Франція проти засновника Telegram, Папа захистив РПЦ, Кеннеді знявся з виборів: все за вихідні

У суботу Україну вітали з Днем незалежності, Зеленський підписав закони про ратифікацію Римського статуту і про заборону діяльності релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Папа Римський засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.

У ніч на неділю окупанти ударили по Краматорську, загинув щонайменше один журналіст. Він працював на Reuters.

А ще: США напоготові через ескалацію на Близькому Сході, напади у Німеччині і Франції.

Про все важливе і цікаве за вихідні, 24 та 25 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Президент Польщі і прем’єрка Литви у Києві

Святкові вихідні! У суботу, 24 серпня, на День незалежності Україну відвідали президент Польщі Анджей Дуда і прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Канцелярія Дуди опублікувала відео з урочистого покладання вінка полеглим українським військовим біля Стіни пам’яті на мурах Михайлівського монастиря.

Президент Польщі у своїй промові на День Незалежності України у Києві висловив впевненість у тому, що Україна зможе відстояти свою свободу і "війна незабаром завершиться перемогою", а також підкреслив, що вважає те, що об’єднує Україну та Польщу, cильнішим за суперечності.

Він зазначив що День Незалежності України певною мірою є і днем незалежності всієї Центральної Європи, тому що "без незалежності України важко уявити незалежну та безпечну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону".

Дуда також нагадав, що Польща першою у світі офіційно визнала незалежність України у 1991 році.

А ще польський президент розповів, за яких умов попросив би Зеленського більше не вбивати росіян.

Він запевнив, що просив би свого українського колегу Володимира Зеленського не стріляти у російських солдат, якщо вони вирішать піти з України.

"Але поки Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, щто той, хто мечем воює, від меча гине", – наголосив Дуда.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте пообіцяла і надалі підтримувати Україну, щоб наблизити перемогу.

Вона висловила сподівання, на те, що всі, хто здійснював воєнні злочини проти українського народу і держави, отримають свої вироки.

"Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, аби наблизити перемогу, перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом, зі світлом, з газом і без русні", – заявила Шимоніте.

Литва надасть Україні комплекси ППО малої дальності і хоче передати 5 тисяч дронів до зими.

Вітання від Байдена, Шольца і інших

Президент США Джо Байден привітав українців з Днем незалежності України.

В соцмережі X (Twitter) він запевнив, що Україна була, є і залишиться вільною країною.

Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс також привітала Україну з Днем незалежності.

"У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу.

Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", – написала Гарріс у X (Twitter).

До речі, кампанія Гарріс зібрала $540 млн пожертв.

У День незалежності стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським – йшлося про військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Сторони, серед іншого, скоординували співпрацю та подальші контакти в межах "Рамштайну".

Зі святом українців привітали: прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президентка Молдови Мая Санду, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, посол Австрії Арад Бенкьо та посол Ірландії Тереза Гілі.

Відеопривітання записала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні будівлю Єврокомісії підсвічували кольорами українського прапора.

Президент Європейської ради Шарль Мішель привітав Україну з Днем незалежності, згадавши про її європейське майбутнє.

"Ми будемо стояти на вашому боці, доки ви не переможете. І наближається день, коли ми будемо вітати вас в ЄС. Там, куди ви належите", – написав Мішель в X (Twitter).

Лідери держав Балтії привітали Україну з 33-ю річницею незалежності.

Латвія виділить 20 млн євро для "коаліції дронів" і в 2025 році, а також підписала меморандум із кібербезпеки з Україною.

Загибель журналіста Reuters

В ніч на неділю окупанти вдарили по готелю у Краматорську. Прокуратура повідомляє, що війська РФ вдарили, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".

У Міністерстві закордонних справ України закликали покарати Росію за обстріл Краматорська в суботу, у результаті якого постраждали журналісти іноземних ЗМІ.

"Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені та покарані", – написав речник міністерства Георгій Тихий у соцмережі Х (Twitter), опублікувавши відео наслідків обстрілу.

Агентство Reuters повідомило, що внаслідок російського удару зник безвісти один член команди агентства, яка висвітлювала війну в Україні, а ще двоє були госпіталізовані. Загалом у готелі "Сапфір", що постраждав від обстрілу, проживала команда із шести членів агентства Reuters.

