ЄС готується купувати зброю, запуск Реєстру збитків, Молдова шукатиме ухилянтів: новини дня

Вже зовсім скоро має почати працювати Реєстр збитків, завданих Росією. До нього планують "прив’язати" і Дію.

Але це не зупиняє росіян завдавати ще більших збитків українцям. Масштабні ракетні атаки, які російські окупанти за останній тиждень завдали по Україні, Боррель назвав воєнними злочинами.

Під час однієї з таких атак російська ракета порушила повітряний простір Польщі. У Генштабі країни вважають, що це зробили навмисно.

З огляду на загрози, НАТО посилює ППО в країнах Балтії. В Литві змінили міністра оборони. Вчора на півдні цієї країни стартувати тижневі командні навчання однієї з бригад.

Тим часом, Росія намагається використати теракт, який скоїли представники "Ісламської держави" проти України. У Молдові попереджають про можливі провокації у Придністров’ї.

Все важливе і цікаве за понеділок, 25 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реєстр збитків

Вже за тиждень почне працювати Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Спочатку в Реєстрі прийматимуть заяви від однієї категорії заявників, хоча у майбутньому загалом Реєстр буде налічувати 40 категорій, повідомили у міністерстві.

Подати заяву у Реєстр збитків від війни Росії можна буде в "Дії".

На першому етапі можна буде передати інформацію про пошкоджене та знищене житлове нерухоме майно, зокрема, про приватні будинки, квартири, дачні будинки тощо.

Надалі перелік категорій заяв планують розширити, щоб постраждалі могли повідомити й про інші збитки від війни. Зокрема, можна буде подати заяви щодо загибелі близького родича, отриманих поранень, пережитих тортур чи випадків сексуального насильства, вимушеного переміщення осіб тощо.

Крім того, заяви про відшкодування зможуть подати юридичні особи та держава – насамперед про руйнування критичної інфраструктури, бізнес-втрати тощо.

Удари РФ по Україні і допомога з США

Тим часом, Росія не припиняє вбивати українців і нищити Україну.

Вранці 25 березня в Києві прозвучала тривога і одразу за нею вибухи.

Столична влада повідомила про ракетну атаку, внаслідок якої уламки впали у Печерському, Солом'янському та Дніпровському районах, є дані про пошкодження триповерхового будинку в Печерському районі. Станом на 11.20 відомо про п'ятьох постраждалих.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що сили ППО знищили дві з двох російських балістичних ракет, спрямованих по Києву.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після обстрілу Києва російськими балістичними ракетами закликав надати Україні більше систем ППО Patriot і ракет до них.

"Немає звірств, на які б не пішли російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста. Це нагадування про те, що Україна терміново потребує більше засобів протиповітряної оборони, зокрема, систем Patriot та ракет, здатних відбити будь-яку російську атаку", – підкреслив очільник українського МЗС.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель назвав воєнними злочинами масовані ракетні удари РФ по українських містах протягом останнього тижня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 25 березня у телефонній розмові закликав Борреля передати Україні ЗРК Patriot.

Допомога з США досі буксує

Посол США в Україні Бріджит Брінк після сьогоднішньої російської ракетної атаки по Києву закликала Конгрес не витрачати час та надати Україні допомогу негайно.

"Україна потребує нашої допомоги зараз. Не можна втрачати ні хвилини", – закликала очільниця посольства США.

Як відомо, у Конгресі США з жовтня минулого року не можуть схвалити багатомільярдний пакет підтримки Україні за пропозицією президента Джо Байдена.

Після місяців суперечок між конгресменами тепер у Палаті представників припускають, що спікер Майк Джонсон може винести на голосування проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню після Великодня 31 березня.

Загроза для НАТО

Під час однієї з масованих атак по Україні російська ракета, нагадаємо, порушила повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Сьогодні стало відомо, що у місті Свіднік Люблінського воєводства польська влада планує створити базу для розміщення військових гелікоптерів.

Російський посол проігнорував виклик до польського МЗС після інциденту з ракетою, голова Генштабу Польщі взагалі вважає інцидент із російською ракетою "навмисною дією".

Тим часом, серед поляків зросла готовність відпускати своїх добровольців воювати за Україну.

24 березня на півдні Литви, в якій призначили нового міністра оборони, почалися військові навчання. Цікаво, що Литва не планує створювати окремий рід військ для безпілотників.

Крім того, у НАТО заявили, що Альянс впроваджує ротаційну протиповітряну оборону (ППО) в країнах Балтії.

"Ми відтепер це впроваджуємо", – сказав заступник Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Кіт Блаунт.

Він закликав країни-члени НАТО також прискорити розвиток своєї оборонної промисловості, бо РФ дедалі більше переорієнтовується на економіку воєнного часу.

А Євросоюз готується купувати зброю. Юристи ЄС перевіряють, чи може він купувати зброю зі спільного бюджету.

Щодо допомоги Україні

Прем'єр Іспанії пообіцяв Україні нову підтримку для захисту від війни Росії.

Ісландія надасть 2 млн євро на ініціативу Чехії з купівлі боєприпасів для ЗСУ.

Україна підписала з Данією меморандум про співпрацю в оборонних закупівлях, а у Молдові розповіли, як допомагають протидіяти нелегальному виїзду українських чоловіків.

Росія та ІДІЛ

Тим часом правитель Росії Владімір Путін намагається використати теракт під Москвою для ескалації проти України і Заходу.

Нагадаємо, терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей. Серед загиблих – громадянин Молдови.

У Євросоюзі заявили, що ніщо не вказує на причетність України до теракту під Москвою, довкола чого сіє спекуляції Кремль.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано сказав, що у Єврокомісії стурбовані заявами з боку представників режиму у Москві, які намагаються пов’язати теракт з Україною.

Він закликав російський уряд не використовувати теракт як привід, щоб посилити незаконну агресію проти України чи поглибити внутрішні репресії у Росії.

Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також відкинув твердження Росії про те, що теракт у концертній залі Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

"Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Хорасан, крапка", – додав він під час телефонного брифінгу з журналістами 25 березня.

Представник Білого дому сказав, що не здивований поширенням Кремлем інформації про начебто причетність українських служб до теракту.

"Це лише ще один прояв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов’язати з тим, що вони чинять в Україні, у спробі знайти хоч якесь виправдання своєму безперервному насильству та грабіжництву", – наголосив Кірбі.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян використовувати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України.

Франція оголосила найвищий рівень терористичної загрози після подій у РФ. За словами президента Макрона, причетна до теракту в Росії група намагалась атакувати Францію. Країна посилить антитерористичний підрозділ армії.

Глава МВС Німеччини після теракту в РФ попередила, що є загрози і від ісламістів, і від Росії.

В Молдові попереджають про можливі провокації РФ у Придністров’ї.

Слід додати і щодо Китая. Велика Британія вважає, що зловмисники, які у минулому здійснили кібератаку на британську ЦВК та отримали доступ до персональних даних мільйонів виборців, пов’язані з Китаєм.

США та Британія оголосили про санкції через пов'язані з Китаєм хакерські атаки.

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