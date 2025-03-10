Детали встречи Украина-США, Венгрия готовит вето, новый премьер Канады: новости дня

Українська і американська делегації готуються до переговорів, які мають завтра відбутися у Саудівській Аравії. ЗМІ пишуть, що Британія консультувала Україну щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами.

У Трампа кажуть про позитивні очікування.

Угорщина виступає з новими вимогами щодо продовження індивідуальних санкцій ЄС проти Росії, а Сполучені Штати, за даними Bloomberg, розглядають послаблення санкцій проти РФ. Кремль каже, що США і РФ тільки починають "реставрувати" відносини.

В Данії готові направити миротворчий контингент в Україну, а у Британії пообіцяли добитись передачі 2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі" на користь України.

В Канаді напередодні парламентських виборів новий прем’єр, який жорстко виступив проти тиску Трампа.

А у Румунії лідер ультраправих закликав "зняти шкіру на площі" з тих, хто "насміхається над демократією".

Все важливе і цікаве за понеділок, 10 березня – в дайджесті "Європейської правди".

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Деталі переговорів Україна-США

Завтра у Саудівській Аравії відбудуться українсько-американські переговори.

За даними The Financial Times, на зустрічі зі США у Джидді Україна запропонує часткове припинення вогню. Мова йде про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі.

Українська сторона сподівається, що прогрес у переговорах змусить Вашингтон скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та постачання зброї.

За даними Reuters, американські посадовці планують використати зустріч 11 березня з українською делегацією в Саудівській Аравії частково для того, щоб з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни.

"Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить", – сказав один із американських посадовців.

Посол американського президента Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф заявив, що США очікують на значний прогрес на переговорах з Україною цього тижня.

В інтерв'ю Fox News він також підкреслив, що український президент Володимир Зеленський начебто попросив вибачення в американського колеги Дональда Трампа після суперечки в Білому домі.

Як стверджує Віткофф – Зеленський "надіслав листа президентові".

Варто зазначити, що зі слів Віткоффа незрозуміло, чи говорить він про публічне звернення Зеленського, чи про приватне.

У контексті публічного звернення варто нагадати, що після суперечки у Білому домі Зеленський у Х (Twitter) опублікував допис, де він заявив, що Україна готова "швидко працювати" "під сильним лідерством" Трампа, щоб закінчити війну.

Він також писав, що зустріч у Білому домі 28 лютого "пройшла не так, як передбачалося" та запропонував "зробити все правильно". Після того Трамп дякував Зеленському за цей лист.

До речі, під час поїздки до Саудівської Аравії державний секретар США Марко Рубіо визнав, що був "шокований" від перепалки американського та українського президентів в Білому домі 28 лютого.

Він сподівається, що в Джидді вирішать питання щодо військової допомоги США Україні.

The Times зазначає, що Британія консультувала Україну щодо ведення переговорів зі Сполученими Штатами.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі поспілкувався зі своїми українським та американським колегами Андрієм Сибігою та Марком Рубіо напередодні перемовин між США та Україною у Саудівській Аравії.

Британський міністр розповів, що поспілкувався спершу з Рубіо, а потім із Сибігою щодо того, як "ми продовжуємо просувати мирний процес напередодні переговорів у Саудівській Аравії".

Крім того, напередодні зустрічі у Джидді прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поспілкувався із американським президентом Дональдом Трампом та висловив сподівання на "позитивний результат" українсько-американських переговорів.

CNN повідомляє, що США цього тижня зустрінуться в Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими – зустрічі пройдуть окремо.

Пізніше в Росії заявили, що не планують зустрічатися з делегацією США цього тижня.

Тим часом Трамп вже каже, що у Путіна "нема карт" на переговорах щодо України. Хоча ще у п'ятницю, за його версією, вони були.

Угорщина готує вето

Угорщина нібито вимагає скасування "російських" санкцій ЄС щодо восьми осіб в обмін на те, що перестане блокувати чергове продовження санкцій.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

Натомість йому запропонували скасувати санкції стосовно чотирьох осіб.

