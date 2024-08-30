Взрыв на заводе ВПК в Германии, новый спор с Польшей, нападение на "подругу Путина": новости дня

В Євросоюзі вважають успішним рішення України про операцію на Курщині, а президент Чехії закликає Захід "вчитися на своїх помилках" і збільшити допомогу українцям.

В Україні запустили виробництво німецьких дронів Vector, а в самій Німеччині на підприємстві "оборонки" стався потужний вибух.

А ще: проблемна Угорщина, Путін провокує Міжнародний кримінальний суд і Захід, а арктична рада відновила співпрацю з РФ.

У Литві впав літак, яким керував пілот напідпитку, а у Португалії розбився гелікоптер із рятувальниками.

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Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 30 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо воєнних дій на Курщині і в Україні

Почнемо з коментарів та оцінок щодо воєнних дій в Україні.

Російські окупаційні війська продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні та проводять тактичний наступ на Донецькому напрямку, повідомив у щотижневому зведенні розвідувальний центр Сил оборони Естонії.

Загарбники, як і раніше, утримують ініціативу на всій лінії фронту на тактичному та операційному рівнях. Винятком є Курський напрямок.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголосила, що вже зараз наступ ЗСУ на російській території приніс відчутні результати.

"Тобто ми маємо зміну наративів на Заході щодо війни, маємо зростання морального духу, і до того ж українці отримали сотні російських військовополонених, яких вони можуть обміняти на полонених українців", – пояснила вона.

Матернова додала, що це змінило динаміку війни.

На конференції GLOBSEC міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс також погодився, що наступ України на Курщину є дуже успішним рішенням.

"(Раніше) Путін був здатен за потреби оголосити свою перемогу. Так, часткову, так не всі цілі досягнуті, але це була би "перемога". І єдине, що ламає для нього цю можливість – це Курщина", – пояснив міністр.

Він сказав, що ніхто не знав про Курську операцію, "і я дуже радий, що я також не знав про неї".

Литовський міністр закликав Україну і надалі не повідомляти цього партнерам заради більшої ефективності.

Тим часом, РФ створює на Курщині добровольчий підрозділ, інформує розвідка Британії.

Добровольцям обіцяють службу лише на території області за 6-місячним контрактом.

Підрозділи "БАРС" ("Боевой армейский резерв страны") заснували у 2021 році і початково задумували як підрозділи активного резерву з гарним рівнем підготовки та бойової готовності.

"Малоймовірно, що цей добровольчий підрозділ буде набраний і спроможний підтримувати якісь дії російської армії на Курщині протягом наступного місяця. Хоча Росія, схоже, намагається наростити сили на Курщині, пріоритетом залишається Покровський напрямок", – зазначають аналітики.

Президент Чеської Республіки Петр Павел наполягає, що Захід має почати "вчитися на помилках" і збільшити підтримку України.

ЗРК Patriot, снаряди і навчання

Уряд Румунії подав парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot.

У законопроєкті румунське Міноборони заявляє, що поставить Україні систему Patriot найсучаснішої конфігурації, яку отримало від США.

Нідерланди не розкривають термін доставки в Україну зенітно-ракетного комплексу Patriot, адже не хочуть надавати Росії можливість отримати інформацію щодо постачань.

Крім того, міністр оборони країни Рубен Брекельманс акцентував: Україна має право на самооборону, що також може включати удари по військових об'єктах в Росії, якщо не будуть порушуватися міжнародні права.

А Італія не дозволяє Україні бити своєю зброєю по цілях у Росії.

Також сьогодні також стало відомо, що США схвалили продаж Нідерландам пускових установок Patriot.

Естонія передала Україні партію поліцейських автівок, а Хорватія прийме на оздоровлення дітей поранених та загиблих українських військових.

Європейський Союз "вже завтра" вийде на число у 60 тисяч підготовлених військовослужбовців України, повідомив секретар Міноборони Німеччини Томас Гітшлер.

За словами топдипломата ЄС Жозепа Борреля, ЄС підготує ще 15 тисяч українських військових до кінця року.

Він каже, що Євросоюз не буде навчати українських військових в Україні, але робитиме це близько.

До речі, у Польщі відмовились тренувати українських військових в Україні і збивати ракети зі своєї території.

Щодо снарядів для України Жозеп Боррель зазначив, що ЄС підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона.

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисяч снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", – сказав він.

Виробництво Vector і вибух на Diehl Defence

В Україні запустили виробництво німецьких дронів Vector.

Завод розпочав роботу ще навесні 2024 року і вже постачає розвідувальні дрони для українських Сил оборони.

Наразі дрони збирають із компонентів, що прибувають з Німеччини, але компанія поступово локалізує виробництво, виготовляючи крила й антени в Україні.

Тим часом в самій Німеччині потужний вибух стався на території заводу з виробництва вибухових речовин Diehl Defence у Тройсдорфі.

Двоє людей отримали серйозні поранення.

Навесні на одному з заводів Diehl у південно-західній частині Берліна сталася пожежа. У результаті вщент вигоріло технічне приміщення на першому поверсі заводської будівлі, збитки становлять мільйони доларів.

За цією пожежею припускали "російський слід", проте слідство не знайшло доказів цього.

Крім того, у Німеччині попередили про ризики надсилання вибухівки у поштових пакунках.

Як пише портал LRT, у Литві розслідують надсилання саморобної вибухівки до Британії та Німеччини.

Проблемна Угорщина

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель пообіцяв знайти рішення, як обійти блокування Угорщиною виділення понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру.

Це кошти, які мають надійти країнам, які надавали Україні зброю.

"Багато міністрів сьогодні повторили: це не українські гроші, це наші гроші, бо нам не компенсували витрати, які вже відбулись – Україна вже отримала зброю, але вони не отримали відшкодування", – зазначив топдипломат ЄС.

