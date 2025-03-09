Трампу мало угоди про надра, Польща хоче ядерну зброю, загроза для Starlink: все за вихідні

Росія посилює бомбардування України на тлі призупинення допомоги від Сполучених Штатів.

Тим часом Трамп наголошує, що був найбільш жорстким по відношенню до Росії. При цьому Трамп, на думку його колишнього радника Болтона, лякає Росію "порожніми" санкціями.

За даними ЗМІ, президенту США недостатньо самої угоди про мінерали для відновлення допомоги Україні. Крім того, він нібито думає припинити участь у плануванні військових навчань в Європі і роздумує над виведенням військ США з Німеччини до Угорщини.

Понад 40% данців вже вважають Сполучені Штати загрозою для Данії після заяв Трампа про прагнення приєднати Гренландію.

ЄС починає сумніватися в оборонному союзі з США і запроваджує проєкт "Переозброїти Європу".

Все важливе і цікаве за вихідні, 8 та 9 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Ще одна трагічна для України ніч"

У Європі засудили чергові удари російських окупантів по Україні.

Увечері 7 березня росіяни завдали удару по центру Добропілля на Донеччині і по Одесі.

У ніч на 8 березня росіяни вдарили безпілотником по цивільному підприємству в Богодухові Харківської області.

Росія посилила атаки на Україну після того, як цього тижня США призупинили обмін обладнанням та розвідданими, що зробило п'ятницю одним з найсмертоносніших днів для цивільного населення в цьому році.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні ракетні удари РФ по Україні демонструють відсутність прагнення лідера РФ Владіміра Путіна до миру.

"Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку – інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну", – заявила Кая Каллас.

Міністерство закордонних справ Фінляндії засудило російські удари по Харківщині і Добропіллю на Донеччині.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після чергових ударів РФ по українських містах з жертвами серед цивільних непрямо дорікнув США за останні кроки у питанні російсько-української війни.

"Ось що стається, коли хтось умиротворює варварів. Ще більше бомб, більше агресії, більше загиблих. Ще одна трагічна для України ніч", – написав Дональд Туск у суботу, 8 березня.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала "жахливими новинами" наслідки нічних атак Росії.

Посол зазначила, що "цивільне населення продовжує нести тягар цієї війни".

Нагадаємо, у п’ятницю, коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".

А сьогодні президент Сполучених Штатів заявив, що ніхто був настільки жорсткий по відношенню до Росії, як він.

Разом з тим, американський президент, на думку його колишнього радника з питань національної безпеки Джона Болтона, погрожує Росії порожніми санкціями і каже, що так глава Білого дому нібито намагається продемонструвати "баланс" щодо України і РФ.

"Я думаю, Путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою", – вважає колишній радник Дональда Трампа.

Експрезидент Румунії Траян Бесеску назвав Трампа "м'ясником з Білого дому", що ослаблює Україну.

Загроза для Starlink?

Американський мільярдер і соратник президента США Ілон Маск заявив, що українська лінія фронту обвалиться, якщо він відключить Starlink.

"Мене нудить від багаторічної бійні в глухому куті, в якій Україна неминуче програє. Кожен, кому це дійсно не байдуже, хто дійсно думає і дійсно розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася", – заявив він.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна буде змушена шукати іншого постачальника, якщо компанія SpaceX покаже себе ненадійним провайдером супутникового зв’язку Starlink.

"Польське Міністерство цифровізації платить за Starlink для України близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо відкинути етику погроз жертві агресії, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", – заявив польський міністр.

Держсекретар США Марко Рубіо запевнив польського колегу Радослава Сікорського у тому, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink".

"Ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink. І скажіть спасибі, тому що без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни були б зараз на кордоні з Польщею", – написав він.

Пізніше Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.

До речі, під час однієї з зустрічей уряду Дональда Трампа у Білому домі держсекретар Марко Рубіо вступив в перепалку з мільярдером Ілоном Маском через його підхід до скорочення держслужбовців.

Згодом американський президент назвав "чудовими" стосунки Маска і Рубіо після інформації про їхню сварку.

Трампу мало угоди про надра

За даними NBC News, президенту США Дональду Трампу недостатньо самої угоди про мінерали для відновлення допомоги Україні.

