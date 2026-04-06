Трамп відкинув план перемирʼя, системи ППО зі Швеції, поляки не довіряють США: новини дня

У Кремлі погрожують країнам Балтії, а Сербія не знайшла "український слід" в інциденті з газогоном, який йде до Угорщини.

Контакти щодо розблокування Ормузької протоки поки не дають результатів. Трамп пригрозив Ірану "гіршими речами", ніж знищені мости і електростанції.

Глава МЗС Іспанії не бачить ознак припинення війни в Ірані найближчим часом.

Все важливе і цікаве за понеділок, 6 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Погрози Росії країнам Балтії

Начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії Антс Ківісельг заявив, що Таллінн рекомендував Україні обирати "коридори" для атак по Росії таким чином, щоб вони не потрапляли в естонський повітряний простір.

Він заявив, що попри зростання кількості атак у регіоні повітряний простір Естонії не використовується для здійснення таких ударів. За його словами, випадки, коли дрони залітали в повітряний простір країни, відбувалися з території Росії та часто були спричинені діями тамтешньої протиповітряної оборони.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Санкт-Петербурга наприкінці березня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії та Фінляндії.

У Москві заявили, що "попередили про наслідки" держави Балтії за, як стверджує Росія, "надання неба" для ударів України по портах РФ на Балтійському морі.

"Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів, цих країн, вистачить розуму, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю", – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні у тристоронньому форматі наразі на паузі, але Росія продовжує обмінюватися інформацією зі США.

Також він очікувано заявив про "слід Києва" в інциденті з газогоном у Сербії.

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Сербія не знайшла "український слід"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вранці у понеділок, 6 березня, поїхав на сербсько-угорський кордон, щоб оглянути газогін, на який начебто була спрямована "диверсія".

За його словами, цей трубопровід дуже важливий, бо "він є пуповиною – якщо його перерізати, угорська економіка зупиниться".

Угорський прем’єр зазначив, що він їде, щоб перевірити, як справи у солдатів, які "щойно вирушили" на патрулювання угорської ділянки газопроводу.

Варто зазначити, що задовго до цього в Угорщині посилили охорону енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу", а Сербія також залучила армію для охорони інфраструктури, що забезпечує прокачування газу до Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" у Сербії може бути причетна Україна.

Офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає російський слід у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

А директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли українського сліду у спробі диверсії на газогоні.

Системи ППО зі Швеції

Україна отримає від Швеції системи Tridon Mk2 для протидії "Шахедам", а Ісландія та Словенія внесли понад 3 млн євро на підтримку енергетики України.

План для США та Ірану

За даними Reuters, США та Іран отримали від Пакистану рамковий план щодо припинення бойових дій та подальшого укладання мирної угоди, який, як очікується, можуть узгодити 6 квітня.

Згідно з пропозицією Ісламабаду, припинення вогню набуде чинності негайно, ​що призведе до відкриття Ормузької протоки. Домовленість передбачатиме 15-20 днів для того, щоб сторони завершили роботу над ширшим врегулюванням.

Остаточна мирна угода включатиме зобов'язання Ірану не прагнути до отримання ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів, повідомило джерело.

Згодом агентство Reuters повідомило, що Іран не погодився відкрити Ормузьку протоку в обмін на припинення вогню, хоча і розглядає отриману мирну пропозицію від Пакистану.

Телеканал CNN повідомив, що міжнародні посередники розробили план припинення вогню в Ірані терміном на 45 днів, проте президент США Дональд Трамп не підтримав документ.

Нові погрози Трампа

Віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф накинувся на президента Дональда Трампа через удар, внаслідок якого була пошкоджена будівля Технологічного університету Шаріфа у Тегерані.

"Атака на Університет Шаріфа за допомогою бомб, здатних пробивати бункери, є символом божевілля та невігластва Трампа. Він не розуміє, що знання Ірану не знаходяться в бетоні, який можна знищити бомбами; справжній бункер – це воля наших професорів та еліти", – сказав іранський віцепрезидент.

На тлі погроз президента США Дональда Трампа завдати ударів по електростанціях і мостах Ірану, якщо Ормузька протока не буде розблокована, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що будь-які удари по об’єктах інфраструктури, зокрема енергетичної, є неприйнятними.

Трамп у понеділок посилив свої погрози на адресу Ірану, заявивши, що у нього є навіть гірші варіанти дій, ніж попередньо озвучені погрози бомбардувати електростанції та мости. Він також сказав, що його не турбує що США можуть скоїти воєнні злочини в Ірані.

Наслідки війни проти Ірану

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що наразі не бачить "реальної можливості" налагодити посередництво для повернення за стіл переговорів і зупинки війни в Ірані.

"Наразі потрібно сказати правду іспанцям. Усе вказує на те, що війна на всіх фронтах триватиме. І ризик, який ми бачимо, полягає в тому, що ця нескінченна війна, в якій перебуває Близький Схід вже багато десятиліть, пошириться", – сказав він.

Опитування El Pais/Cadena SER свідчить, що 81% іспанців вважають президента США Дональда Трампа найбільшою загрозою миру у світі. Також 79,3% респондентів вважають загрозою миру у світі правителя Росії Владіміра Путіна.

А, за даними опитування United Surveys, більшість поляків не вважають США надійним гарантом безпеки.

Влада Греції надасть допомогу галузям, які стикаються зі зростанням витрат на енергоносії, а Туреччина повідомила, що її судно безпечно пройшло Ормузькою протокою.

Решта новин

Видання Digi 24 пише, що президент Румунії отримав запрошення відвідати Київ 9 травня.