40 млрд от НАТО, Байден может снять кандидатуру, Нидерланды готовят Patriot: новости дня

На Байдена посилюється тиск після провальних дебатів з Трампом, які відбулися минулого четверга. Президент США вже навіть непублічно допускає вихід із президентських перегонів.

Тим часом, у Трампа допускають "угоду" з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій, хоча сам він публічно не висловлював міркування про те, як збирається "швидко припинити війну".

Зеленський закликав республіканця оприлюднити його план і відразу попередити, чи є ризики для української незалежності: "Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні".

Хоча в НАТО і не погодили план довгострокової підтримки України, але, здається, що на наступний рік кошти все таки знайдуть.

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До речі, більшість європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, хоча в окремих країнах переважає протилежна думка.

Про все важливе і цікаве за середу, 3 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Байден може зняти кандидатуру

Провальний виступ на дебатах з республіканцем Дональдом Трампом все таки дається взнаки демократу Джо Байдену.

Два нові опитування, проведені після "дуелі", принесли невтішні новини для демократів та їхнього потенційного кандидата.

Президент США Джо Байден ще раз визнав свій поганий виступ на дебатах та пояснив, що почувався зле після серії авіаперельотів і зміни часових поясів.

Провідний донор Демократичної партії США Чарльз Майерс, голова правління та засновник Signum Global Advisors констатував, що виборчі перегони докорінно змінилися в ніч на четвер, коли Байден погано показав себе на дебатах з Дональдом Трампом.

Майерс очікує, що більше обраних політиків-демократів публічно закличуть Байдена вийти з перегонів і дозволити комусь іншому балотуватися в президенти цієї осені.

Найбільші побоювання, за його словами, надходять від обраних демократів, які займають вразливі місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. На них чекають жорсткі вибори і ризик того, що кандидатура Байдена знизить явку виборців.

"Я чую найбільший тиск і набагато більше паніки (серед політиків), ніж серед донорів", – сказав Майерс.

Як пише агентство Bloomberg, десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Провідний донор Демократичної партії США вважає, що "за чотири-п’ять днів" стане зрозуміло, чи залишиться президент Джо Байден у виборчих перегонах.

Видання The New York Times з посиланням на джерело повідомило, що Байден уперше непублічно допустив вихід з перегонів у США.

У кампанії президента США Джо Байдена вважають, що віцепрезидентка Камала Гарріс є кращою альтернативою на його заміну, якщо він вирішить не продовжувати передвиборчу боротьбу.

Тим часом, вирок Трампу у кримінальній справі, пов’язаній з виплатою коштів порноакторці Стормі Деніелс задля приховування інформації перед виборами, відклали на вересень.

Таким чином, вирок експрезиденту оголосять за лічені тижні до виборів 5 листопада.

Трамп думає про "угоду" з РФ, Орбан

Видання Politico пише, що у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Сам Трамп поки публічно не висловлював свої міркування про те, як він збирається "швидко припинити війну".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен сьогодні ж викласти свій план швидкого завершення війни з Росією, якщо у нього такий є.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні… Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", – заявив президент України.

Зеленський поскаржився на затримки в поставках зброї від західних союзників і сказав, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

"Вони не можуть планувати моє життя, життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні", – додав глава держави.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підпримує на виборах Дональда Трампа, під час візиту до Києва пропонував Зеленському невідкладне припинення вогню на тій лінії зіткнення з російськими військами, яка є зараз, що, на його думку, прискорило б мирні перемовини.

Але президент України, за словами Орбана, відкинув запропоноване ним "перемир’я" з Росією із замороженням поточної лінії фронту. Зеленський пояснив, що Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією.

Угорський прем’єр додав, що не наполягав на своїй ініціативі та сприйняв українські аргументи.

Після зазначеної пропозиції Орбана речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що США й НАТО чітко дали зрозуміти, що насправді існує лише одне рішення, і це те, що Росія просто повинна залишити українську територію.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль.

Канцлер Олаф Шольц відразу попередив, що Німеччина ніколи не підтримає перемир'я, яке має на меті капітуляцію України.

40 млрд Україні і Patriot з Нідерландів

За даними агентства Reuters, у НАТО досягли згоди щодо 40 млрд євро на підтримку України 2025 року.

Офіційно затвердити рішення мають на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, запевнив у подальшій підтримці Києва.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало", – заявив Схооф.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку України з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, зокрема – поставку системи Patriot.

Український міністр підкреслив важливість якнайшвидшого постачання в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot, висловивши вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах.

До речі, більшість європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, хоча в окремих країнах переважає протилежна думка.

Протилежна думка переважає тільки у трьох країнах ЄС – Греції, Болгарії та Італії.

Про це свідчать результати опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, що проводилося у 15 країнах, включно з Україною.

За результатами того ж опитування, більшість європейців вважають, що війна України і РФ буде завершуватись переговорами.

До умовного табору "якогось миру якнайшвидше" відносяться Болгарія, Греція та Італія, умовного табору "справедливого для України миру" – Естонія, Швеція, Польща, Британія, Португалія.

Крім того, серед європейців розходяться думки щодо того, чи "гарна ідея" приймати Україну до ЄС.

А дві третини українців вважають вступ до ЄС і НАТО рівнозначно важливими.

Ультраправі у Франції

Прем'єр Франції Габріель Атталь вважає, що міжпартійна спроба позбавити ультраправе "Національне об'єднання" більшості у другому турі парламентських виборів, який відбудеться 7 липня, може бути успішною.

Заява Атталя пролунала після того, як понад 200 кандидатів з усього політичного спектра погодилися зняти свої кандидатури з виборів, щоб розчистити шлях для тих, хто має кращі шанси перемогти кандидата від "Національного об'єднання" у своєму виборчому окрузі.

Видання Le Monde підрахувало, що 221 кандидат – зокрема, 130 представників лівих та 82 – союзників президента Емманюеля Макрона – знялися з перегонів з цією метою.

"Ці зняття кандидатур показують, що ми можемо уникнути абсолютної більшості для ультраправих", – сказав Атталь в інтерв'ю радіостанції France Inter щодо 289 місць, які потрібні "Національному об'єднанню", щоб контролювати Національні збори Франції.

Росія офіційно висловилась на підтримку ультраправих Франції перед виборами, а канцлер Німеччини Олаф Шольц зізнався, що вболіває, аби ультраправі програли у другому турі дострокових виборів у Франції.

Шольц розповів, що він та президент Франції Емманюель Макрон щодня обмінюються текстовими повідомленнями, щоб поговорити про майбутнє після другого туру голосування у Франції.

"Ми обговорюємо ситуацію, яка дійсно пригнічує", – сказав Шольц.

Різне щодо України

Франція передала генератори Чернігову та Харкову.

Новий посол України у Чехії офіційно почав роботу.

Україна та Норвегія погодили продовження "транспортного безвізу".

У Празі почався суд над чехом за мародерство в Україні.

Напади у Європі

Нападнику на прем’єрку Данії висунули офіційне звинувачення, а у Британії чоловіка визнали винним у плануванні нападу на військову базу.

У Швеції арештували 3 осіб за підозрою в скоєнні злочинів проти людяності в Сирії.

Решта новин

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