Россия продлила жизнь ОБСЕ, шанс на снятие блокады границы, запрет для Порошенко: новости дня

Сьогодні завершилося міністерське засідання ОБСЄ, "зіркою" якого був Лавров. Загалом зустріч не перетворилася на зраду для українців – попри те, що ОБСЄ не розвалилася і Росію з неї не виключили.

Почалися рухи у питанні зняття блокади кордону, яку влаштували польські перевізники: українські перевізники досягли певних домовленостей з польськими протестувальниками, а паралельно представники двох країн зустрілися у Варшаві та вже погодили кілька пунктів.

Розвідка Естонії попереджає, що бюджет 2024 року дозволить РФ зберегти поточну інтенсивність боїв.

У Мадриді вертоліт впав на кільцеву дорогу, а у Берліні близько 100 біженців влаштували масову бійку.

Повна картина п’ятниці, 1 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Росія продовжила життя ОБСЄ

Сьогодні у столиці Північної Македонії завершилася міністерська зустріч ОБСЄ, де другий день поспіль працювала команда "Європейської правди".

Нагадаємо, це засідання незвичне тим, що уперше, від лютого 2022 року, російського главу МЗС Сергєя Лаврова прийняли і дозволили сидіти за одним столом із європейськими міністрами закордонних справ.

Слід відзначити, що його приїзд викликав додаткову кризу в ОБСЄ. Через нього близько половини міністрів відмовилися від участі у зустрічі. Докладніше про це у нашому вчорашньому дайджесті.

Сьогодні підсанкційний Лавров поностальгував за відпочинком у Північній Македонії, нахамив журналістці "Німецької хвилі" та знову припустив розвал ОБСЄ.

Хоча, в решті решт, Росія зняла вето і в ОБСЄ досягли проміжної домовленості з кадрових рішень.

"Ми щойно досягнули домовленості про продовження на 9 місяців мандату чотирьох ключових посадовців. Я розраховую, що ця домовленість буде дотримана", – заявив постпред США у ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, це дозволить зберегти організацію функціональною.

Згодом чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі у п’ятницю офіційно оголосив про обрання Мальти країною, що головуватиме у 2024 році, а також продовження мандату трьох ключових посадовців організації після багатомісячного блокування з боку Росії.

Загалом зустріч не перетворилася на зраду для українців – попри те, що ОБСЄ не розвалилася і Росію з неї не виключили.

Про те, чому російський міністр закордонних справ поїхав із зустрічі незадоволеним і чого чекати Україні від ОБСЄ далі дивіться у новому відео наших журналістів зі Скоп’є.

Шанс на зняття блокади кордону

Друга велика тема дня – блокада українського кордону зі сторони країн Євросоюзу.

Сьогодні вже і словацькі перевізники почали блокаду на кордоні України.

По обіді вони почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.

Нагадаємо, до них, з 6 листопада, блокаду на території Польщі почали польські перевізники. Їхня ключова вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

У п’ятницю Держприкордонслужба України надала свіжі дані про ситуацію з чергами вантажівок на ділянках кордону з Польщею і Словаччиною.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, станом на ранок п’ятниці на українсько-польському кордоні у чергах на в’їзд в Україну перебуває близько 2100 вантажних транспортних засобів.

Найбільші черги – навпроти пунктів пропуску "Шегині" і "Рава-Руська", додав Демченко.

Також він зазначив, що тисячі транспортних засобів очікують на можливість перетнути кордон у напрямку Польщі.

Українські водії на польському кордоні вже оголосити голодування, але згодом його призипунили після домовленості з польськими перевізниками.

Станом на 16:00 протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою, передає "Суспільне".

Українські водії після цього вирішили скасувати голодування, але готові оголосити його знову, якщо польська сторона порушить домовленості до неділі, 3 грудня.

Паралельно представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві, обговорюючи заходи для зняття блокади польських перевізників на кордоні, та вже погодили кілька пунктів.

Допомога Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що країни НАТО не демонструють жодних ознак втоми від війни РФ проти України.

Українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків, а США передали Україні два потужні автотрансформатори.

Чеські депутати продовжили тимчасовий захист для українських біженців.

Щодо загроз з Росії і ізоляції

Розвідка Британії повідомила, що Росія активізувала розробку морських безпілотників, а розвідка Естонії попередила: бюджет 2024 року дозволить РФ зберегти поточну інтенсивність боїв.

А ще Євросоюз збільшив імпорт ядерного палива з РФ порівняно з 2021 роком.

На тему ізоляції Росії слід зазначити, що Німеччина закрила свої консульства ще у двох російських містах, а Швейцарія заморозила $8,8 млрд російських активів через санкції.

Крім того, США запровадили санкції проти компаній і суден, які ігнорували ліміт ціни на російську нафту.

Ну і слід додати, що Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства.

До речі, президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися фотографуватися з союзником Путіна – Лукашенком – у Дубаї.

Решта новин

Також сьогодні у центрі уваги опинився Порошенко, якого не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі через листа з грифом "Для службового користування".

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У Мадриді вертоліт впав на кільцеву дорогу.

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