Зазначається, що крім підписання угоди про ресурси Трамп також хоче побачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії.

А ще він хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку, сказали посадовці.

"Під час зустрічей у Саудівській Аравії цього тижня ми сподіваємося почути більше позитивних зрушень, які, сподіваємося, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю", – заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

Очікується, що переговори між Україною і Сполученими Штатами відбудуться у Саудівській Аравії 11 березня.

За словами українського президента Володимира Зеленського, на переговорах Україну будуть представляти: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Трамп відвертається від Європи?

Тим часом, адміністрація нового президента США продовжує погіршувати відносини із союзниками.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати ветували ініціативу Канади в G7 щодо моніторингу за "тіньовим флотом" Росії.

Джерела агентства розповіли, що на переговорах з вироблення спільної заяви з морських питань США наполягають на посиленні формулювань щодо Китаю і пом'якшенні формулювань щодо Росії.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Трамп думає припинити участь у плануванні військових навчань в Європі і роздумує над виведенням військ США з Німеччини до Угорщини.

Понад 40% данців вже вважають США загрозою для Данії після заяв Трампа про прагнення приєднати Гренландію. Про це свідчать результати опитування на замовлення видання Berlingske.

А близький до президента США американський мільярдер Ілон Маск вважає, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО і не платити за оборону Європи.

Озброєння Європи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслює, що, попри розбіжності, США завжди залишаться союзником Євросоюзу.

"Так, є відмінності, ми можемо мати різні погляди на деякі теми. Але якщо ви подивитеся на спільні інтереси, які у нас є, вони завжди переважують наші розбіжності", – сказала фон дер Ляєн.

Попри це, покладатися на оборонний союз із США стало безглуздо.

Керівник німецької розвідувальної служби Бруно Каль припускає, що Кремль може захотіти перевірити дієвість статті 5 (колективні гарантії безпеки).

З огляду на ризики Євросоюз хоче інвестувати до 800 млрд євро на посилення оборони в межах проєкту президентки Європейської комісії "Переозброїти Європу" (Rearm Europe).

За її словами, проєкт "заклав основи" європейського оборонного союзу.

Це буде включати і новий інструмент для кредитування держав-членів за посередництва бюджету ЄС для закупівлі зброї на загальну суму до 150 млрд євро.

За даними Financial Times, запропоноване вливання 150 млрд євро в оборонну промисловість ЄС стало новим каменем спотикання в давній суперечці між Францією і Німеччиною.

"Для нас дуже важливо, щоб проєкти, які можуть бути підтримані, були відкриті для... країн, які не входять до Європейського Союзу, але тісно співпрацюють одна з одною, як-от Велика Британія, Норвегія, Швейцарія або Туреччина", – каже канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Однак президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "витрати не повинні бути спрямовані на новий готовий комплект, який знову буде з-за меж ЄС".

Німецькі партії ХДС/ХСС та СДПН, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит.

Цьому хочуть завадити німецькі ультраправі.

Французький міністр оборони Себастьєн Лекорню назвав "боєприпаси і радіоелектронну боротьбу" "нагальними проблемами" для Франції в найближчі роки, а Естонія закупить міномети на 50 млн євро.

За даними агенції Ansa, Італія планує розширити свою армію на 40 тисяч резервістів.

Очікується, що в межах програми "Переозброїти Європу" військову допомогу отримуватиме і Україна.

Також стало відомо, що Франція надасть Україні зброї на 195 млн євро за рахунок відсотків з росактивів (снаряди, авіабомби AASM, тощо).

Польща хоче ядерну зброю

Також у Європі наразі обговорюють можливість розгортання французької ядерної парасольки.

Глава польського уряду Дональд Туск розповів, що пропозиція Парижа щодо ядерного стримування розглядається, та відзначив, що Польща була б у більшій безпеці, якби мала "власний ядерний арсенал".

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що хоче поговорити з Францією і Великою Британією про їхню ядерну зброю і захист Європи.

Однак він підкреслює, що це має бути "доповненням" до існуючого ядерного щита США.

На тлі дебатів зростають сумніви щодо того, чи буде президент США Дональд Трамп продовжувати американський захист Європи від російських атак, зважаючи на його контакти з Росією.

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