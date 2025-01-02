ЄС проживе без газу з Росії, енергокриза у Молдові, розстріл у Чорногорії: головне за свята

Новий рік – це і суттєві зміни всередині ЄС. Головування у Раді Європейського Союзу перейшло від Угорщини до Польщі. Україна стала повноправною учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а Румунія та Болгарія остаточно приєдналися до Шенгену.

Історична зміна – Україна зупинила транзит російського газу своєї територією. Друзі України вітають цей крок, а словацький прем’єр Фіцо – ні.

Одночасно без газу опинилося Придністров’я – сепаратистський регіон, що оголосив про незалежність від Молдови. Більш того, ця криза може стати початком кінця придністровської квазідержавності.

Більше важливого і цікавого за святкові дні 31 грудня та 1-2 січня – в дайджесті "Європейської правди".

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Що змінилося із 1 січня

Нарешті завершилося угорське головування у ЄС, яке було використано Віктором Орбаном для просування меседжем Кремля. Від 1 січня і до середини 2025 року Польща перебирає статус голови Раді Європейського Союзу.

"Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів в процесі скринінгу", – прокоментував початок польського головування міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ще одна важлива зміна всередині ЄС – в ніч на 1 січні дві останні материкові держави Євросоюзу – Румунія та Болгарія – остаточно приєдналися до шенгенського простору.

У Віктора Орбана подвійний привід для смутку. Окрім завершення головування у ЄС, Угорщина не встигла провести необхідні реформи і остаточно втратила 1,04 млрд євро, зарезервовані для неї у фондах згуртованості ЄС.

А для України початок року відзначився набуттям статусу повноправної країни-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Також із 1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а Канада – у G7.

Новорічний кримінал

На жаль, новорічні свята є часом не лише для радощів, але й для криміналу.

Найтрагічніші події вібулися у Чорногорії. У місті Цетинє внаслідок стрілянини в барі загинули 12 осіб, двоє з яких діти. Ще четверо були поранені. Реагуючи на це, в уряді Чорногорії оголосили про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.

А у Польщі солдат у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь по цивільному автомобілю – чудом обійшлося без жертв.

Крім того, у Брюсселі в новорічну ніч хулігани підпалили десятки автомобілів і закидали рятувальні служби коктейлями Молотова.

У Німеччині щонайменш п’ятеро людей загинули через необережне поводження з піротехнікою під час новорічних святкувань, а у Берліні повідомляють про понад 300 арештів.

У Лондоні у новорічну ніч авто в'їхало у натовп у районі Прімроуз-Хілл, внаслідок чого є постраждалі.

А напередодні 31 31 грудня, сайти кількох французьких міст були виведені з ладу після того, як їх атакували проросійські хакери.

Кінець російського транзиту

Україна з 1 січня припинила транзит російського газу. "Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї", – коментує цей крок голова МЗС України Андрій Сибіга.

Цей крок привітали низка країн, зокрема – Польща та Австрія. Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у своїй новорічній промові заявив, що припинення транзиту матиме серйозні наслідки для членів Європейського Союзу, але не для Росії.

Проте в Єврокомісії заспокоюють – після зупинки транзиту постачання газу у держави Європейського Союзу було забезпечене альтернативними маршрутами через Німеччину та Італію, а також шляхом відбору газу зі сховищ.

Енергокриза у Молдові

Молдовський парламент наприкінці 2024 року запровадив заходи економії електроенергії на тлі її дефіциту через проблеми з постачанням російського газу з 1 січня.

Проте енергетична криза наразі вдарила лише по самопроголошеному Придністров'ю – там із 1 січня розпочалися масові відключення газу у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Більш того, так званий перший заступник голови уряду невизнаного Придністровʼя Сергєй Оболоник заявив, що через припинення постачання газу через Україну зупинилась робота всієї місцевої промисловості.

Натомість у Молдові пропонують придністровським сепаратистам допомогу з придбанням газу через європейські закупівельні платформи.

Нинішня криза є крахом економічної моделі, що склалася у Придністров’ї завдяки безкоштовному російському газу. І може стати "початком кінця" придністровської квазідержави. Про це можна подивитися у новому відео ЄвроПравди.

Маск втручається в європейські справи

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель підтримує контакт із американським мільярдером Ілоном Маском, який відкрито підтримав політсилу перед виборами до Бундестагу в лютому 2025 року.

У відповідь канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав виборців не дозволити "власникам соціальних мереж" вирішувати долю дострокових виборів.

На додачу Маск образив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, назвавший його "антидемократичним тираном". Коментуючи це, глава парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх заявив, що Маск своїми скандальними висловлюваннями перейшов "межі допустимого" в американо-німецьких відносинах.

А віцеканцлер Німеччини Роберт Габек вважає, що Маск веде "логічну і систематичну" гру на ослаблення Європи.

Дійсно, Маск намагається вплинути на політичні розклади і в інших європейських країнах. Зокрема, він розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера і закликав провести нові вибори у Великій Британії.

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