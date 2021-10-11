РФ обвинили в краже, суд в Гааге, Франция усложняет въезд: главное за 11 октября

Україна та ЄС планують підписати угоду про "відкрите небо"; Рада ЄС продовжила санкції проти РФ і Сирії за застосування хімзброї; Франція від 11 жовтня посилила правила в’їзду для українців; У двох країнах Євросоюзу у понеділок проходять цілодобові страйки; "Інтерсіті" з Києва до Перемишля відновив рейси; У Греції жінку оштрафували на 50 тис. євро за здачу приміщення для вечірки в пандемію; В Італії пропонують ліквідувати ультраправі рухи.

Більше новин за 11 жовтня в нашому дайджесті.

Про інсайди щодо саміту Україна-ЄС

Напередодні саміту Україна-ЄС, який відбудеться завтра, "Європейська правда" отримала інсайди від високопосадовця Євросоюзу щодо планів сторін.

Україна та ЄС планують підписати угоду про "відкрите небо".

Зокрема, серед трьох угод, які планують підписати у Києві, буде Угода про спільний авіаційний простір, парафована ще у 2013 році.

Одним з наслідків має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.

Також на саміті планують оголосити про плани Євросоюзу залучити кількамільярдні інвестиції до України.

За словами джерела ЄвроПравди, буде запущений інвестиційний пакет на 6,5 млрд євро, який допоможе Україні стимулювати приватно-державне інвестування в економіку.

Треба зауважити, що це не означає надходження від ЄС такої значної суми. Інвестплан буде розроблений за форматом, що діє для всіх держав Східного партнерства, та передбачає гранти, кредити та передусім банківські гарантії, які за очікуваннями ЄС дозволять залучити майже вдесятеро вищу суму інвестицій.

Також, ЄС на саміті з Україною може переглянути згадку про нідерландський референдум.

Про моряків та санкції

Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 11 жовтня розпочав слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Слухання, що проходитимуть в Арбітражі, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції Арбітражу.

Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. Київ впевнений, що Трибунал визнає юрисдикцію по цій справі і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права.

Більше про слухання можна дізнатися у нашому відео.

Тим часом, Рада Євросоюзу запровадила обмежувальні заходи проти 8 осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Вони причетні до переслідування кримських татар і до порушень норм гуманітарного права на анексованому півострові.

Також Рада ЄС 11 жовтня вирішила продовжити обмежувальні заходи проти РФ і Сирії за застосування хімзброї ще на рік.

Про скандал з вакциною та в’їзд для українців у Францію

Франція від 11 жовтня посилила правила в’їзду для українців. Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer та від моменту отримання останньої дози пройшло 7 днів (28 днів у випадку Johnson and Johnson).

Україна віднесена до "помаранчевої зони", які характеризуються високим поширенням вірусу, але в контрольованих пропорціях.

Новий скандал щодо вакцин. Газета The Sun, з посиланням на джерела, написала, що британські спецслужби повідомили уряду про те, що російський агент викрав формулу коронавірусної вакцини, розробленої компанією AstraZeneca. В РФ нібито використали її при розробці препарату "Спутник V".

Вакцина російського виробництва використовує технологію, подібну до вакцини AstraZeneca, причому обидві використовують ослаблену форму аденовірусу.

У Кремлі відреагували на заяви про крадіжку формули вакцини AstraZeneca, назвавши газету The Sun глибоко ненауковою газетою.

Непроста ситуація із COVID-19 лишаєтся у Латвії. У країні запровадили надзвичайну ситуацію в охороні здоров’я через коронавірус.

Про страйки та протести

У двох країнах Євросоюзу у понеділок проходять цілодобові страйки.

У Греції профспілки, які представляють вчителів, проводять цілодобовий страйк на знак протесту проти обов'язкової оцінки їхньої роботи та навчальних підрозділів.

А в Італії проходить національний 24-годинний страйк працівників державного і приватного транспорту. Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси.

Десятки тисяч поляків на заклик опозиції вийшли на мітинги проти потенційного виходу Польщі з Євросоюзу. Лише у Варшаві кількість людей могла сягати 100 тисяч.

Демонстрації стали реакцією на рішення Конституційного суду Польщі про те, що Конституція країни має для Варшави більшу вагу, ніж законодавство ЄС.

В уряді Польщі відреагували на протести: "ні про який Polexit не йдеться".

Єврокомісар Віра Юрова заявила, що Європейський Союз "почне розвалюватися", якщо не оскаржить постанову Конституційного трибуналу Польщі про те, що національне законодавство має пріоритет перед європейськими законами.

Інше: нормандський саміт, енергетичний НС в Албанії

Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку нормандського саміту і ситуацію на Донбасі.

"Інтерсіті" з Києва до Перемишля відновив рейси після перерви через епідемію.

У Греції жінку оштрафували на 50 тис. євро за здачу приміщення для вечірки в пандемію.

У Франції показали результати масштабного дослідження ефективності ковід-вакцин.

Албанія оголосила надзвичайний стан у сфері енергетики.

В Австрії після корупційного скандалу склав присягу новий канцлер.

В Італії пропонують ліквідувати ультраправі рухи.

Новий президент Естонії склав присягу.

Лікарі розповіли про стан здоров'я президента Чехії після реанімації.

У Німеччині відновились переговори щодо формування нового уряду.

В Італії затримали росіянку за підозрою у кібершахрайстві.

Президент Румунії визначив кандидата на посаду нового прем'єр-міністра.

Це лише частина цікавих новин 11 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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