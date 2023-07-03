Киев выгоняет посла Грузии, десятки танков Leopard, НАТО за осторожный контрнаступ: новости дня

Сьогодні було чимало "зради". Зокрема, важливих і не дуже новин, які, скажімо так, не на користь України. І з Німеччини, і з Грузії, і з інших країн.

Широкий загал сьогодні вперше з лютого побачив Саакашвілі. Він виглядає вкрай виснаженим.

Зеленський віддав розпорядження МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити рішучий протест та попросити його залишити Україну протягом 48 годин.

Але й були позитивні повідомлення!

Міністр оборони Німеччини анонсував передання Україні десятків бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією у найближчі тижні.

В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Швейцарія скерує понад 5,6 млн євро на реконструкцію українських шкіл, а до Литви на відпочинок прибула перша група дітей із Бучі.

У Франції фіксують відносне затишшя бунтів, а у Греції почав роботу новий парламент.

Все важливе і цікаве за 3 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Друзі Кремля" та ризик поступок Росії

Сьогодні було чимало "зради". Зокрема, важливих і не дуже новин, які, скажімо так, не на користь України. Наприклад, у Німеччині загрозливий тренд.

У Німеччині кандидата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ганнеса Лота обрали бургомістром невеликого міста Рагун-Єсниц.

"Я абсолютно здивований, вражений і хотів би подякувати всім виборцям", – сказав Лот після виборів.

А нещодавно представника AfD Роберта Сессельманна обрали керівником району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

"Праві популістські партії існували завжди, в багатьох європейських країнах, в тому числі і в Німеччині", – прокоментував ситуацію із підтримкою правопопулістської партії канцлер Німеччини Олаф Шольц.

За його словами, рецепт боротьби із ними полягає в тому, щоб запропонувати хорошу перспективу майбутнього для країни.

"Альтернатива для Німеччини" (AfD) виступає проти підтримки України та виборює вихід Німеччини з ЄС.

А от "Християнсько-демократичний союз", який раніше очолювала Ангела Меркель, виступає за підтримку України. Але, окремі його представники починають "сумувати" за Росією. Зокрема, прем’єр німецької федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що хотів би повернення до торгівлі з Росією та хоче якнайшвидшого "дипломатичного завершення" війни.

Окремі фінські компанії, хоча Фінляндія є нашим поважним союзником, продовжували торгувати з Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За даними Yle, загальний обсяг двосторонньої торгівлі більший за 1,5 мільярда євро, бо митні дані стосуються лише частини фінських компаній.

Також стало відомо, що британські лорди відвідали вечірку посла РФ у Лондоні 12 червня.

А один з них, Річард Балф, вірить у те, що війна завершиться переговорами, і Україна віддасть частину своєї території Росії.

Балф назвав Україну "розваленою державою", яка нібито "була зібрана Сталіним і Черчиллем наприкінці Другої світової війни".

Він додав, що вважає, що "Крим, безумовно, є російським", і що Москва нібито має законні претензії на Донецьк і Луганськ.

Тим часом, за даними Financial Times, Євросоюз розглядає поступки російському банку заради "зернової угоди".

Зокрема, російському підсанкційному "Россельхозбанку" хочуть запропонувати створити дочірню компанію для відновлення зв’язку із глобальною фінансовою мережею.

Посол міністерства закордонних справ України з особливих доручень Ольга Трофімцева зауважила, що з одного боку – будь-які можливості для агроекспорту – "це добре". Однак, за її словами, йти на поступки шантажисту – "це спонукати його до шантажу далі".

"Це ж відома аксіома: шантажист не зупиняється, якщо ти виконуєш його вимоги. Він просто придумує нові вимоги для шантажу. Будемо спостерігати", – додала вона.

Цієї ночі у Берліні підпалили фургон організації, яка допомагає біженцям з України, а у Чехії сотні ромів вийшли на протест, вимагаючи захисту через конфлікт з українцями.

Україна виганяє посла Грузії

Новини, пов’язані з грузинським урядом, також можна були би додати до розділу щодо "друзів Кремля". Але, повідомлень вистачило на окремий.

Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією, а 20 травня Georgian Airways здійснила перший за 4 роки прямий рейс до РФ.

