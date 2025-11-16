Польща припинить платити українцям, німецькі депутати у Сочі, газ із Греції: новини вихідних

Франція на тлі чергових ударів по Україні констатує "подальшу ескалацію" Росії, а фінський президент вважає малоймовірним перемирʼя в Україні до весни.

Лідер Фінляндії наголосив, що Росія намагається дестабілізувати Європу і "спричинити хаос і паніку" за допомогою атак, включно із підпалами, вандалізмом і пропагандою.

Також слід пам’ятати і про європейських політиків, яких використовує Кремль у своїх інтересах. Частина таких "путінських підлабузників" прибула до Сочі і, навіть, зустрічалася з Медвєдєвим.

Ексвагнерівця, який утік до Фінляндії лісом, депортували в Росію, а у Литві затримали чоловіка, який підняв дрон недалеко від Вільнюського аеропорту.

Все важливе і цікаве за вихідні, 15 та 16 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Реакція на удари РФ

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево засудив хвилю масованих російських атак на українські регіони, зокрема висловив "глибоку стурбованість" ударом, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану в Києві.

"Давайте будемо чіткими: це воєнні злочини. Вони є частиною систематичної стратегії, спрямованої на підрив морального духу українського народу", – наголосив він.

Прево також зазначив, що його країна "глибоко стурбована ударом", внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану в Києві.

"Напад на дипломатичну місію є не тільки неприйнятним, але й прямим порушенням принципів, на яких базується міжнародна система. Бельгія твердо стоїть на боці Азербайджану та всього дипломатичного персоналу, який постраждав від цього насильства", – сказав бельгійський міністр.

Міністерство закордонних справ Франції засудило російську масовану атаку у ніч проти 14 листопада: "є подальшою ескалацією".

"Франція продовжуватиме разом з усіма своїми партнерами посилювати підтримку України та тиск на Росію з метою припинення війни", – додали у заяві.

Щодо перспектив перемир’я

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що мирна угода у російсько-українській війні навряд чи буде досягнута до весни, і європейським союзникам необхідно продовжувати підтримку Києва, попри нещодавній корупційний скандал.

"Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року", – сказав Стубб.

Він зазначив, що є три великі питання на шляху до перемир'я у російсько-українській війні – це гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

Фінський президент також вважає, що зрив зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна у Будапешті "стратегічною помилкою" Росії.

Крім того, Стубб наголосив, що Росія намагається дестабілізувати Європу і "спричинити хаос і паніку" за допомогою атак, включно із підпалами, вандалізмом і пропагандою.

Він впевнений, що спосіб боротьби з цими загрозами – "бути фіном".

"Іншими словами, бути спокійним, врівноваженим, зібраним", – додав президент Фінляндії.

На тлі загроз з Росії держави Європи посилюють оборону. Сполучені Штати продадуть Німеччині ракет до систем протиповітряної оборони на $3,5 мільярди.

Німецькі депутати у Сочі

Також Владімір Путін намагається дестабілізувати Європу зсередини й через європейських політиків.

Кілька німецьких ультраправих політиків прибули на форум в Сочі.

Йдеться про політиків з ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН"), які прибули в Сочі для участі в організованому російською владою симпозіумі "БРІКС – Європа".

Один з них, керівник відділення "АдН" у федеральній землі Саксонія Йорґ Урбан, опублікував 14 листопада у соціальній мережі Facebook фотографію, на якій він тримає буклет форуму, а поруч з ним стоять два його однопартійці – депутат Бундестагу Штеффен Котре і депутат Європейського парламенту Ганс Нойхофф.

Ультраправий німецький журнал Compact написав 15 листопада, що Котре, виступаючи на форумі, різко розкритикував енергетичну політику Німеччини.

Прем'єр-міністр німецької землі Баварія Маркус Зьодер у неділю звинуватив ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у симпатіях до Кремля.

"Ці люди є підлабузниками, вони є придворними блазнями Путіна, вони є слугами Кремля", – сказав він.

