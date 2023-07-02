Беспорядки во Франции, Испания за Украину в НАТО, санкции для авиалиний Грузии: все за выходные

Серед головних тем вихідних – символічний візит прем’єра Іспанії та заворушення у Франції.

Глава МЗС України відреагував на резонансні заяви прем’єра Угорщини щодо України.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи… Це все лише бла-бла-бла", – сказав міністр, реагуючи на інтерв’ю Віктора Орбана виданню Bild.

Україна наклала санкції на Georgian Airways, яка тепер літає у РФ, та її керівника. Разом з тим, російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.

А у польському Хелмі невідомий з ножем вбив українця.

Крім того, Євросоюз та уряд Швеції засудили акцію зі спаленням Корану у Стокгольмі.

Все важливе і цікаве за вихідні 1 та 2 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Символічний візит прем’єра Іспанії

В суботу прем’єр Іспанії Педро Санчес відвідав Київ. Візит відбувся в перший же день іспанського головування у Раді ЄС.

"Вже у Києві. Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським. Я висловлю українському уряду та парламенту всю європейську солідарність. Ми продовжимо підтримувати український народ, доки у Європі не відновиться мир", – написав Санчес.

Іспанський прем’єр спочатку виступив у Верховній раді, де анонсував виділення Україні 55 млн євро на школи і підтримку бізнесу в Україні, а також заявив про підтримку "розширення політичної участі України" в НАТО і створення Ради Україна-НАТО.

Потім Санчес провів переговори з Володимиром Зеленським.

На пресконференції з іспанським прем’єром президент України оголосив про підписання спільної декларації, яка підтверджує підтримку Іспанією членства України в НАТО.

"Наша сьогоднішня заява це вже 21-й такий документ із членами Альянсу, і це більшість. Розраховуємо на підтримку України Іспанією на саміті Альянсу у Вільнюсі і Україна переконана, що на сьогодні існують усі підстави, щоби надати Україні запрошення до членства в НАТО", – наголосив Зеленський.

Український президент заявив, що очікує на Вільнюському саміті НАТО на чіткий сигнал, що Україна буде в Альянсі після війни.

Він також підкреслив що гарантії безпеки реально потрібні Україні, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Як повідомляє видання FAZ, декілька країн наближаються до домовленості щодо гарантій безпеки для України.

Йдеться про багатосторонню систему гарантій на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО після закінчення війни.

Згідно з повідомленням, відповідна рамкова угода з Німеччиною, Францією, Великою Британією і США вже майже готова.

Крім того, на пресконференції з Санчесом Зеленський заявив, що деякі партнери затягують з навчанням українських пілотів на F-16, а також закликав до санкцій проти "Росатому" у 12-му пакеті ЄС.

А ще Зеленський вчергове нагадав, коли Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни.

Візит директора ЦРУ, санкції, бла-бла Орбана

У суботу вранці стало відомо, що директор ЦРУ таємно приїздив в Україну.

Вільям Бернс заявив у суботу, що збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни проти України.

Нагадаємо, угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що вважає неважливою подією заколот приватної військової компанії "Вагнер" у Росії.

Це не єдина резонансна заява від Орбана, яку він висловив у інтерв’ю німецькому виданню Bild. Ще він сказав, що не вважає Путіна воєнним злочинцем, а також висловив переконання, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки стала залежною від допомоги США і Заходу.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на ці заяви прем’єр-міністра Угорщини.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи… Це все лише бла-бла-бла", – сказав міністр, реагуючи на інтерв’ю Орбана виданню Bild.

Міністр вважає, що Орбан озвучує такі заяви, оскільки має власні внутрішньоугорські занепокоєння.

"Угорщина відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність і уникнути заворушень в країні", – сказав Кулеба.

Україна наклала санкції на Georgian Airways, яка тепер літає у РФ, та її керівника. Разом з тим, російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі.

У польському Хелмі невідомий з ножем вбив українця.

Заворушення у Франції

У Франції тривають протести після смерті 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю.

Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У Франції тисячі затримань! Тільки у ніч на неділю французька поліція затримала щонайменше 719 осіб по всій країні.

У Швейцарії затримали 7 осіб, які влаштували погроми із солідарності з французами.

Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що наразі рівень насильства, схоже, знизився.

У ніч на неділю зловмисники на автомобілі протаранили будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Це відбулося посеред ночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. Його дружина та двоє дітей спали, коли невідомі зловмисники в’їхали у ворота та підпалили автомобіль на подвір’ї.

Коли дружина мера та їхні малолітні діти намагалися втекти, у почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення.

Це була "спроба вбивства через невимовне боягузтво", – заявив мер Жанбрун.

Бабуся 17-річного Наеля, якого у передмісті Парижа у вівторок впритул застрелив поліцейський, закликала припинити заворушення, що спалахнули та тривають вже п’ять ночей поспіль після його смерті.

Нагадаємо, у зв’язку з подіями, у п’ятницю, президент Франції Емманюель Макрон навіть змушений був передчасно залишити саміт лідерів ЄС.

До речі, на тому ж саміті Євросоюзу не владнали розбіжності з Польщею та Угорщиною щодо розподілу мігрантів.

В уряді Польщі заявили, що заворушення у Франції – свідчення провалу міграційної політики Євросоюзу.

Крім того, через заворушення Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю.

Реакція на спалення Корану у Швеції

Євросоюз та уряд Швеції засудили акцію зі спаленням Корану у Швеції.

Нагадаємо, що 28 червня в Стокгольмі біля мечеті відбулася скандальна акція, організатор якої Салван Моміка виконав свою обіцянку зі спалення Корану. Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.

Іран не відправляє посла до Швеції на знак протесту через спалення Корану.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цю акцію. Анкара останніми тижнями заявляє про неможливість схвалення шведської заявки на вступ до НАТО через начебто покривання Стокгольмом терористів і антитурецькі акції у країні.

Раніше речник Державного департаменту США Ведант Патель заявляв, що Швеція повинна стати членом НАТО якнайшвидше, незважаючи на акцію із паплюженням Корану в Стокгольмі, що відбулася напередодні.

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