Реакция на отставку Залужного, старт польской блокады границы, NASAMS из Норвегии: новости дня

П’ятниця принесла низку оптимістичних новин. Після позитивного голосування в Сенаті США до Києва прибула двопартійна делегація конгресменів з сигналом з Вашингтону про підтримку України.

В Сполучених Штатах повідомили, що досі передають ЗСУ певне обладнання для протиповітряної оборони. Посилити ППО України збирається і Норвегія.

Фінляндія і Литва проінформували про нові пакети військової допомоги.

А ще – реакція Заходу на відставку Залужного і інтерв’ю Путіна американському "журналісту", протести фермерів і багато іншого.

Повна картина п’ятниці, 9 лютого, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Ракети і інша допомога від США

Сполучені Штати повідомили, що продовжують постачати Україні озброєння для систем протиповітряної оборони (ППО) та мають достатньо коштів для навчання українських пілотів на F-16.

Хоча, до цього посол України в США Оксана Маркарова зазначала, що в Києва закінчується військове обладнання, особливо ракети та перехоплювачі.

Четвер, 8 лютого, приніс довгоочікувані позитивні новини з Конгресу США – відбулося результативне голосування за законодавчу ініціативу, що передбачає додаткове фінансування для України.

Уперше, починаючи з жовтня 2023 року, в жодній палаті Конгресу США жодна ініціатива з додатковою допомогою Україні не проходила навіть цього етапу.

Так, процедурне голосування — це ще не голосування по суті; і так, це лише одна палата, тож у будь-якому разі законопроєкту ще належить подолати Палату представників.

Але якщо ситуація в Конгресі складеться якнайкраще, то повне ухвалення цього пакета є питанням кількох тижнів.

Про те, чому ухвалення допомоги Україні так затяглося і що досі може стати їй на заваді, нагадав журналіст "Європейської правди" Олег Павлюк у статті Промінь надії з США: що насправді означає підтримка Сенатом фінансування для України.

Крім того, сьогодні до Києва приїхала двопартійна делегація з Конгресу США і запевняє, що США продовжать підтримку України.

Демократ Джейсон Крау зазначив, що мета їхнього приїзду – надіслати сигнал, що США підтримують Україну.

"З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО", – наголосив демократ Джейсон Крау.

Республіканець Френч Гілл зазначив, що опитування в США свідчать, що американці не хочуть перемоги Путіна в Україні.

"Народ знає, що це погано не тільки для Європи, погано для народу України, суверенітету України, а й для світу… Ми не допустимо, щоб цю суверенну націю зруйнував російський ведмідь, який невпинно їсть, навіть коли він не голодний", – сказав Гілл.

Загалом у складі делегації – п’ять осіб, більшість з них – члени комітету з розвідки.

Реакція на відставку Залужного

Член постійного спеціального комітету Палати представників США з розвідки Джейсон Кроу, який наразі перебуває у Києві, також прокоментував нещодавнє звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України.

"Ми розуміємо, що після двох років запеклої боротьби президент Зеленський шукає оновлення та іншого підходу, і це, безумовно, цілком у його праві, і ми підтримуємо це право", – сказав член Палати представників США.

У Європейській комісії заявили, що після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною.

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі назвала заміну головнокомандувача Збройних Сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. Вона запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

Що на Заході думають про відставку генерала Залужного? Хто такий Сирський для наших західних партнерів?

Про це дивіться у новому відео наших редакторів.

Американський "журналіст" з Путіним

На жаль, у Європі не оминули увагою інтерв’ю "американського Соловйова" Такера Карлсона з Владіміром Путіним. Як його коментували у Європі?

Речниця Європейської комісії Набіла Массралі зазначила, що "ми не побачили нічого нового в інтерв'ю Путіна".

"Він повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції, а також продемонстрував дуже вороже ставлення до Заходу, що не є чимось новим", – зазначила вона.

Речниця Єврокомісії висловила жаль, що президенту РФ фактично надали платформу для маніпуляцій та поширення пропаганди, підкріпивши її добре відомою брехнею про Україну.

Вона додала, що Путін також вкотре продемонстрував, що він не зацікавлений у справжніх та значних кроках назустріч миру, коли заявляє, що Росія буде боротися за свої інтереси до кінця.

А глава МЗС Польщі Радослав Сікорський шокований, що параноїдальні виправдання Путіна "поширює журналіст США".

Він відзначив, що російський диктатор вже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 1 вересня 1939 року, у розв'язанні Другої світової війни.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву президента Росії Владіміра Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що загальний зміст заяв Путіна ще краще переконує, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.

"Президент Росії насміхається над тим, що Росія насправді коїть в Україні, і наводить цілковито заплутані пояснення причин цієї війни. Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося цілковито на боці України", – прокоментував Шольц.

До речі, є й небезпечна тенденція в Німеччині. Більшість німців чітко усвідомлюють небезпеку наслідків перемоги Росії у війні проти України, водночас готовність надавати підтримку Києву знижується.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю EFE попередив, що нинішній господар Кремля є "сусідом, який не знає, де закінчуються і починаються його кордони".

З огляду на те, що європейські вибори не за горами, глава європейської дипломатії вважає, що існує просвітницьке завдання, яке необхідно виконати, щоб пояснити причини, чому ЄС допомагає Україні, і які наслідки матиме її поразка.

Остаточна поразка України означатиме, що "російська армія стоятиме на кордоні Європи", підкреслив він.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен вважає, що Росія може напасти на НАТО через 3-5 років, а глава МВС Латвії заявив про зростання ризиків гібридних провокацій з боку РФ.

NASAMS з Норвегії, зимове спорядження

Норвегія планує надати Україні більше NASAMS.

"Уряд пропонує парламенту Норвегії замовити у компанії Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) ще десять пускових установок та чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS. Це робиться на додаток до закупки обладнання, яке вже було передано Україні", – йдеться у повідомленні норвезького уряду.

Інвестиції замовлення сягнуть понад 300 млн євро.

Литва передала Україні партію зимового військового спорядження і одягу. Фінляндія також підготувала 22-й пакет військової допомоги для України.

Старт блокади кордону

Польські фермери почали блокаду кордону з Україною.

Сьогодні стало відомо про блокаду щонайменше трьох КПП: "Медика – Шегині", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".

На зазначених пропускних пунктах пропускають по одній-дві вантажівки за годину.

Ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" можливе з 12 лютого.

Угорські фермери також влаштували протест біля кордону з Україною.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими.

Політик підкреслив, що у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як у випадку з зерновими.

"Можливо, це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці – ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною", – пояснив він.

"Ми будемо вести переговори однозначно до кінця, тому що правота на боці фермерів і Мінагрополітики, яке має схожу з фермерами позицію", додав він.

Іспанські фермери четвертий день блокують дороги і планують акцію у Мадриді, а італійські фермери проїхалися під Колізеєм тракторами у кольорах прапора.

Фермери висловлюють невдоволення новими "зеленими" вимогами ЄС до аграріїв та бюрократичним навантаженням і хочуть податкових пільг.

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