Перед цим "ЄвроПравда" дізналася від кількох європейських дипломатів, що Угорщина знову не погодилася продовжити частину санкцій ЄС проти Росії (індивідуальні санкції) під час засідання послів держав ЄС (Coreper ІІ) у Брюсселі 10 березня.

Термін цих санкцій завершується 15 березня.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше обіцяв виступити проти продовження санкцій ЄС, та закликав ЄС дочекатися результатів переговорів між США і Росією щодо припинення війни в Україні.

Тим часом Сполучені Штати допускають пом’якшення санкцій проти російської нафти, пише агентство Bloomberg.

Кремль каже, що США і РФ тільки починають "реставрувати" відносини.

Допомога Україні

В Данії готові направити миротворчий контингент в Україну: "Якщо дійде до того, що припинення вогню або мирна угода вимагатимуть європейської присутності, Данія в принципі готова це зробити".

У Британії пообіцяли добитись передачі 2,3 млрд фунтів від продажу "Челсі" на користь України.

Фінляндія виділяє 16 млн євро на гуманітарну допомогу для України.

Новий прем’єр Канади

Колишнього голову Центрального банку Канади Марка Карні обрали лідером керівної Ліберальної партії Канади.

Він змінить Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра до проведення парламентських виборів, які відбудуться незабаром.

Сплеск канадського націоналізму підвищив шанси Ліберальної партії на парламентських виборах.

Торговельна війна Трампа та його розмови про те, що Канада стане 51-м штатом США, розлютили канадців, які освистують американський гімн на хокейних та баскетбольних матчах. Дехто скасовує поїздки на південь від кордону, а багато хто бойкотує американські товари.

Крім того, за даними видання The New York Times, президент Сполучених Штатів у лютому казав Трюдо, що хоче перегляду кордону з Канадою.

Наступний прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

Все про Марка Карні – в статті Олега Павлюка Банкір, який готовий "воювати" з Трампом: що відомо про майбутнього прем'єра Канади.

Сьогодні вступило в силу раніше оголошене канадською провінцією Онтаріо підвищення ціни на електроенергію для трьох американських штатів на 25%.

Йдеться про штати Міннесота, Мічиган та Нью-Йорк, куди Канада експортує електроенергію

Ціну підвищили у відповідь на тарифи Дональда Трампа.

Трамп знову згадав про Гренландію

Нагадаємо, Канада – не єдиний союзник Сполучених Штатів, на території якого зазіхає Дональд Трамп.

Американський президент "запросив" Гренландію "стати частиною найвеличнішої нації у світі".

"Ми готові інвестувати мільярди доларів, щоб створити нові робочі місця і зробити вас багатими – і, якщо ви вирішите, ми запрошуємо вас стати частиною найбільшої нації у світі, Сполучених Штатів Америки", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Під час звернення до Конгресу Трамп висловив переконання, що Сполучені Штати "отримають Гренландію так чи інакше". Він пообіцяв зробити гренландців багатими і підняти острів "до таких висот, які ви ніколи не вважали можливими раніше".

Прем'єр Гренландії Муте Егеде назвав зневажливими останні коментарі Трампа. Раніше він наголошував, що президент США повинен зрозуміти, що гренландці не хочуть бути американцями.

Одіозний Джорджеску у Румунії

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру ультраправого пропросійського Келіна Джорджеску на президентських виборах.

Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички. Під час заворушень постраждали 13 правоохоронців.

Сьогодні стало відомо, що Джорджеску збирається оскаржити в Конституційному суді рішення Центрального виборчого бюро про недопуск його до виборів.

Крім того, у понеділок відкрили кримінальне провадження щодо лідера ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміона.

Після того, як Центральне виборче бюро відмовилося реєструвати кандидатом у президенти одіозного Келіна Джорджеску, Сіміон опублікував у Facebook відео, де заявив, що "з тих, хто скоїв переворот, треба зняти шкіру на площі, тому що вони насміхаються над демократією".

У понеділок Генеральна прокуратура Румунії повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом підбурювання до насильницьких дій.

А ще Національна рада з аудіовізуальних питань Румунії одностайно ухвалила рішення про те, що усі дописи лідера AUR Джордже Сіміона із закликами до насильницьких дій мають бути видалені.

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