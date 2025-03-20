Контроль США на АЕС в Україні, нова партія F-16, великі протести у Стамбулі: новини дня

Трамп повідомив про "хороші розмови" з Путіним і Зеленським. У Білому домі повідомили, що американський президент торкався теми атомних електростанцій України. Зеленський допустив обговорення інвестицій у відновлення тільки однієї АЕС – Запорізької.

Сьогодні відбувся саміт ЄС, на якому Росію закликали продемонструвати реальне бажання до припинення розв'язаної нею війни проти України. А ще низка лідерів держав Євросоюзу висловилася за прискорення переговорного процесу про вступ України до обʼєднання.

Угорщина відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України. У Будапешті кажуть, що хочуть бачити Україну як "буферну зону" між Росією та ЄС. Там не вважають, що інтеграція України в оборонні системи додасть безпеки Європі.

Тим часом Євросоюз інтегрує Україну в механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС під назвою SAFE.

Все важливе і цікаве за четвер, 20 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Дві хороші розмови"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що розмови із очільником Кремля Владіміром Путіним, а потім із українським президентом Володимиром Зеленським – це "дві дуже хороші розмови".

"Моя мета – зібрати ці дві країни разом. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по 2 тисячі людей на тиждень", – сказав він.

Він висловив впевненість, "що угода буде досягнута, щоб ми могли зупинити кровопролиття, яке там відбувається".

Сторони домовилися про проведення технічних переговорів щодо реалізації "часткового перемир’я".

Росія заявила про проведення технічних переговорів зі США у Ер-Ріяді 24 березня, на яких Москву представлятимуть сенатор Григорій Карасін і радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда.

У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Також анонсувалась зустріч представників Києва та Вашингтона про технічні питання "часткового перемирʼя".

Тим часом у Євросоюзі обговорюють питання щодо того, хто представлятиме спільноту на "мирних переговорах" щодо України.

За даними порталу Politico, висока представниця Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас відкинула ідею призначення спеціального посланника і нагадала, що відносини з Києвом належать до її компетенції. Натомість прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав пропозицію Фінляндії створити спеціального посланця ЄС і переговорну групу, щоб посилити вплив ЄС на "мирні переговори" щодо України.

Контроль США на АЕС в Україні

Під час розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа 19 березня порушувалось питання українських атомних електростанцій та їхнього можливого управління з боку США.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Марко Рубіо та радника з нацбезпеки Майка Волца за підсумками розмови.

За їхніми словами, американський президент сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг"

Сьогодні Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Норвегії, повідомив, що під час учорашньої телефонної розмови Трамп спитав у нього про Запорізьку АЕС.

"Я йому сказав, що якщо вона не буде українська, вона працювати ні на кого не буде. Це незаконно. Вона не зможе. І ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна", – пояснив він.

Президент заперечив, що обговорював можливість передати у власність США Запорізьку АЕС чи інші атомні електростанції.

Зеленський додав, що готовий обговорювати інвестиції у відновлення тільки однієї АЕС – Запорізької.

Щодо територіальних питань

А ще президент України сьогодні заявив, що його американський колега не піднімав у розмовах з ним питання окупованого Росією Криму.

Про це Зеленський сказав на спільній з норвезьким прем’єром пресконференції.

"Трамп зі мною не піднімав цього питання (про Крим. – Ред.). Ми говорили з ним про Крим ще у вересні в Нью-Йорку. Його цікавило, чому українці так люблять Крим, бо він чув це", – зазначив Зеленський.

За словами українського президента, у розмові з Трампом він сказав, що Крим є невід’ємною частиною України.

Варто зазначити, що нещодавно Зеленський визнав, що територіальні питання будуть на столі майбутніх мирних переговорів про закінчення війни.

Вчора президент України зауважив, що для Києва червоною лінією є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими.

"Ми на це не підемо", – заявив він.

Тим часом, у США представили резолюцію про невизнання окупованих територій України російськими. Проєкт двопартійної резолюції представив член Палати представників США від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік спільно з колегами.

Ухваленням цього документу вони хочуть підкреслити, що виключною політикою уряду Сполучених Штатів є невизнання та невчинення будь-яких дій, що передбачають визнання претензій РФ щодо окупованих нею суверенних українських територій.

Слід зауважити, що Трамп висловився за те, що Сполучені Штати повинні мати справу з РФ, бо там "дуже цінна земля".

Саміт ЄС

У Євросоюзі закликають Росію продемонструвати реальне бажання до припинення розв'язаної нею війни проти України.

Про це, зокрема, йдеться у висновках саміту ЄС, що проходить 20 березня в Брюсселі.

Варто зазначити, що Угорщина відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України. Саме тому розділ висновків щодо України, підтриманий 26 державами-членами, був опублікований як окремий документ.

Лідери 26 країн ЄС наголошують, що шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх викрадених українських дітей.

В ЄС заявили про готовність сприяти мирному процесу і допомогти забезпечити "справедливий і міцний мир для України, що відповідає інтересам як України, так і Європи в цілому".

Як повідомив "Європейській правді" високопосадовець ЄС на умовах анонімності, на засіданні Європейської ради 20 березня низка лідерів ЄС виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України до обʼєднання.

За словами джерела, "багато очільників держав ЄС" на зустрічі в Брюсселі виступили з заявами про те, що необхідно прискорити перемовини про вступ України до ЄС і якнайшвидше відкрити перший переговорний розділ.

Загалом обговорення України на саміті Євросоюзу тривало дві години: спершу лідери ЄС обговорили ситуацію з Володимиром Зеленським, а потім продовжили бесіду між собою, додало джерело.

