не поспішають до Фінляндії.

Як розповів мер міста Гельсінкі Юхана Вартіайнен, останній внесок у 100 тисяч євро за оренду ділянки під ареною "Гельсінкі" на 15,5 тисяч глядачів олігархи не виплатили, що відкриває дорогу до можливості конфіскувати арену.

Тиск з Білорусі

Ну і, звісно, триває тиск мігрантами з боку режиму Лукашенка у Білорусі на країни Балтії та Польщу.

28 серпня група агресивно налаштованих іноземців закидала польських прикордонників камінням з боку Білорусі.

На місце події спрямували спеціальний автомобіль Tajfun з водометами. Після прибуття машини група з 60 мігрантів відійшла в Білорусь, водомети не застосовували.

Крім того, Польща і країни Балтії занепокоєні ситуацією на кордоні після того, як минулого місяця на запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка до країни прибули сотні найманців ПВК "Вагнер".

Через непросту безпекову ситуацію глава МВС Литви Агне Білотайте заявила про наміри закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – Лаворішкес і Райгард.

А сьогодні прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що в уряду поки немає планів щодо закриття нових пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до виваженості в ухваленні рішень щодо закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Інциденти на польській залізниці

Польські спецслужби поки не бачать підстав вважати ворожими диверсіями втручання стоп-сигналами у роботу залізниці та спалах "хвороби легіонерів" у Жешуві.

Така заява з’явилася після чергового випадку втручання у роботу залізниці стоп-сигналом по радіозв’язку, який надіслали сторонні особи.

За інформацією журналістів видання RMF FM, цього разу випадки сталися у Лодзькому воєводстві, у центрі країни.

Перший раз стоп-сигнал від сторонніх осіб надійшов у 5:30 ранку в районі станції Гомуніце, спричинивши зупинку двох пасажирських потягів.

Після того ще один аварійний сигнал отримали у системі в межах Лодзі, але він не спричинив зупинки потягів.

Про інциденти повідомили Агентство внутрішньої безпеки.

Стоп-сигнал, що призводить до автоматичного аварійного гальмування потягів лінії, розробили для швидкого сповіщення машиністів про небезпеку та екстреної зупинки потягів. Польська залізниця використовує його багато років для запобігання аваріям. Різні лінії послуговуються різними радіочастотами. Дізнатися їх і створити такий сигнал для фахівців не складно.

Нагадаємо, перший інцидент з хуліганством за допомогою стоп-сигналу стався в районі Щецина 25 серпня.

Далі надсилання стоп-сигналу сталося в районі Білостока та під Вроцлавом. Після того у Білостоку затримали двох осіб, у них вилучили аматорське радіообладнання. Згодом стало відомо, що один з них – співробітник поліції.

Скандал в Естонії

Гучний скандал в Естонії: як виявилося, компанія, частку в якій має чоловік прем'єрки Арво Халлік, продовжувала співпрацювати з росіянами навіть після початку повномасштабної війни.

Докладніше про скандал, його можливі наслідки, у тому числі для України, читайте в статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.

Прем'єрка Естонії каже, що в коаліції не бачать причин для її відставки.

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За даними Bloomberg, Путін зібрався в жовтні відвідати Китай. Це може стати його першим візитом за кордон після видачі ордера на його арешт. В Туреччину, нагадаємо, він поїхати не ризикнув. Наступного тижня Ердоган планує приїхати на переговори до Путіна в Сочі. ЗМІ назвали нову можливу дату візиту президента Туреччини до Росії – 4 вересня.

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