Після цього грузинська авіакомпанія та її директор Тамаз Гаїашвілі опинилися в оновленому списку санкцій України.

У Грузії назвали недружнім рішенням санкції України проти Georgian Airways викликали голову посольства України.

Тим часом, експрезидент Грузії і громадянин України Міхеїл Саакашвілі, який перебуває у клініці "Вівамед", вперше з лютого цього року дистанційно взяв участь у засіданні суду та продемонстрував свій стан.

Він виглядає вкрай виснаженим.

Володимир Зеленський оголосив, що Україна просить грузинського посла повернутися до Тбілісі

"Сьогодні я віддав розпорядження Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити наш рішучий протест та попросити його залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", – заявив Володимир Зеленський.

Він ще раз закликав грузинську владу передати українського громадянина Михеїла Саакашвілі Україні для надання необхідної допомоги і догляду.

Контрнаступ і підтримка України

Глава Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що контрнаступ України проти російських військ є складним через наземні міни та інші перешкоди, але українські війська мають рацію, коли діють обережно.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко", – додав він.

Він наголосив, що українські сили не повинні зазнавати тиску чи критики за те, що вони не просуваються швидше. "Це дуже, дуже важкий час для них", – сказав Бауер.

Тим часом, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував передання Україні бойових танків Leopard 1A5 у співпраці з Данією найближчим часом.

"Перше постачання зброї Німеччиною державі, що воює! Сьогодні Німеччина надає Україні другу за обсягом військову допомогу в плані постачання обладнання, якщо говорити про пряму фінансову допомогу або допомогу в межах ЄС", – зауважив він.

"Десятки бойових танків Leopard 1A5, наданих Німеччиною та Данією, прибудуть в Україну в найближчі тижні", – анонсував Пісторіус.

В Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

Швейцарія скерує понад 5,6 млн євро на реконструкцію українських шкіл, а до Литви на відпочинок прибула перша група дітей із Бучі.

Ще новини щодо України

Через вторгнення РФ чверть українців стали вимушеними переселенцями – розвідка Британії.

Україна стала основним ринком збуту алкоголю Молдови.

Ратифікація Римського статуту буде частиною процесу вступу в ЄС – генпрокурор.

Бунти у Франції

У Франції фіксують відносне затишшя на шосту ніч бунтів. У ніч на понеділок затримали 157 осіб.

Нагадаємо, протести почалися з вечора 27 червня після смерті 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа.

У ніч на понеділок троє з 45 тисяч правоохоронців, залучених вночі, були поранені, повідомили в МВС країни. Також, за попередніми даними, 352 пожежі сталися на дорогах загального користування, загорілося 297 транспортних засобів і 34 будівлі були підпалені.

А ще передмісті Парижа загинув рятувальник, намагаючись загасити підпалені під час заворушень авто.

Тим часом, суд у французькому місті Гренобль виніс перші вироки учасникам масових заворушень.

Зазначається, що троє учасників масових заворушень отримали вироки від 3 до 6 місяців ув'язнення.

Ще 12 осіб були отримали терміни до 4 місяців під домашнім арештом.

Всього суд розглядав справи 30 осіб. Майже всі вони були заарештовані в ніч з п'ятниці на суботу за мародерство.

Їх звинувачують у крадіжках одягу, кросівок, парфумів та електроніки.

У Франції створили фонд на підтримку родини поліцейського, якого звинувачують у вбивстві підлітка Наеля, що призвело до масових заворушень в країні.

Зазначається, що станом на ранок понеділка у фонд пожертвували 825 213 євро. Його заснував ексречник кампанії в президенти Франції, ультраправого Еріка Земмура, Жан Мессіа на наступний день після смерті застреленого поліцейським підлітка.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що із занепокоєнням стежить за подіями у Франції.

Він переконаний, що Франції не загрожує нестабільність, а її президент Емманюель Макрон знайде способи, як швидко врегулювати ситуацію.

Решта новин дня

У Німеччині відкрили найдовший у країні підвісний міст для пішоходів.

У Греції почав роботу новий парламент.

Червень став для Британії найспекотнішим в історії спостережень.

Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту.

Папа Римський засудив спалення Корану у Стокгольмі: Викликає гнів і огиду.