Конгресс США отказал Украине, кибератака на Британию, совместное производство ПВО: новости дня

Законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не змогли винести на розгляд Сенату США. А часу до "зимових канікул" лишається обмаль.

Україна домовилась в Сполучених Штатах про спільні виробництва зброї.

Напередодні саміту Євросоюзу, який проходитиме 14-15 грудня, лідери країн не полишають надій переконати прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана у необхідності підтримки українських питань.

А ще: кібератака на Британію, перші домовленості щодо нормалізації відносин між Грецією і Туреччиною та Вірменією і Азербайджаном, саміт ЄС з Китаєм, філія руху Медведчука у Сербії.

У Данії законодавчо заборонили спалювати у громадських місцях релігійні писання, такі як Коран, Біблія чи Тора.

Повна картина четверга, 7 грудня, – у дайджесті "Європейської правди".

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Конгрес США відмовив Україні

Законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

Для винесення законопроекту на голосування він мав отримати хоча б 60 голосів зі 100, а отримав 49.

Президент США Джо Байден поклав відповідальність за провал голосування на представників Республіканської партії.

"Це політичний шантаж, відвертий і простий. Ставки надто високі, а наслідки надто значні, щоб балансувати на грані війни", – підкреслив президент США.

Республіканці звинувачують демократів у тому, що вони оголосили політику "відкритого кордону" США й Мексики.

Вони вважають, що пропозиція демократів вирішувати корінні причини міграції до США не дає негайного результату й коштує дорожче. А варто просто обмежити можливості перетину кордону в принципі.

Республіканці вимагають не стільки грошей, скільки перегляду нинішньої міграційної політики США. Бо, на їхню думку, саме демократи й Байден винні в тому, що в останні місяці до кордону з Мексикою шукачі притулку прибували в рекордних кількостях.

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що провал цього голосування не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту найближчим часом.

Вона висловила сподівання, що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік.

Часу на ухвалення хоча б якогось рішення щодо допомоги Україні в Конгресу майже не лишилося.

Законодавці обох палат засідатимуть до 14 грудня включно, після чого поїдуть додому на зимові свята. А отже, після цієї дати ніякого додаткового фінансування Конгрес затвердити не зможе, й у Білого дому залишаться тільки кошти, які виникли через помилку обліку Пентагону.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон зазначив, що у разі несхвалення пакета допомоги для України буде "дуже, дуже погано".

За його словами, це у цьому питанні йдеться "і про американську безпеку", зазначивши, що президент РФ Владімір Путін у разі перемоги в Україні нападе на інші європейські країни, що може призвести до залучення американських військ, якщо Росія атакуватиме союзника США по НАТО.

Кемерон зазначив, що у Конгресі є більшість, яка підтримує Україну.

"Тут, безумовно, є більшість, яка підтримує Україну, але все ускладнюється політикою", – підкреслив він.

Тим часом, за результатами дослідження Кільського інституту світової економіки, допомога Україні впала до найнижчого рівня з січня 2022 року.

Співробітництво з США

За підсумками першого дня Конференції з питань оборонно-промислової бази України DFNC1 у Вашингтоні США зробили заяву щодо зміцнення співпраці між оборонно-промисловими базами двох країн.

Зокрема, оголосили про наміри виробляти засоби ППО FrankenSAM спільно з Україною. А міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін за підсумками оборонної конференції DFNC1 у Вашингтоні оголосив про домовленості про спільне виробництво боєприпасів калібру 155 мм.

Крім того, Держдеп США планує відправити радника до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін провів у Пентагоні двосторонні переговори за зачиненими дверима зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Кібератака на Британію

Британія звинуватила ФСБ Росії у спробі втручання в політичні процеси.

Заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив у Палаті громад, що проти двох осіб з хакерської групи Star Blizzard були запроваджені санкції, один з них – діючий офіцер ФСБ.

Вважається, що ця група підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ РФ.

Групу звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

ЄС засудив зловмисні кібервтручання. Крім того, Польща стурбована викриттям Британією російських кібератак.

США наклали санкції на хакерів ФСБ, а Канада запровадила санкції проти російських діамантів та супутніх товарів.

На схожу тему додамо, що, за даними El Pais, з Іспанії вислали двох американських шпигунів.

Тиск на Орбана

Напередодні саміту Євросоюзу, який проходитиме 14-15 грудня, лідери країн не полишають надій переконати прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у необхідності підтримки українських питань.

У четвер Орбан сповістив про телефонну розмову з іспанським візаві Педро Санчесом, чия країна нині головує в Раді Європейського Союзу.

Після "відвертої телефонної розмови" з Санчесом Орбан укотре повторив, що лідери Євросоюзу "повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради, оскільки серед країн-членів немає єдності з цього питання".

"Захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, є однією з основоположних цінностей Європейського Союзу", – підкреслив Санчес.

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Переконати угорського прем’єра у важливості підтримки України намагалася і прем'єрка Естонії.

Досі оптимізм щодо Орбана зберігає президент Франції. Емманюель Макрон сподівається, що за вечерею в Парижі вони з прем’єром Угорщини зможуть досягти компромісу до наступного тижня.

Віцеголова групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркес вважає, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не можна дозволити "шантажувати" решту членів ЄС погрозами заблокувати переговори про членство України.

Він взагалі пропонує скасувати право вето у рішеннях про розширення ЄС.

Різне щодо України

Лідери ЄС на саміті з Китаєм порушили три питання щодо війни РФ проти України.

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