Порошенко и венгерский скандал, теракт у Эйфелевой башни, снаряды из Германии: все за выходные

Німеччина відзвітувала про черговий пакет військової допомоги Україні та, за даними ЗМІ, надіслала колегам з ЄС конфіденційного "неофіційного листа" щодо підтримки українців.

У Фінляндії вважають, що "міграційний" тиск РФ може стати додатковим стимулом продовжувати підтримувати Україну.

На словацькому кордоні з’явилася черга із сотень вантажівок.

СБУ пояснила причину заборони виїзду для Порошенка і згадала Орбана. В Угорщині відреагували.

Президент Франції вважає, що якщо мета Ізраїлю – повне знищення ХАМАС, то війна триватиме десять років.

Повна картина вихідних, 2-3 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Щодо допомоги Україні

Уряд Німеччини додав до переліку військової допомоги Україні новий пакет, куди зокрема увійшли 3 840 артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів, системи виявлення дронів, тягачі і не тільки.

Швейцарія профінансувала в Україні 6 симуляційних центрів для навчання медиків.

А вже наступного року, німецький збройовий концерн Rheinmetall AG планує побудувати свої перші бронемашини в Україні.

З іншого боку, The Daily Telegraph повідомляє, що Німеччина нібито намагається скоротити свої внески до фонду ЄС для України.

У конфіденційному "неофіційному документі" німецька сторона зазначає, що Європейський фонд миру повинен враховувати мільярди військової допомоги, яку країна надала Україні на двосторонній основі.

"Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну", – йдеться у документі, на який посилається газета.

У Берліні вважають, що прямі поставки зброї Україні мають зараховуватися як внески у фонд.

Видання зазначає, що цей документ викликав побоювання в європейських столицях, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може підірвати майбутні спроби ЄС підтримати Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що союзники мають і надалі підтримувати Україну в розв'язаній РФ війні.

"Потрібно розуміти, що в разі перемоги президента Путіна на Україну очікує трагедія. Але й для нас це буде небезпечно. Тож це в наших власних інтересах, щоб Україна вистояла", – зазначив генсек НАТО.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не дозволять російському президенту Владіміру Путіну перемогти у розв’язаній ним війні проти України, а ХАМАС – у конфлікті проти Ізраїлю.

Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер зазначив, що "світ змінився" і вважає, що Євросоюзу потрібна власна ядерна зброя для ефективного стримування Росії.

Блокада кордону

У суботу речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська повідомила, що майже тисяча вантажівок стоїть у черзі на словацькому кордоні.

Нагадаємо, що словацькі перевізники 1 грудня по обіді почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.

Водночас блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників.

2 грудня активіст громадської організації "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук повідомив про те, що блокувальники на польському кордоні затримали патрульний човен SAFE Boats International, який є частиною програми допомоги від уряду США.

Тим часом, Україна відкрила КПП на кордоні з Польщею для виїзду порожніх фур, а Польща оголосила про наміри посилити контроль вантажівок на польсько-українському кордоні на вимогу представників транспортної галузі.

Реакція на заборону для Порошенка

СБУ каже, що Порошенка не пустили за кордон, бо він "мав стати інструментом в руках РФ".

У заяві СБУ йдеться, що "за задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни".

За словами відомства, "вказані заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн", і серед планів ворога – "залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн".

"За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ", – йдеться в повідомленні.

Речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

"Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі", – зазначив Ковач.

Крім того, глава комітету Верховної Ради з євроінтеграції від опозиційної "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що влада не випустила її та двох її колег по фракції Ірину Геращенко та Марію Іонову відрядження до США.

Міграційні загрози від РФ

Президент Фінляндії вважає, що штучна міграційна криза від РФ – "частина ширшого контексту".

"Дії Росії проти Фінляндії – це не щось окреме від загального контексту. У Росії ведеться війна пропаганди, Росія має на меті спантеличити Захід", – зазначив Саулі Нііністьо.

Президент вважає, що тиск за допомогою мігрантів спрямований не лише проти Фінляндії, та нагадав, що раніше зі схожою гібридною операцією зіткнулися Латвія, Литва і Польща.

На його думку, ефект від цього може бути протилежним тому, на який сподівається Москва.

"Використання міграції як інструменту тиску викликає емоції не лише у Фінляндії, але й на європейському рівні. І це може виявитись додатковим стимулом продовжувати підтримувати Україну", – вважає президент.

Тим часом, у Росії буцімто почали перевіряти вантажні потяги до Фінляндії на наявність нелегалів.

Колапс у Європі

Сильний снігопад в ніч з п’ятниці на суботу спричинив транспортний колапс у Баварії, у тому числі на залізниці. Нормальний рух поїздів лише починає відновлюватися, перебої у русі очікують до понеділка.

Аеропорт Мюнхена не працював. Також через снігопад призупиняв роботу один з аеропортів Британії.

В аеропорту Амстердаму "Схіпхол" через наближення негоди вже скасували понад сотню рейсів на другу половину дня неділі.

Циклон накрив Нідерланди після обіду у неділю. При цьому очікується, що випаде не більше 3 см снігу.

Близький Схід

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо мета Ізраїлю – повне знищення ХАМАС, то війна триватиме десять років.

Він заявив, що "правильною відповіддю" на дії терористичного угрупування не є "знищення цілої території" або "бомбардування цивільних об'єктів".

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо висловив президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу занепокоєння щодо відновлення боїв.

Він додав, що Ізраїль має "право ліквідувати терористичну загрозу, що походить з Гази", але необхідно зробити все можливе, щоб більше не було жертв серед мирного населення.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Ізраїль ризикує зазнати "стратегічної поразки" в Газі, якщо не докладе більше зусиль для захисту цивільного населення.

Містами Німеччини прокотилась хвиля пропалестинських акцій.

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