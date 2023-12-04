Вето на 50 БТР для України, Орбан зриває українське питання, кібератака на Британію: новини дня

Понеділок був важким. З самого ранку сипалися новини, які не додають оптимізму. Але й, як же і без оптимістичних новин!

Про все по порядку у дайджесті новин понеділка, 4 грудня.

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Багато зради

У понеділок новинна стрічка була пронизана "зрадою", особливо у першій половині дня.

Президент Болгарії наклав вето на угоду з Україною про постачання БТР, хоча прем’єр країни впевнений, що парламент подолає це вето.

За даними Financial Times, виділення 50 млрд євро Україні опинилося під загрозою через суперечки в ЄС щодо бюджету.

У самій Німеччині, представники якої раніше обіцяли подвоїти для України бюджет на наступний рік, зіткнулися з бюджетною кризою через що канцлер країни Олаф Шольц навіть закликав віцеканцлера скасувати поїздку в Дубай.

Як повідомляє Politico, США не встигають виробляти зброю, зокрема через підтримку України й Ізраїлю, а в Білому дому попередили, що кошти для українців закінчаться до кінця року.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче взагалі зняти з обговорення саміту ЄС питання переговорів з Україною про вступ. Більш того, Орбан ще й нібито направив окремого листа голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому просить не виносити на порядок денний саміту ЄС питання, пов’язані з Україною.

У Єврокомісії не погоджуються із твердженнями Орбана щодо того, що їхня позиція щодо України є "необґрунтованою та погано підготовленою".

"Ми не вважаємо, що наша пропозиція необґрунтована. Навпаки, ми вважаємо, що Україна здійснила дивовижну роботу. Ми зі свого боку зробили рекомендації щодо початку переговорів, тепер рішення щодо наших пропозицій – за країнами-членами", – підкреслила представниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

Слід зауважити, що хоча тенденція, ніби, погана і тривожна, поки зради не відбулося. В середині грудня відбудеться саміт Євросоюзу, на якому мають розглянути питання початку переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, а також питання 50 млрд євро Україні до 2027 року.

Крім того, очікується, що у грудні Конгрес США може розглянути багатомільярдну допомогу Києву. Тож будемо уважно слідкувати за подіями у грудні.

Підтримка України та співпраця

А тепер до приємних новин.

Литва внесла 1 млн євро в "український" фонд Банку розвитку Ради Європи, а Швейцарія передала громадам Херсонщини 7 позашляховиків.

Rheinmetall отримав великий контракт на 155-мм снаряди для України, які мають бути поставлені аж у 2025 році.

Україна та Болгарія узгодили режим ліцензування агропродукції, а з Італією домовилася про співпрацю у сфері відновлюваної енергетики.

Блокада кордону

До того ж, є обережний оптимізм у переговорах з Польщею щодо розблокування кордону.

На одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею почали пропускати порожні вантажівки, а посол України Василь Зварич повідомив, що знайшли точки дотику й компроміси з Польщею щодо блокування кордону.

Хоча, уряд Польщі зберігає вимогу відновлення дозвільної системи для українських перевізників.

"Я пообіцяв перевізникам і ми обов’язково дотримаємося свого слова, ми будемо дуже жорстко і чітко вимагати відновлення системи дозволів для українських вантажівок і українських водіїв, які приїжджають і прибувають до Польщі.

Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія і сьогодні перевізники блокують кордон", – зазначив глава польського уряду, чий мандат, як очікують, може завершитися вже 11 грудня.

Посол України в Польщі раніше зауважив, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз, додавши, що це компетенція ЄС, тому обговорювати це питання потрібно разом із Брюсселем.

Станом на ранок понеділка у чергах на кордоні Польщі з Україною стояли близько 2500 вантажівок.

Нагадаємо, що з 1 грудня словацькі первізники також почали блокаду кордону з Україною.

Сьогодні проросійський прем’єр Словаччини поговорив з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Роберт Фіцо анонсував зустріч зі Шмигалем на початку 2024 року на словацько-українському кордоні.

Український прем’єр окремо зазначив, що зі словацьким колегою обговорив ситуацію на кордоні, та висловив сподівання, що Україна й Словаччина найближчим часом укладуть міжурядову угоду про контроль на спільних пунктах пропуску.

Скандал довкола Порошенка

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що експрезидент України Петро Порошенко, якого не випустили з України, ініціював зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном.

Згодом Порошенко пояснив, що хотів поїхати, щоб переконати лідерів "скептичних держав" ЄС.

"Дійсно, я і мої служби звернулися до лідерів держав, які умовно відносять до скептиків. Серед них є і Угорщина, і Словаччина, і інші держави, де я запропонував зустрітися, обговорити ситуацію, для того, щоби переконати лідерів держав, яких я дуже добре знаю", – сказав Порошенко.

СБУ оголосила, що Порошенко планував зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, й, за розвідувальними даними, російські спецслужби нібито планували використати цю зустріч для здійснення ІПСО проти України.

Вплив Росії і Китаю

Командувач багатонаціональним Північно-східним корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Зандрарт вважає, що Росія попри війну в Україні відновлює свої бойові можливості, що загрожує Балтійському регіону.

Тим часом, у Балтійському морі почались дводенні навчання з захисту підводної інфраструктури.

А The Guardian дізналося, що хакери, пов’язані з РФ і Китаєм, зламали найнебезпечніший ядерний об’єкт Британії. Порушення, які публічно замовчувались, виявили ще у 2015 році, але й досі не відомо, чи було видалене шкідливе програмне забезпечення із серверів компанії.

Загибель військового Вірменії

Вірменія заявила про загибель військового через обстріл з азербайджанської сторони.

У вересні Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом внаслідок одноденної воєнної операції. Після неї з регіону виїхали понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все його населення.

Роки посередництва ЄС, США і Росії не змогли змусити Вірменію та Азербайджан підписати мирну угоду. Обоє так і не домовились про демаркацію спільного кордону, де часто трапляються прикордонні сутички.

Азербайджан, який має тісні зв'язки з Туреччиною, в останні місяці неодноразово відмовлявся від мирних переговорів за посередництва США і ЄС, яких звинувачував у провірменській упередженості.

Водночас прем'єр Вірменії Нікол Пашинян говорив, що сподівається укласти мирну угоду з Азербайджаном в найближчі місяці й встановити з країною дипломатичні відносини.

Франція відправляє Вірменії 50 броньованих машин Bastion.

Решта новин

Розвідка Британії оприлюднила нову оцінку втрат Росії у війні.

У Бельгії знищили 20 тисяч птахів через спалах грипу.

В уряді Іспанії наполягають, що амністія сепаратистів відповідає цінностям ЄС.

Німеччина продовжить контроль на кордоні з сусідами до середини грудня.