Тим часом прем'єр-міністр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер повторив свій заклик повернутися до поставок енергоносіїв з Росії після припинення вогню в Україні.

Скандальна депутатка Європарламенту від Румунії Діана Шошоаке у суботу зустрілась із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитрієм Медведєвим у Сочі та поговорила з ним.

За словами одіозної румунської політикині, вона взяла участь у "закритій зустрічі високого рівня" з Медведєвим, під час якої обговорювались "основні конфлікти, що відбуваються на глобальному рівні".

Естонія допоможе зі Starlink

Естонія виділяє 3,5 мільйона євро на Starlink для України.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "історичну угоду" з Францією для посилення української авіації.

За його словами, ця угода буде підписана у понеділок, 17 листопада.

У цей день, як відомо, на Зеленського очікують у Парижі, його прийме президент Франції Емманюель Макрон.

Газова угода з Грецією

А сьогодні – 16 листопада – український президент відвідав Афіни.

Він повідомив про укладання з Грецією домовленості про оперативне постачання газу для компенсації його дефіциту на тлі російських обстрілів.

За словами президента, постачання газу з Греції розпочнеться вже в січні 2026 року.

Грецький премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс своєю чергою повідомив, що поставки газу відбудуться за допомогою "важливої енергетичної артерії", яка сполучає грецьке місто Александруполіс із Одесою.

Грецький оператор природного газу DEPA уточнив, що домовленості про постачання природного газу до України з Греції розраховані на перший квартал 2026 року.

"У межах майбутньої угоди передбачається транспортування скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів через "Маршрут 1", який спільно надають оператори транспортних систем (ОТС) Греції, Болгарії, Румунії, Молдови та України", – йдеться в пресрелізі.

Польща припинить допомогу українцям

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу громадянам України в останній раз, надалі до них ставитимуться, як до інших нацменшин.

Кароль Навроцький наголосив, що держава повинна виробити рішення, які захистять як польське процвітання, так і присутність українців у країні. При цьому він попередив, що відсутність розумної політики може означати "хаос у березні наступного року".

До речі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що Україна стане членом Європейського Союзу на початку наступного десятиліття.

Нагадаємо, що Сікорський є представником уряду Дональда Туска, в опозиції до якого перебуває президент Польщі.

Щодо санкцій

Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтової компанії NIS, яка знаходиться під санкціями, що загрожують поставкам палива напередодні зими.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) спочатку наклало санкції на російський нафтовий сектор, включаючи "Газпром" в січні, але для NIS вони санкції кілька разів відкладали і, нарешті, вступили в силу на початку жовтня.

Зазначається, що на час пошуку покупця компанія та її нафтопереробний завод не зможуть працювати.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич у неділю сказав, що за будь-яку ціну хоче уникнути націоналізації компанії NIS, яка через більшу частину російської власності перебуває під американськими санкціями.

Також нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

Зокрема, під санкції потрапили "Роснєфть" та "Лукойл".

За підсумками зустрічі угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана 7 листопада з Дональдом Трампом стало відомо, що США надали Угорщині звільнення від американських санкцій за використання російської нафти і газу.

В словацькому уряді заявили, що виняток з американських санкцій проти компаній "Роснефть" і "Лукойл", який угорський прем’єр Віктор Орбан випросив у президента Дональда Трампа, поширюється і на Словаччину.

До речі, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раптово захворів і скасував екстрене звернення. Тема звернення не уточнювалась.

Решта новин

Рада ЄС і Європарламент погодили бюджет на 2026 рік.

Ексвагнерівця, який утік до Фінляндії лісом, депортували в Росію, а у Литві затримали чоловіка, який підняв дрон недалеко від Вільнюського аеропорту.

Гренландія обмежує права іноземців на володіння нерухомістю через зазіхання США.

Польща анулювала паспорти депутата, який ховається від правосуддя в Угорщині.

Трамп відхрестився від антиукраїнської конгресвумен Грін, яка була його союзницею. Марджорі Тейлор Грін бідкається, що критика Трампа ставить її життя під загрозу.