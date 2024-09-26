$8 млрд на оружие из США, Трамп идет "войной" на Зеленского, грузин пугают Украиной: новости дня

Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Києву на $375 млн і обіцяють різко збільшити безпекову допомогу впродовж найближчих місяців.

На полях Генасамблеї ООН понад 30 країн і ЄС пообіцяли Україні допомогу з повоєнним відновленням.

У четвер Зеленський прибув до Конгресу США і представив сенаторам ключові пункти "плану перемоги".

"План перемоги" він хотів показати і Дональду Трампу, але республіканець і його оточення накинулися на українського президента і Джо Байдена з Камалою Гарріс.

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А ще – новини щодо допомоги Україні, реакція на ядерні погрози Путіна, скандальна заява радника Орбана.

Про все важливе і цікаве за четвер, 26 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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На полях Генасамблеї ООН

Вчорашній вечір і початок сьогоднішнього дня були дуже насиченими новинами – і усі вони із США, де тривають численні заходи 79-ї Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

На полях Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Він ознайомив Байдена із ситуацією в Україні, зокрема на фронті.

Президенти також узяли участь у спеціальній зустрічі G7+, присвяченій відбудові України. Понад 30 країн і Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

Крім того, виступаючи на цій зустрічі наприкінці дня середи (за Києвом) Джо Байден анонсував, що у четвер оголосить про збільшення допомоги Україні.

Агентство Reuters повідомляє про пакети допомоги зброєю на $8 млрд.

Очікується, що про допомогу оголосять під час візиту Зеленського до Вашингтона у четвер.

Крім того, у середу США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $375 млн. Він включає озброєння класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку і протитанкові засоби.

Також на полях Генасамблеї ООН Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

До речі, Стармер вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні.

$8 млрд на зброю з США

Напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому президент США Джо Байден оголосив про різке збільшення безпекової допомоги для України.

Він пообіцяв виділити на зброю у найближчі місяці майже 8 мільярдів доларів.

Байден санкціонував 5,5 млрд доларів в рамках президентських повноважень, які могли "згоріти" до 30 вересня. Крім того, Міноборони США оголосило про виділення 2,4 млрд доларів в рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні.

Також у заяві президент Джо Байден оголосив, що наступного року США підтримають підготовку наступного року ще 18 українських пілотів F-16.

А ще американський президент повідомив, що скликає у Німеччині "Рамштайн" на рівні лідерів на жовтень.

До того ж у своїй заяві щодо підтримки України Байден згадав про викриття криптомережі, що допомагала Росії обходити санкції. Сьогодні Мінфін США оголосив санкції проти кількох російських обмінників віртуальної валюти.

До речі, Британія наклала санкції на дві компанії і п'ять суден, що перевозять російський СПГ.

А ввечері Володимир Зеленський прибув до Капітолія і представив сенаторам США ключові пункти "плану перемоги".

До цього видання The Wall Street Journal писало, що "план перемоги" Зеленського не вразив адміністрацію Байдена.

Трамп йде "війною" на Зеленського

Президент України планував представити "план перемоги" і кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу.

Як дізналося Time, команди Володимира Зеленського та Трампа обговорювали потенційну зустріч двох лідерів у маєтку республіканця у Флориді.

Натомість українці нібито попросили зустрітися з Трампом на більш нейтральній території.

За словами одного з українських посадовців, цей варіант ще обговорювався, коли Зеленський приземлився в США.

Та візит українського президента на збройовий завод у Скрентоні у Пенсильванії, де народився і виріс президент Джо Байден, нібито змінив хід подій.

Як пише Time, оптика візиту засмутила Трампа і його союзників, і їхні переговори про можливу зустріч із Зеленським зірвалися.

Вже у середу кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у "брудних випадах" у його бік.

"Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента, мене", – сказав Трамп під час передвиборчого заходу у Північній Кароліні.

Він звинуватив президента Джо Байдена та свою опонентку на виборах від Демократичної партії Камалу Гарріс у тому, що вони виділяють мільярди доларів Зеленському, який "відмовляється" іти на "угоду".

Президент Володимир Зеленський планував під час візиту до США представити свій "план перемоги" Трампу. Втім, за даними ЗМІ, жодної зустрічі у Трампа не заплановано.

Крім того, у Північній Кароліні республіканець виголосив промову, повну брехні і маніпуляцій про Україну.

А вже у середу спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.

"Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в США Оксану Маркарову", – розпочинається цей документ.

"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. (На цьому заході) не було жодного республіканця, тому що – навмисно – туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням (української сторони) у виборчий процес", – йдеться в листі Майка Джонсона.

