Дата нових переговорів з РФ, 2,2 млрд на ППО з Німеччини, кібернапад на Чехію: новини дня

У Кремлі пригрозили Трампу після його коментарів щодо Путіна. Глава МЗС Росії вважає, що американському президенту "доповідають не все", а також запропонував Україні наступний раунд переговорів на наступний понеділок.

Тим часом у Вашингтоні попереджають, що мають засоби тиску на Росію. ЗМІ пишуть, що президент США може втратити терпіння щодо РФ.

Президент України сьогодні відвідав Німеччину, де провів переговори з канцлером Фрідріхом Мерцом. У Берліні оголосили про пакет допомоги на 5 млрд євро!

А ще: Орбан продовжує атакувати Україну, черговий інцидент на Балтії, Білорусь йде на поступки.

Все важливе і цікаве за середу, 28 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція США на погрози Росії

Після того, як президент США Дональд Трамп попередив господаря Кремля Владіміра Путіна про те, що той "грається з вогнем", у Росії пригрозили третьою світовою війною.

Зокрема, такі погрози висловив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмітрій Медведєв.

"Щодо слів Трампа про те, що Путін "грається з вогнем" і що з Росією трапляються "дуже погані речі". Я знаю тільки одну ДУЖЕ ПОГАНУ річ – Третю світову війну.

Сподіваюся, Трамп це розуміє!", – написав Медведєв у Х.

Спецпосланець президента США у питаннях України Кіт Келлог у відповідь на це наголосив, що розпалювання страхів щодо третьої світової війни – це "невдалий і безвідповідальний коментар Медведєва, який не личить світовій державі".

"Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та покласти край вбивствам. Ми чекаємо на отримання російського Меморандуму (умов угоди), який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь зараз", – заявив спецпредставник президента Сполучених Штатів.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Росія не брала на себе зобовʼязання передавати США своє бачення "припинення вогню".

"Домовленостей про посередництво США або інших країн в обміні проєктами у нас не було", – сказала Захарова.

За словами речниці Державного департаменту Теммі Брюс, свіжіша заява Дональда Трампа про Путіна, який "грає з вогнем" є "чітким висловленням" його думки про те, що відбувається.

"І я думаю, що Росія повинна поставитися до цього серйозно", – зауважила вона.

Брюс нагадала, що в розпорядженні президента США "є багато різних засобів, щоб переконатися, що наша позиція відчувається і що вона може бути використана для того, щоб вплинути на припинення цієї кривавої бійні".

Дата нових переговорів з РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров знайшов оригінальне пояснення останнім критичним заявам Дональда Трампа у бік свого хазяїна Владіміра Путіна.

"За останні дні ясно одне: Дональду Трампу і тим, хто реально ухвалює рішення у звʼязку з "українським конфліктом" зокрема, доповідають далеко не все", – вважає очільник МЗС Росії.

На його думку, Трампу дають інформацію, "просіяну через сито, яке підготовлене тими, хто хоче втягнути Америку в більш агресивні дії проти Росії на підтримку українського режиму".

"Ми будемо намагатись цю ситуацію з нестачею інформації виправляти", – пообіцяв він.

Лавров також заявив, що Москва запропонувала Україні провести наступний раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного понеділка, 2 червня.

Він додав, що Росія розробила меморандум, який викладає її позицію "з усіх аспектів надійного подолання першопричин" розвʼязаної нею ж повномасштабної війни проти України.

"Наша делегація на чолі з Мединським готова представити цей меморандум делегації України і дати необхідні пояснення в ході другого раунду відновлених прямих переговорів в Стамбулі в найближчий понеділок, 2 червня", – додав він.

Трамп втрачає терпіння?

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його Владімір Путін щодо бажання встановити мир в Україні.

"Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше, але це займе приблизно півтора-два тижні", – пообіцяв він.

Як пише Politico, американський президент Дональд Трамп може втратити терпіння щодо РФ.

"Путін небезпечно наближається до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп простягнув йому", – сказав один із співрозмовників.

За словами президента Сполучених Штатів, від запровадження нових санкцій проти Росії його утримує "тільки те, що якщо я вважаю, що я близький до угоди, я не хочу все зіпсувати, зробивши це (наклавши санкції. – Ред.)".

Впродовж останніх кількох днів Росія масовано била по українських регіонах, на що 25 травня Трамп вже реагував та заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський поділився деталями розмови із американським колегою у Ватикані.

"Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів", – зазначив український лідер.

Також Зеленський вважає, що очільник Кремля Владімір Путін викликає більше роздратування адміністрації США, ніж він.

"Я думаю, Путін. Тому що я, може, говорю неприємні речі, але я говорю правду. І говорю те, що думаю. А він, може, іноді каже дуже приємні речі, але вони брехливі. І я думаю, що для розумних людей викликають більше занепокоєння саме ті, інші люди", – сказав президент України.

А ще він повідомив, що візьме участь у саміті G7, який відбудеться у Канаді у червні.

2,2 млрд на ППО з Німеччини

Сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна.

Під час спільної пресконференції з українським президентом канцлер Німеччини оголосив про розширення військової допомоги Україні.

Фрідріх Мерц підтвердив, що не планує вдаватися в деталі запланованої військової допомоги, але все ж деякі розкрив.

