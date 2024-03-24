Российская ракета в Польше, США приняли бюджет, разведка о теракте в Москве: новости выходных

Росія повернулася до масштабних ударів по критично важливих об’єктах України і знов порушила повітряний простір держави НАТО.

На тлі нових масштабних ударів по Україні Байден вчергове закликав Палату представників нарешті ухвалити проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.

До речі, в Сполучених Штатах затвердили бюджет, а президент його вже навіть підписав. Тож, це може розблокувати і розгляд допомоги Україні.

Ну а в РФ відбувся теракт, який Путін намагається використати проти України. В США, які попереджали Москву про можливі теракти, впевнені, що за масакрою стоїть ІДІЛ-К.

Все важливе і цікаве за вихідні, 23 та 24 березня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Російська ракета в Польщі

У ніч на 24 березня, на тлі ракетного обстрілу Росією України, одна із російських ракет порушила повітряний простір Польщі.

Стверджують, що ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

"О 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених сьогодні вночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Цілями ударів були міста Західної України," – повідомило Оперативне командування Збройних сил.

У Збройних силах Польщі заявили, що знали траєкторію польоту ракети, і було зрозуміло, що об'єкт не попрямує вглиб країни. У повітря було підняти польську авіацію та авіацію союзників.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що російську ракету збили би, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Разом з тим, речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський пояснив, що збивати російську ракету було б ризиковано, передусім для місцевого населення.

Варшава повідомила союзників по НАТО про порушення російською ракетою повітряного простору.

Польща викличе до свого МЗС російського посла і вручить йому ноту протесту.

"Я думаю, що ми розглянемо можливість сильніше підкреслити не тільки наше невдоволення, але й нашу позицію вже зараз, оскільки такі дії є неприпустимими і абсолютно неприйнятними, особливо в контексті членства Польщі в НАТО і наших союзницьких зобов'язань", – сказав заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна.

Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, запущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року, також у Люблінському воєводстві. Тоді ракета перебувала на польській територій менш ніж три хвилини.

США ухвалили бюджет

А перший за понад місяць масштабний удар по Україні Росія здійснила 21 березня, повідомляла розвідка Британії. Там вважають, що Росія майже напевно продовжуватиме завдавати ударів по критично важливих об'єктах.

У зв’язку з цією атакою в Білому домі вчергове закликали Конгрес США схвалити допомогу Україні.

"Палата представників має якнайшвидше схвалити... допомогу (Києву), щоб ми могли надати Україні це життєво необхідне обладнання. І як ми бачимо лише за останні кілька днів, кожен день зволікання Палати представників – це ще один день, коли українці мають заплатити за це власною кров'ю", – заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

У ранкові години суботи Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів. Президент Джо Байден вже підписав бюджет, поклавши край загрозі призупинки роботи уряду.

Водночас він закликав Палату представників ухвалити проєкт з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню.

"Я хочу чітко заявити – робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Ізраїлю та Тайваню)...", – зазначив президент США.

За його словами, двопартійний проєкт про фінансування уряду, який він підписав, продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – додав Байден.

Слід додати, що Сполучені Штати виділили $228 млн на військову допомогу країнам Балтії.

Розвідка США про теракт у Москві

Ввечері 22 березня у передмісті Москви група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі перед початком концерту гурту "Пікнік".

Через теракт в місті Красногорськ загинуло більше ста людей.

Ще 8 березня посольство США у Росії та МЗС Британії попереджали про можливі теракти в Москві.

Посадовець США, що коментував CBS News на умовах анонімності, сказав, що Штати мають розвіддані, які підтверджують заяви ІДІЛ про їхню відповідальність за теракт, і не мають причин ставити цю заяву під сумнів.

Також співрозмовник сказав, що США завчасно повідомили Москву, що мають розвіддані про ймовірну підготовку теракту.

Очільник Кремля Владімір Путін у суботу сказав, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін "і інші покидьки" намагаються "звалити на когось іншого" теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холлі".

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити російському правителю та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відкинула заяви глави Кремля Владіміра Путіна про нібито причетність України до теракту.

Вона підкреслила, що за даними Сполучених Штатів ISIS-K, фактично, за всіма ознаками, несе відповідальність за те, що сталося.

Міністр фінансів Британії Джеремі Хант зауважив, що Росія "створює димову завісу пропаганди". Він застеріг від беззастережної віри у заяви Росії про стрілянину.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії канцлера Шольца нагадав, що РФ сама є терористичною державою.

Парламентар застеріг від відведення Росії занадто великої ролі жертви після теракту у Підмосков’ї.

"Ми співчуваємо багатьом невинним жертвам у Москві. Тим не менш, ми не повинні забувати, що Росія сама є терористичною державою, яка в черговий раз тероризувала українське цивільне населення ракетними і безпілотними атаками минулої ночі. Ті, хто сіють терор, пожинають терор", – сказав Рот в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Нове підприємство, блокада, пропагандист

Франко-німецький виробник зброї KNDS створить дочірнє підприємство в Україні.

За даними Державної прикордонної служби України, поляки повністю заблокували рух вантажівок на виїзд з України на двох КПП.

А Чехія висилає з країни громадянина України, який роками поширював російську пропаганду.

Загибель бійця з Грузії

На фронті в Україні загинув боєць з Грузії. Тенгіз Чанія воював на напрямку Авдіївка-Мар'їнка, у складі Третьої штурмової бригади.

Він загинув у п’ятницю 22 березня внаслідок російського ракетного обстрілу. Через бойові дії винести його тіло з поля бою не вдалося.

Чанія був вимушеним переселенцем з Абхазії, він був учасником абхазької війни та російсько-грузинської війни 2008 року.

Чанія був колишнім співробітником Розвідувального управління Міноборони Грузії та Другого відділу спеціального призначення МВС.

Франко-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розміститься на території України.

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