А республіканці у Конгресі США ініціювали розслідування будь-якої координації між адміністрацією Джо Байдена та президентом Володимиром Зеленським після його інтерв'ю з критичними зауваженнями на адресу Трампа.

Президент Зеленський заявив, що трампівський кандидат у віцепрезиденти, сенатор Джей Д. Венс, "занадто радикальний", зазначає голова Наглядового комітету Палати представників Джеймс Комер. Президент України також висловив сумнів, що Трамп і його адміністрація не зможуть зупинити війну, незважаючи на те, що це було однією з головних передвиборчих платформ Трампа.

"Така риторика іноземного лідера, яка пролунала напередодні візиту, що фінансується американськими платниками податків, щодо політичного опонента нинішньої адміністрації, викликає серйозне занепокоєння", – заявив Комер.

Крім того, він також згадав і візит Володимира Зеленського до Пенсильванії.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що у візиті президента Володимира Зеленського на збройовий завод у Пенсильванії, що є ключовим штатом на виборах, немає нічого надзвичайного.

Вона зауважила, що українська сторона звернулись із проханням відвідати завод та назвала це звичайним запитом від українців під час війни.

Також вона нагадала про схожий візит президента Зеленського два місяці тому в Юті.

Про те, що сталося в США і чого очікувати Україні, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США.

Реакція на ядерні погрози Путіна

В Євросоюзі відреагували на заяви Путіна про розширення умов застосування ядерних сил.

"Ми, безумовно, рішуче заперечуємо ці погрози. Позиція Євросоюзу залишається незмінною", – наголосив речник ЄС Петер Стано.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав безвідповідальними останні ядерні погрози очільника Кремля, завуальовані у його словах про зміну умов застосування ядерної зброї.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що Владімір Путін скоригував російську доктрину застосування ядерної зброї з метою залякати союзників України, і на ці залякування не варто піддаватися.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що у заявах російського лідера не було нічого нового.

"З іншого боку, Владімір Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той є проклятий… Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть у найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить", – додав польський президент.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас каже, що риторика Путіна показує, що він боїться далекобійних ударів України.

Допомога Україні

Німецький парламент погодив виділення додаткових 400 млн євро на військову підтримку України.

"Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни", – зазначив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Крім того, Німеччина виділить €70 млн на підтримку енергосистеми України.

А ще міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що їхня країна готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі та планує розгорнути в Литві повноцінну бригаду до 2027 року.

Британія поставить Україні ще шість самохідних артилерійських установок AS90 у найближчі тижні.

Агентство Bloomberg пише, що ЄС і США наближаються до згоди щодо $50 млрд для України з використанням росактивів.

А Норвегія почала відмовляти у захисті певним категоріям українців.

Грузинів лякають Україною

Керівна партія Грузії у передвиборчій рекламі лякає громадян руйнуваннями, завданими Росією в Україні.

Міністерство закордонних справ України засудило та назвало неприпустимим використання в політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України.

Там заявили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.

До речі, прем'єр Грузії назвав скасування його запрошення на прийом президента США несерйозним кроком.

Скандальна заява радника Орбана

Політдиректор та близький радник угорського прем’єра Балаж Орбан натякнув, що Угорщина у разі нападу не стала би оборонятись, як Україна.

Опоненти угорського прем’єра Віктора Орбана накинулися з нищівною критикою на його політичного директора після скандальних слів. Радник, зокрема, знецінив боротьбу учасників угорської революції 1956 року, щоб покритикувати спротив України російській агресії, та вимагають реакції самого Орбана.

Балаж Орбан після жорсткої критики його розмірковувань про угорську революцію та опір України заявив, що його слова перекрутили.

Лідер сенатської меншості Конгресу США, республіканець Мітч Макконнелл у середу виступив з докором на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та республіканців, які вкрай прихильно ставляться до цього європейського лідера.

Макконнелл відзначив, що вже говорив раніше про десятирічний дрейф Угорщини в орбіту найбільш рішучих супротивників Заходу.

"Це тривожна тенденція. І ніхто – й точно не американські консерватори, які все більше формують культ особистості навколо прем'єр-міністра Віктора Орбана, – не може вдавати, що не бачить її", – зазначив республіканець.

Хоча Макконнелл не назвав ім'я Дональда Трампа, колишній президент і багато його союзників-республіканців розхвалюють авторитарного угорського лідера, особливо за його позицію проти імміграції, атаки на ЛГБТК+ і права на аборт.

Тим часом генпрокурор Угорщини хоче зняти депутатську недоторканність з лідера опозиції.

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Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини зустрілися з Лавровим.

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