Зокрема, повідомив, що Німеччина надасть суттєву частину коштів на Starlink для України.

Німецький канцлер також оголосив, що міністри оборони обох країн сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання Німеччиною далекобійних систем українського виробництва.

При цьому Мерц підкреслив, що для України не має бути обмежень для застосування далекобійної зброї.

"Україна зможе в повному обсязі себе захищати", – наголосив очільник німецького уряду.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв широкий спектр підтримки, загальний обсяг якої склав близько 5 мільярдів євро.

Німецький і український міністри оборони підписали сьогодні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

Зокрема, Німеччина фінансуватиме виробництво далекобійних озброєнь в Україні. Перші системи, профінансовані за цією схемою, можуть бути передані ЗСУ вже найближчими тижнями.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, серед іншого, було підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. За словами Умєрова, загальна вартість контракту – 2,2 мільярда євро.

До речі, 59% громадян ЄС підтримують закупівлі і постачання зброї для України.

Крім того, канцлер пообіцяв "зробити все", щоб "Північний потік 2" не запрацював.

Фрідріх Мерц констатував, що поведінка Росії у переговорах довкола російсько-української війни вказує на прагнення Кремля "тягнути час", а не реально домовлятися про мир.

За даними Spiegel, президент України Володимир Зеленський скасував поїздку на захід Німеччини через наступ Росії.

Тиск щодо Taurus

Тим часом, німецькі політики, як повідомляє ntv, нарощують тиск на канцлера Німеччини Фірдріха Мерца щодо поставки далекобійних ракет Taurus.

"Taurus може принаймні частково полегшити ситуацію і таким чином захистити цивільне населення в Україні, якщо система буде поставлена в більшій кількості", – пояснив речник ХДС з питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер.

Німецька подруга Путіна Сара Вагенкнехт (голова ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт) закликала до референдуму щодо Taurus.

Інцидент на Балтії

У новій урядовій коаліції Німеччини серйозне занепокоєння викликав інцидент у Балтійському морі: російський есмінець "сів на хвіст" німецькому фрегату.

Тим часом НАТО, за даними Reuters, попросить у Німеччини ще 40 тисяч військових для оборони союзників.

А ЄС представив нову стратегію для Чорного моря.

Щодо атаки Орбана на Україну

Сайт, що запустив фейк про заборону Партії угорців в Україні (КМКС), визнав: не мав такої інформації.

У вівторок вранці угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто опублікував Facebook-пост: "Руки геть від Товариства угорської культури Закарпаття! Вимагаємо негайних пояснень української влади щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, яка представляє угорську громаду Закарпаття та бореться за її права!".

Глава МЗС Угорщини зробив це свідомо, щоб запустити новий етап кампанії з дискредитації України серед угорців.

Для угорської кампанії ще важливіше те, що він націлений проти опонента прем’єра країни Віктора Орбана, Петера Мадяра. Нагадаємо, навесні наступного року в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

Мета зрозуміла: спершу Орбан створює навколо України імідж "держави-ворога угорської нації", а потім – намагається "замазати" цим іміджем свого опонента.

Це – один з епізодів їхньої боротьби перед угорськими виборами, на яких Орбан та його партія можуть втратити владу. Орбан відчуває, що втрачає підтримку закордонних виборців, і будує для себе імідж захисника угорців України.

Але фейком про нібито заборону в Україні КМКС угорська влада не обмежується.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про зростання кіберзлочинності нібито з українським корінням і пообіцяв посилити боротьбу з цим явищем.

До того ж Угорщина та Словаччина відмовилися підписати документ про демократичну стійкість ЄС.

Тим часом у Євросоюзі щодо Віктора Орбана, схоже, може увірватися терпець.

Про те, як Євросоюз може покарати Угорщину і у чому складність процесу, читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Тетяни Висоцької Втома від Угорщини. Як Орбан уник санкцій від ЄС та чому шанси на його покарання зросли.

Різне щодо України і українців

У Литві понад мільйон євро допомоги українським біженцям отримали громадяни РФ та Білорусі. Міністерство соціального захисту та праці країни розпочало внутрішнє розслідування.

У Мін'юсті повідомили, що Україна визначила крайній термін скасування "правок Лозового" задля вступу до ЄС.

Посол України в ЄС Всеволод Ченцов повідомив, що Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня.

У Німеччині висунули звинувачення трьом ймовірним агентам РФ, яким могли замовити вбивство українського ветерана.

Кібератака Китаю на Чехію

Уряд Чехії звинуватив Китай у кібератаці на Міністерство закордонних справ.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що зловмисників виявили прямо під час кібератаки.

Чеське МЗС викликало посла Китаю, щоб "чітко дати зрозуміти китайській стороні: така діяльність матиме серйозні наслідки для наших взаємин".

Ліпавський заявив, що Китай втручається в суспільство, зокрема, через маніпуляції, пропаганду, кібератаки.

В ЄС і НАТО засудили китайську кібератаку.

Білорусь йде на поступки

Білорусь перенесе основні маневри навчань "Запад" вглиб країни для "зниження напруженості", а у відповідь на нові мита ЄС зняла обмеження на ввіз продуктів "від недругів".

Решта новин

Фінський уряд запустив процедуру виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін.

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