Компромисс от Орбана, секретная встреча по "формуле мира", новый премьер Франции: новости дня

У сьогоднішньому дайджесті – про процес обговорення української "формули миру", заклики з Заходу до активнішої підтримки Києва у 2024 році та умову Орбана у питанні 50 млрд євро для України.

У Європі попереджають про загрозу ультраправих і згадують про погрози Трампа за часів його президентства.

Все важливе і цікаве за вівторок, 9 січня 2024 року, – у дайджесті "Європейської правди".

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Обговорення "формули миру"

Bloomberg розповіло про секретну зустріч України, G7 і країн Глобального Півдня щодо "формули миру".

Раніше не розголошувана зустріч радників з питань національної безпеки 16 грудня відбулася в Саудівській Аравії.

Втім, на цій зустрічі не було досягнуто значного прогресу.

За даними людей, знайомих з ходом зустрічі, Україна та її партнери з G7 продовжують чинити опір закликам країн Глобального Півдня до прямої взаємодії з Росією.

Відомо, що в середині січня напередодні Всесвітнього економічного форуму в Швейцарії пройде розширена зустріч радників голів держав для обговорення української "формули миру".

Як повідомляє Tages-Anzeiger, президент України Володимир Зеленський розглядає можливість візиту до Берна 15 січня перед своїм виступом у Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходить з 15 по 19 січня.

Щодо допомоги Україні

Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш під час дебатів у парламенті у вівторок, 9 січня, відкинув твердження про те, що подальша військова допомога Україні заважає "дипломатичному і мирному вирішенню конфлікту".

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність", – зазначив він.

Як відомо, на тлі блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США й затримок зі схваленням чотирирічного плану підтримки Києва на 50 мільярдів євро в ЄС усе частіше лунають заклики до активнішої підтримки Києва у цьому році.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц несподівано прямо закликав інші країни Європейського Союзу збільшити військову підтримку Україні й попрохав до саміту 1 лютого підготувати перелік допомоги, яку вони планують надати цьогоріч.

Він хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, присвяченим середньостроковому перегляду бюджету Євросоюзу, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.

Прем'єрка Естонії пообіцяла вкладати по 0,25% ВВП в оборону України у наступні чотири роки і закликала до такого кроку і інші країни.

"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги в цій війні", – сказала вона.

Крім того, у наступні роки Естонія також виділятиме 14 млн євро на рік на спільні дії з відновлення України та пов'язані з цим рішення.

Швеція виділить $5,8 млн для допомоги України через фонд НАТО, а Іспанія передає ЗСУ дві медичні бронемашини.

Компроміс від Орбана

Щодо долі 50 млрд євро для України від ЄС на чотири роки, то Угорщина нібито може зняти своє вето на пакет допомоги на зазначену суму, але за однієї умови.

Як дізналося Politico, Будапешт заявив, що може зняти своє вето за умови, що Європейська рада затвердить голосування за виділення коштів на щорічній основі.

Видання зазначає, що це дало б угорському прем’єру Віктору Орбану можливість блокувати фінансування України щороку, або отримати поступки від Брюсселя за відмову від вето.

За словами дипломата, знайомого з ходом переговорів, згідно з угорською пропозицією, ЄС щороку надаватиме Україні 12,5 мільярда євро у вигляді грантів і кредитів, що за чотири роки складе запропоновані Єврокомісією 50 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, Євросоюз готує "план Б" з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України на випадок, якщо прем’єр Угорщини Віктор Орбан все ж заблокує основний план на 50 мільярдів.

Дивіться також відеоблог-пояснення "ЄвроПравди" про те, як можуть подолати вето Орбана.

Бельгійський прем’єр повідомив про телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським перед самітом ЄС 1 лютого, де мають ухвалити рішення про чотирирічну програму підтримки України на 50 мільярдів євро.

"ЄС і надалі збільшуватиме свою підтримку Україні… Ми й далі зближуватимемо наші економіки та народи, поки Україна рухається шляхом вступу до ЄС. Ми з вами зараз і в майбутньому", – написав у Twitter (X) Александер де Кроо.

Не Орбаном єдиним

Цікаво, що не дивлячись на санкції, які Євросоюз ввів проти Росії за агресію, обсяги експорту з ЄС до РФ досі лишаються досить високими.

А голова ліберальної групи Renew у Європарламенті Стефан Сежурне попереджає, що Європейський Союз може стати некерованим, якщо ультраправі на виборах до Європейського парламенту в червні отримають такі ж результати, як і на листопадових виборах у Нідерландах, і як прогнозують соціологічні опитування.

Крім того, додаткові проблеми у Європи можуть з’явитися після того, як у 2024 році американці оберуть президентом Дональда Трампа.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, що Дональд Трамп, ще будучи президентом США, на зустрічі заявляв європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Разом з тим, слід нагадати слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Трамп — це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він у них переможе, він буде абсолютно іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", але Україна не повинна нічого боятися, жодних виборів і жодних чинних або майбутніх політиків", – заявив український міністр.

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