MH17, приговоры белорусским оппозиционерам и кибератаки РФ: топ-новости 6 сентября

В Україну прибула делегація США, ЄС схвалив продовження санкцій проти РФ, масштабна операція на сайтах провідних західних ЗМІ і порожня шпальта в німецькому Bild.

Про ці та інші новини вихідних 6 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Справа MH17: поновлення процесу та відмова у допиті Гіркіна

У Нідерландах поновлюється судовий процес у справі про збитий над тимчасово окупованою частиною Донецької області рейс МН17 - слово буде надано рідним і близьким загиблих, які мають намір розповісти суду про своє горе і наслідки катастрофи. Вони говоритимуть у суді протягом трьох тижнів із невеликими перервами.

Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях.

Сьогодні також стало відомо, що Російська Федерація відмовила у допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття Боїнга МН17 Ігоря Гіркіна і Сергєя Дубінського. Москва пояснила відмову тим, що Кримінально-процесуальний кодекс РФ забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати свідком у тій самій справі.

Очікується, що рішення у справі про збитий над Донбасом рейс MH17 "Малайзійських авіаліній" винесуть у другій половині 2022 року.

Делегація США та санкції проти РФ

Сьогодні до Києва прибула делегація Конгресу США. До делегації входять сенатори Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни), Джон Баррассо (республіканець від Вайомінгу), Бен Сасс (республіканець від Небраски), Томмі Тубервіль (республіканець від Алабами) і конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець від Південної Кароліни).

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і делегація Конгресу США на зустрічі обговорили зміцнення обороноздатності України, протидію російській агресії та загрози, пов’язані з газопроводом "Північний потік-2".

Очільник делегації сенатор-республіканець Ліндсі Грем пообіцяв, що у Конгресі докладатимуть зусиль для збільшення безпекової допомоги Україні.

США засудили затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і вимагають від РФ негайно звільнити всіх затриманих. Джеляла і ще чотирьох кримських татар - Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова - викрали російські силовики протягом п'ятниці та суботи на захопленому Росією півострові.

Тим часом, посли Євросоюзу 8 вересня схвалять продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України. Санкції Євросоюзу проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України були запроваджені у березні 2014 року і відтоді продовжуються кожні пів року. Останній раз перед цим їх продовжили до 15 вересня 2021 року.

Російські тролі та кібератаки

Після хвилі кібератак на німецьких політиків Берлін звернувся до російського уряду з вимогою припинити цю кіберактивність.

Підозрюється, що російська хакерська група Ghostwriter стоїть за фішинг-атаками, під час яких хакери намагалися отримати доступ до приватних акаунтів парламентарів.

В МЗС РФ, в свою чергу, звинуватили німецьких політиків і медіа у змові проти російських ЗМІ.

А ще на сайтах провідних західних ЗМІ була проведена масштабна операція з впливу на громадську думку, в якій використовувалися коментарі під статтями на підтримку російських інтересів. Про це йдеться у звіті дослідницького інституту злочинності та безпеки університету Кардіффа.

Вакцинація: напад на медиків у Німеччині

Чехія планує скасувати вимогу носити маски, але після вакцинації 75% населення. Тільки 54% чеських громадян в даний час вакциновані, що ставить рівень вакцинації в країні нижче середнього показника по ЄС.

У Данії вакцинацію від коронавірусу пропонуватимуть у супермаркетах.

У Туреччині ввели обов'язкові ПЛР-тести для невакцинованих при відвідуванні концертів і театрів, а Австрія планує дозволити нічні клуби і розваги на гірськолижних курортах тільки вакцинованим.

В Естонії звільнився топ-посадовець через інцидент з вакцинами, що зіпсувались на складі, а у Німеччині чоловік напав на медиків за відмову дати йому довідку про щеплення, якого він не робив.

Прокуратура в Італії просить Telegram заблокувати чат антивакцинаторів.

Вирок білоруським опозиціонерам

Суд у Мінську засудив до 11 і 10 років колонії двох соратників Тихановської - членів президії Координаційної ради Марію Колесникову та Максима Знаку.

Весь судовий процес проходив у закритому режимі, учасників процесу та родичів попросили підписати угоду про нерозголошення.

ЄС та президент ПАРЄ закликали Мінськ негайно звільнити засуджених Колесникову, Знака та решту політв’язнів.

Велика Британія заявила, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вчинив напад на захисників свободи, помістивши до в'язниці двох представників опозиції.

Інші новини: смерть дипломата та порожня шпальта

Помер німецький дипломат, який вів з Єрмаком і Козаком переговори щодо Донбасу

А Німецький Bild вийшов з порожньою шпальтою через відмову лідерки "Зелених" від інтерв’ю.

Це лише частина цікавих новин 6 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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