А естонські міністри бойкотують зустрічі, організовані в Угорщині під час її головування в ЄС.

"Угорщина своїми діями зловжила своєю роллю країни, яка головує в Раді ЄС, і серйозно підірвала довіру до себе", – сказав прессекретар уряду Карлос Клейманн.

Клейманн пояснив, що держави Європейського Союзу очікують від Угорщини як від голови нейтральної поведінки та дотримання узгодженої в ЄС політики і посилів.

Як відомо, одразу ж після початку угорського головування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вирушив у "миротворче турне", у тому числі до Москви; у Євросоюзі відмежувалися від його дій і наголосили, що Орбан у цих поїздках представляє лише свою країну.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй першій публічній промові після перезатвердження на посаді пояснила, чому заклики Орбана про припинення бойових дій в Україні є хибними.

"Ті, хто кажуть, що вони "за мир" – насправді виступають за умиротворення агресора і за підкорення України… Дехто багато концентрується на простому припиненні бойових дій. Мир – це не просто відсутність війни. Мир – це коли війна неможлива і не потрібна", – підкреслила вона.

Сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив що, прибув до Росії. Ще вчора у Брюсселі, нагадаємо пройшла неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС.

Під час візиту до російського Санкт-Петербурга він повідомив, що "енергетична безпека Угорщини не може бути гарантована без російського газу".

За словами Сійярто, Угорщина задоволена співпрацею з Росією в галузі енергетики, яка "є одним із ключів до безпеки постачання до країни".

Нагадаємо, минулого місяця Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу". Причиною стали санкції, запроваджені Києвом проти цієї російської компанії.

Брюссель не побачив ознак того, що зупинка транзиту нафти "Лукойлу" підірвала енергетичну безпеку Угорщини та Словаччини.

До речі, у Чехії заявили, що не бояться можливої зупинки транзиту нафти російською "Дружбою".

У команді прем’єра Угорщини Віктора Орбана розраховують на американсько-російське "примирення" та відновлення їхньої співпраці незалежно від результатів виборів.

Близький радник угорського прем’єра Балаш Орбан заявив, що навіть у разі перемоги Камали Гарріс Угорщині не змінюватиме у своїй політиці "напевно, нічого".

Тим часом, Гарріс випереджає Трампа у ключових сімох штатах.

Нова суперечка з Польщею

Частина польських політиків накинулися на українського міністра закрдонних справ Дмитра Кулебу через його слова про операцію "Вісла".

Відповідаючи на запитання учасниці молодіжного форуму в Ольштині, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив про тисячі українців, які внаслідок злочину комуністичного режиму – операції "Вісла" – були примусово переселені з тих районів Польщі, де вони проживали згуртованою громадою.

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба.

"Очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав території Люблінщини, Підкарпаття і Малопольщі "українськими територіями", це безпрецедентно", – обурилася колишня прем’єрка від "ПіС" Беата Шидло, додавши, що це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща. "Пане Кулебо, ви робите не просто неправильно, ви робите дурниці", – додала вона.

Депутат "ПіС" Януш Ковальський назвав слова Кулеби "скандальними і ревізіоністськими" та заявив, що українському міністру варто заборонити в’їзд до Польщі.

В МЗС України висловили жаль, що деякі сили "намагаються помістити слова міністра в контекст нібито територіальних претензій, яких глава українського зовнішньополітичного відомства ніколи не висловлював і не міг висловити".

"Слід розуміти його слова про "українські території" (в англійському оригіналі "Ukrainian territories") – тобто території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою", пояснили в українському МЗС.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував слова глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла".

Він заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, в тому числі культурно-політичним.

Україна, додав Туск, у будь-якому випадку повинна буде "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

"Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського – злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни – це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин", – сказав він.

Напад на "подругу Путіна"

У Німеччині під час передвиборчої події спробували облити фарбою політикиню Сару Вагенкнехт.

Вона встигла відступити вбік і майже не постраждала.

Нападника швидко зупинила охорона та присутні, а натовп почав скандувати "Сара, Сара!".

Нагадаємо, Вагенкнехт вийшла з лав "Лівих" і заснувала власну партію BSW на початку року.

Інцидент стався у Тюрингії, де альянс Сари Вагенкнехт має шанси отримати гарні результати на земельних виборах, що пройдуть цієї неділі, 1 вересня.

Нападнику загрожують два звинувачення.

Докладніше про шанси проросійських сил на перемогу на регіональних виборах в східній Німеччині читайте в статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної Загроза з двох флангів: як "друзі Путіна" можуть вперше отримати владу у Східній Німеччині.

Окремо зазначимо, що ці вибори, особливо в світлі розмов про можливе зменшення обсягів німецької допомоги, набувають дуже великого значення і для нашої держави.

До речі, міграція є тим питанням, яке турбує східнонімецьких виборців найбільше.

Сьогодні стало відомо, що Німеччина вперше за останні роки депортувала на батьківщину злочинців-громадян Афганістану.

Путін їде до країни-учасниці МКС

Очікується, що господар Кремля відвідає Монголію 3 вересня.

Агентство Bloomberg повідомило, що Монголія, яка є учасницею Міжнародного кримінального суду, обіцяла не арештувати Путіна під час візиту.

Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та заарештувати Владіміра Путіна, коли той прибуде до країни з візитом.

У Міжнародному кримінальному суді також нагадали, що Монголія як держава – учасниця Римського статуту МКС зобов'язана заарештувати Владіміра Путіна, на якого видали ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Решта новин

За даними ЗМІ, на кордоні Росії і Грузії вже місяць як застрягли 17 депортованих українців.

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