Прем'єр Фінляндії заявив, що Україна має стати членом ЄС найпізніше до 2030 року.

Президент Литви вважає, що Україна може приєднатися до Євросоюзу раніше за Балкани.

В Угорщині заявили, що блокуватимуть відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.

Національні консультації щодо членства України в ЄС Угорщина планує провести "до літа".

В Угорщині кажуть, що хочуть бачити Україну як "буферну зону" між Росією та ЄС.

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність створення буферної зони між Росією і європейськими оборонними структурами, що відповідає інтересам як Росії, так і Європи", – сказав міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока.

Інтеграція України у SAFE

Україну хочуть інтегрувати в механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС під назвою SAFE.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час брифінгу у Києві нагадав, що напередодні Єврокомісія оприлюднила ініціативу ReArm Europe Plan/Readiness 2030, яка дасть змогу мобілізувати до 800 млрд євро протягом наступних 4 років для зміцнення обороноздатності, збільшуючи витрати на оборону.

За його словами, очікуються обговорення щодо цього пакета, і, як сподівається єврокомісар, "будуть прийняті рішення та буде висловлено готовність просувати цю ініціативу".

Домбровскіс окремо розповів про європейський проєкт SAFE (Security Action for Europe) – програму фінансування розміром у 150 млрд євро, в межах якої ОПК України може "на рівних правах брати участь у проєктах разом із військовою промисловістю ЄС".

"Таким чином, ми інтегруємо Україну в цей механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання "ЄвроПравди", єврокомісар наголосив, що закуплена за механізмом SAFE техніка може бути передбачена і для ЗСУ.

"Це може бути використано для надання військової підтримки Україні", – заявив він.

Запропонована Єврокомісією схема не накладає на держави-члени обов’язку щодо частки фінансування, переданої ЗСУ, але містить заходи, які дозволять передачу зброї Україні.

А ще Валдіс Домбровскіс повідомив, що Європейський Союз у 2025 році продовжить фінансово підтримувати Україну за рахунок прибутків від заморожених активів РФ і за планом Ukraine Facility.

Сьогодні стало відомо, що ЄС перерахував Україні 1 млрд євро в рамках кредиту G7 коштом прибутків з росактивів.

Також єврокомісар попередив, що у разі ухвалення стійкої мирної угоди з Росією відбудеться перепланування допомоги Україні: зі зброї на відбудову.

Слід зауважити, що пропозиція глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка передбачає створення коаліції країн, готових виділити Україні до 40 мільярдів євро військової допомоги цього року, поки немає достатньої підтримки в Євросоюзі.

Каллас вважає реалістичним спершу схвалити 5 млрд євро на снаряди для України.

Загрози з РФ

Прем’єр Британії здійснив перший за понад 10 років візит на атомну субмарину, а принц Вільям, за даними ЗМІ, відвідає війська в Естонії на тлі побоювань російської загрози.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що господар Кремля Владімір Путін не матиме права вето у питанні потенційного розгортання іноземних військ в Україні.

Регіонам Литви виділили 12 млн євро на укриття.

Нагадаємо, Росія є прямою військовою загрозою не тільки для Балтійських країн – колишніх радянських республік, а й для Скандинавії.

В скандинавських столицях це усвідомлюють, тому підтримують Україну, серед іншого, для того, щоб конфлікт не вийшов за межі Східної Європи і щоб продумати основні сценарії захисту від РФ.

Про найімовірніші сценарії таких конфліктів читайте в колонці cпівзасновниці аналітичної мережі Research Solutions Аліни Гриценко Скандинавія під загрозою: як Росія може атакувати країни Північної Європи.

Трамп – ворог Європи?

У девʼяти країнах Європи більшість вважають Дональда Трампа ворогом континенту.

Як пише AP, Канада веде переговори з ЄС щодо зменшення залежності від США в сфері оборони.

Швеція не вважає ризиком купівлю зброї у США.

А Євросою відклав свої нові тарифи проти США до середини квітня.

Нова партія F-16

Повітряні сили Збройних Сил України отримали додаткову партію винищувачів F-16.

"Росіяни брешуть, що вони щось там збили, нічого вони не збили. А хороша новина – кілька літаків F-16 прилетіли в Україну", – сказав український президент.

Італія передає 9 млн євро на підтримку сільського господарства на Одещині, а у Румунії до кінця року продовжили допомогу для частини біженців з України.

Протести у Туреччині

У Стамбулі – нові багатотисячні протести через затримання опозиційного мера.

В головній опозиційній силі Туреччини Республіканській народній партії (РНП) назвали президента Реджепа Таїпа Ердогана "боягузом" через затримання його ключового політичного суперника, мера Стамбула Екрема Імамоглу.

"Я звертаюся до однієї людини. Ви підете на дно разом зі своєю тиранією…Ви – боягуз!", – сказав заступник голови парламентської групи РНП Алі Махір Башарір.

Докладно про гучне затримання у Туреччині і його наслідки читайте в матеріалі Ердоган йде на загострення: як затримання лідера опозиції збурило Туреччину і що буде далі.

До речі, за даними Bloomberg, Туреччина домоглась від США продовження винятку із санкцій, щоб далі платити за газ РФ.

Решта новин

Суд у Ризі засудив громадянина Латвії до понад 5 років тюрми за участь у війні проти України.

Німеччина через 13 років перерви знову відкрила посольство у Сирії.

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Reuters: у Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, включно з USAID.