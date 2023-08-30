США ищут средства для ВСУ, Орбан угрожает войной, реакция на удар по Пскову: новости дня

"Хвороба легіонерів" шириться Європою, "транспортний безвіз" з Норвегією, антиукраїнські заяви та погрози Орбана.

Євросоюз тренує українських військових швидше, ніж очікувалось, а Німеччина відзвітувала про чергову порцію військової допомоги Україні.

Все важливе і цікаве за 30 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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"Найуспішніший удар" України

У ніч на середу безпілотники атакували псковський аеропорт РФ, в результаті чого знищено чотири армійські транспортні літаки, ще два пошкоджені, повідомляє українська розвідка.

Колишній начальник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері вважає, що це найуспішніший удар України на сьогодні.

За його словами, така кількість знищених літаків матиме негайний вплив на російську діяльність.

У Росії почали поширювати твердження про причетність Латвії до атаки на аеропорт Пскова.

Латвійська міністерка оборони Інара Мурнієце назвала це "абсурдною вигадкою".

"Твердження про причетність Латвії до подій вчорашньої ночі в Пскові – абсурдна вигадка, швидше за все, для того, щоб відвернути увагу російського населення від втрат російської армії на фронті, а також втрат усередині країни, коли знищують російську військову техніку та інфраструктуру", – зазначила Мурнієце.

Міноборони Латвії закликає не вірити дезінформаційним повідомленням, поширюваним Telegram-каналами.

Танки і РЛС для ЗСУ, снаряди для РФ

Німеччина за останній тиждень передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему.

Крім того, надійшло 16 розвідувальних безпілотників Vector, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи; понад 13 мільйонів патронів до вогнепальної зброї і польовий госпіталь.

А Євросоюз тренує українських військових швидше, ніж очікувалось: план з навчання наших бійців очікують завершити двома місяцями раніше – наприкінці жовтня. Тож, топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав навчити додатково 10 тисяч військових ЗСУ до кінця року.

Тим часом, Білий дім працює з Конгресом над виділенням додаткових коштів Україні.

Також стало відомо, що Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії РФ.

Шукає додаткове озброєння не тільки Україна, але й Росія. Американська розвідка вважає, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.

Похвала Росії у Петербурзі

Тільки-но нещодавно "прогримів" виступ Папи Римського Франциска про "велику Росію", який він проголосив 25 серпня учасникам X Всеросійської зустрічі молоді у Санкт-Петербурзі, як медіа дізналися про виступ у Петербурзі мера міста з німецької Саксонії.

25 серпня у Єкатерининському палаці проходив Петровський бал – пишний захід в історичних декораціях.

Серед гостей балу були іноземці, у тому числі мер Фрайберга Свен Крюгер.

У промові Крюгер, як повідомляють, хвалив Росію, говорив, що почав вчити російську понад рік тому, та що він переконаний, що "тяжкі часи вийде пройти" і у майбутньому Росія та Німеччина знову знайдуть багато спільного.

До речі, Міністерство закордонних справ Литви викликало для розмови представника Ватикану після заяв Папи Римського Франциска про "велику Росію".

У своїй промові 25 серпня понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Після цього пресслужба Святого Престолу намагалася виправдати слова понтифіка, зазначивши, що той закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".

Посадовець німецької мерії, що малював свастики на українських авто, пішов у відставку.

Антиукраїнські заяви Орбана

Найбільш стабільним і прямим у висловлюваннях лишається прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

В інтерв’ю скандальному протрампівському телеведучому Такеру Карлсону він зробив чергову порцію антиукраїнських заяв.

Зокрема, Орбан запропонував Заходу укласти угоду з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Ми повинні домовитися з росіянами про нову архітектуру безпеки, яка забезпечить безпеку, суверенітет для України, але не членство в НАТО", – сказав угорський прем’єр.

Він також вважає "цілком нереалістичним" повернення Україні Криму і закликає не надавати військову підтримку Києву, щоб припинити війну.

У відповідь на це представник українського МЗС заявив, що у відомстві "почали хвилюватись", бо Орбан давно не відзначався закликами до припинення підтримки України.

"Ми не знаємо як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", – підкреслив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Відповідаючи на запитання про вступ України до НАТО, Орбан сказав, що ця історична нагода була втрачена на Бухарестському саміті у 2008 році. Зараз, за його словами, Росія стала настільки сильною, що вступ України в НАТО неможливий.

А ще глава уряду Угорщини Віктор Орбан у контексті врегулювання російсько-української війни закликав повернути на посаду президента США Дональда Трампа, оскільки той, за його словами, може "врятувати людство".

"Трамп — людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство", – сказав він.

У тому же інтерв'ю угорський прем'єр заявив, що вважатиме збройною агресією потенційну диверсію на "Турецькому потоці".

"І разом із сербським президентом ми чітко заявили, що якби хтось надумав зробити те саме [що з "Північним потоком"] з південним коридором, ми вважатимемо це причиною для війни, терористичною атакою, і ми негайно відреагуємо… Можливо, так можна чинити з Німеччиною, але не у нашому регіоні", – заявив Віктор Орбан.

Звісно, Орбан – далеко не єдиний європеєць, який виступає з антиукраїнськими заявами. Є й більш радикальні. Наприклад, член муніципальної ради німецького міста Баден-Баден від партії "Альтернатива для Німеччини" Мартін Кюне малював свастики на українських авто і залишив написи "Fuck UA".

Сьогодні стало відомо, що Кюне подав меру заяву про складання мандата.

Бізнес естонців і росіян

З’являється все більше деталей щодо бізнеса чоловіка прем’єрки Естонії Каї Каллас.

Естонське видання Eesti Päevaleht повідомляє, що пов’язана з чоловіком прем'єрки Естонії естонська компанія Stark Logistics була причетна до постачання аерозолів для газових балончиків, які використовували російські і білоруські силовики для розгонів протестів.

Журналісти дослідили фінансову звітність Metaprint, дочірнього підприємства Stark Logistics у РФ, і виявили, що воно мало контракт із російською компанією "Тюменські аерозолі". Їй постачали необхідні для виготовлення балонів зі сльозогінним газом компоненти, які потім продавали російським і білоруським силовикам.

Прем'єрка Естонії дасть роз'яснення парламентським комісіям щодо бізнесу свого чоловіка.

Докладніше про родинний бізнес із російським слідом – у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка.

Він зазначає, що цей скандал завдає удару по вимогах до бізнесу розривати економічні зв'язки з РФ.

Можна очікувати, що частина компаній замислиться над поверненням до співпраці з РФ.

До речі, найбільша частка експорту Естонії поза ЄС припадає на Росію.

Проблеми українського зерна

США працюють з Румунією та Молдовою, щоб збільшити експорт зерна з України через річку Дунай, вивчаючи альтернативні маршрути після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Тим часом, міністр закордонних справ Туреччини під час візиту до Москви 31 серпня й 1 вересня обговорить російську пропозицію щодо експорту зерна за участі Катару на тлі виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи.

Різне щодо України

Україна домовилась про "транспортний безвіз" із Норвегією.

Уряд Грузії не дозволив президентці поїхати в Україну на День незалежності.

Посол Британії, яка завершує місію, звернулась до українців "Пишаюся тим, що ми були разом".

Решта новин дня

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Польща вироблятиме комплектуючі для F-16. А Румунія і Нідерланди узгодили створення тренувального центру для пілотів американських винищувачів.

Дослідження: Німці невдоволені якістю шкільної освіти.

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