Згодом стало відомо, що у Краматорську під завалами знайшли тіло британського журналіста Reuters.

Внаслідок обстрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська, яка висвітлює війну з 2014 року. Вона проїжджала автомобілем поруч з місцем ракетного удару.

Щодо підписаних законів і держнагород

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України низку західних топпосадовців, у тому числі президента Естонії і прем’єр-міністрів Бельгії, Канади, Швеції та десятки інших.

Крім того, Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту.

А ще президент України підписав у суботу, у День Незалежності, закон про заборону діяльності релігійних організацій, що пов'язані з Росією.

Папа Римський Франциск у неділю засудив рішення України заборонити діяльність в країні російської церкви.

"Роздумуючи над нещодавно прийнятим в Україні законом, відчуваю побоювання щодо свободи тих, хто молиться, бо той, хто по-справжньому молиться, завжди молиться за всіх.

Ніхто не чинить зла через те, що молиться. Якщо хтось чинить зло проти свого народу, він буде винен у цьому, але не можна вважати за зло те, що він молився", – сказав Папа Римський.

Нагадаємо, 28 березня 2024 року засідання "Російського народного собору" ухвалило "наказ", у якому російське військове вторгнення в Україну було названо "священною війною", а також заявлялося, що "вся територія сучасної України має увійти в зону виняткового впливу Росії".

Польща: заміна посла і вибух у будинку

В МЗС Польщі анонсували заміну посла у Києві вже з 1 вересня.

Київське представництво очолить Пйотр Лукасевич.

Пйотр Лєшек Лукасевич – політолог, дипломат, полковник запасу Збройних сил Польщі, посол Польщі в Афганістані з 2012 по 2014 рік.

Після повернення займався журналістською, викладацькою та експертною діяльністю.

У польському місті Познань в ніч на неділю стався вибух в багатоквартирному будинку, після якого спалахнула сильна пожежа. Двоє рятувальників загинули.

У пункті пропуску "Шегині – Медика" на польському кордоні розпочинаються ремонтні роботи, через що можливі затримки у його перетині.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Польщу у лицемірстві і таємному веденні торгівлі з Росією на мільярди євро.

До речі, Латвія посилює контроль на кордоні за товарами з РФ та Білорусі.

Франція проти засновника Telegram

У Франції затримали засновника Telegram Павла Дурова. Посольство Росії поскаржилося на Францію через затримання Дурова.

США напоготові

У США заявили, що зберігають готовність через можливу атаку Ірану на Ізраїль.

Ізраїль і ліванське угруповання "Хезболла" вранці у неділю, 25 серпня, обмінялися ракетними ударами.

Офіційний представник Ради національної безпеки в Білому домі Шон Саветт заявив, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і "Хезболлою" викликала побоювання з приводу ширшого регіонального конфлікту, до якого можуть бути залучені як Сполучені Штати, так і Іран.

Джо Байден уважно стежить за розвитком подій, додав представник президентської адміністрації.

Напад у Німеччині

У Німеччині скоїли напад з ножем на дні міста: троє загиблих і майже десяток поранених.

Підозрюваний – 26-річний сирієць Ісса Аль-Г. Його підозрюють у вбивстві трьох людей і членстві в терористичній "Ісламській державі" (ІД), а також в інших злочинах.

ІД взяла на себе відповідальність за п'ятничний напад, заявивши, що це була "помста за мусульман у Палестині та інших країнах". Але угруповання не надало доказів, і перевірити цю заяву неможливо.

Раніше в неділю поліція заявила, що підозрюваний здався правоохоронцям і визнав відповідальність за напад. Spiegel повідомив, що підозрюваний приїхав до Німеччини у 2022 році як біженець і попросив притулку в місті Білефельд.

Решта новин

Племінник Кеннеді знявся з виборів у ключових штатах та підтримав Дональда Трампа. В родині Кеннеді-молодшого засудили підтримку ним Трампа: "Зрада родинних цінностей".

На півдні Франції в результаті підпалу авто біля синагоги постраждав поліцейський. Підозрюваного у нападі на синагогу арештували.