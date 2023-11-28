Бойкот заседания ОБСЕ, Финляндия закрывает границу с РФ, офис Европарламента в Киеве: новости дня

Україна, на рівні глави МЗС, а також країни Балтії бойкотують зустріч ОБСЄ: присутність Лаврова ризикує легітимізувати агресора.

З іншого боку, триває затримка з ухваленням фінансової допомоги Україні від основних донорів. Зокрема, з США. Але, спікер Палати представників "впевнений і оптимістичний" у схваленні фінансування для України – за умови угоди про зміни у політиці безпеки кордонів.

У свіжому дайджесті читайте чергову порцію новин на тему євроінтеграції України, а також про проблеми на шляху до НАТО.

А ще дипфейк із Шольцом, заходи із протистояння Росії.

Повна картина вівторка, 28 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Бойкот зустрічі ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Йдеться про бойкот саме на рівні міністра закордонних справ. На рівні посла українська делегація буде присутньою.

Країни Балтії також приєдналися до України в бойкоті зустрічі ОБСЄ через участь РФ.

За словами глав МЗС Латвії, Литви та Естонії, присутність міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова ризикує легітимізувати агресора Росію як законного члена спільноти вільних націй, применшити жорстокі злочини, які скоює РФ, та примиритися з кричущим порушенням і неповагою Росії до основоположних принципів і зобов'язань ОБСЄ.

"Річ у тім, що поки в Скоп'є проходить зустріч ОБСЄ, російська військова машина нападає на невинних українців та депортує дітей, не змигнувши оком. Місце Лаврова – у спеціальному трибуналі, а не за столом ОБСЄ", – заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що поїде на міністерську зустріч ОБСЄ у Скоп’є, яку бойкотують міністри закордонних справ України і держав Балтії через участь у ній глави МЗС РФ Сєргєя Лаврова.

"У мене є певний досвід розмов з паном Лавровим у складних обставинах. Я поїду на зустріч ОБСЄ – ми є членами організації, ми маємо презентувати свою позицію і щось протиставити позиції Росії… Я не хочу, щоби крісло ЄС було порожнім. Я буду там", – пояснив Боррель.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни ЄС закрили свій повітряний простір для російських літаків. Тепер же приліт Лаврова до Північної Македонії стане його першим візитом до держави-члена НАТО з 24 лютого 2022 року.

Щодо підтримки з США

З іншого боку, триває затримка з ухваленням фінансової допомоги Україні від основних донорів. Зокрема, з США.

Спікер Палати представників, республіканець в Майк Джонсон "впевнений і оптимістичний" у схваленні Конгресом Сполучених Штатів додаткових коштів для Ізраїлю та України до свят – за умови угоди про зміни у політиці безпеки кордонів, яких домагаються республіканці.

Нещодавно призначений спікер заявив, що допомога Ізраїлю є "головним пріоритетом" для США і назвав допомогу Україні "ще одним пріоритетом".

"Звичайно, ми не можемо дозволити Владіміру Путіну пройти маршем через Європу, і ми розуміємо необхідність надання допомоги", – сказав він.

Як повідомляли, Державний департамент США оптимістично налаштований щодо перспектив схвалення пакета додаткового фінансування для України та інших оборонних потреб у Конгресі, де той застряг уже майже як два місяці.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників.

Слід додати, що США виділять Україні 25 млн доларів на відновлення енергетики.

Атлантична інтеграція

Як повідомило Euractiv, США та Німеччина досі неохоче підтримують швидкий вступ України до НАТО.

Члени НАТО досі не дійшли згоди щодо того, чи є реформи, викладені в оновленій Річній національній програмі, умовами, за яких Україна може вступити до НАТО, чи вони є інструментом для наближення Києва до Альянсу.

"Зрештою, це (питання) залишається політичним рішенням", – сказав один з дипломатів НАТО, наводячи, до прикладу, затримки в Туреччині і Угорщині з ратифікацією заявки Швеції на вступ до Альянсу через національні інтереси.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен поговорив з главою МЗС Туреччини про Газу і вступ Швеції в НАТО. Вступ Швеції у НАТО, як нагадав глава МЗС Швеції, пов’язаний із питанням американських винищувачів F-16 для Туреччини.

Ще один дипломат НАТО заявив, що навіть якби війна з РФ закінчилася завтра, і Україна виконала всі умови, перелічені в плані реформ, члени НАТО все одно повинні були б дати згоду на запрошення, що може бути важким процесом.

Очікують, що в середу, 29 листопада, НАТО та Україна підпишуть список реформ, які Київ має виконати для майбутнього вступу до НАТО.

Тим часом, Київ схвалив проєкт плану реформ на 2024 рік для вступу України в НАТО.

Слід додати, що Україна розпочала переговори з Італією щодо "гарантій безпеки".

Євроінтеграція України

Європарламент підтвердив плани відкрити представництво в Україні, а український парламент планує відкрити офіс у Європарламенті.

Енергосистема України повністю синхронізувалась із європейською, а "Укрзалізниця" у грудні запустить потяг до Будапешта і Відня.

ЄС виділить додаткові кошти на навчання українських військових.

Але є інша сторона медалі. У 2022 році Євросоюз відкрив свій ринок для України на знак підтримки її економіки в умовах війни. Одним з наслідків цього стали протести польських перевізників на українському кордоні. До речі, одна з груп польських перевізників запропонувала компроміси для розблокування кордону з Україною.

Про те, чи вирішить питання блокади кордону наступний уряд Польщі читайте у статті редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Ще два тижні проблем на кордоні: які наслідки матиме "технічна" зміна уряду Польщі.

Протистояння Росії

Фінляндія закриває весь кордон з Росією на два тижні. Крім того, в країні планують знести будівлю колишнього генконсульства РФ і очистити ґрунт на ділянці.

ЗМІ дізнались, як діятимуть санкції ЄС проти російських алмазів, а також виявили, що перевезення нафти з РФ грецькими танкерами впало на чверть після тиску США.

А у Молдові розслідують справу за участю молдованина, який малював зірки Давида в Парижі. Виявилося, що раніше він брав участь у проросійських акціях.

Решта новин

Україна під час великої війни допомогла Норвегії "накрити" мережу хакерів.

Євродепутатка обурилася обмеженнями на відрядження опозиційних депутатів ВР.

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