Реакция на удары РФ, скандал на дебатах в Польше, Брюссель угрожает Орбану: все за выходные

У Європі закликають до посилання тиску на Путіна після чергової ескалації проти України з боку росіян.

У ЄС розглядають можливість відключення понад 20 російських банків від SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік".

До речі, за даними Bild, Шредеру нібито вже перестали перераховувати російську зарплату від Nord Stream 2: може поставити банк під загрозу американських санкцій.

Тим часом у Німеччині новий канцлер Мерц відновлює підтримку серед населення.

У Фінляндії кажуть про "цілком новий розвиток подій у Балтійському морі", а посольство Росії у Швеції бідкається через новий "напад" із дроном.

Все важливе і цікаве за вихідні, 24 та 25 травня – в дайджесті "Європейської правди".

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Росіяни "глузують зі США"

На вихідних Росія продовжила глузувати з мирних зусиль Сполучених Штатів черговими масованими атаками на Україну.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, у ніч проти 24 травня росіяни запустили по Україні 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 та 250 ударних безпілотників.

"Ще одна жахлива ракетна та дронова атака на Україну. Основна ціль – Київ. Багато житлових будинків у вогні, зазнали серйозних руйнувань. Постраждало 15 людей", – написала у X посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Вона порадила тим, хто "досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни" почитати новини.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що безперервна агресія Росії має просте пояснення: "вона не відчула достатнього тиску, щоб зупинитися".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу на те, що через тиждень після зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі, Росія досі не надіслала свого "мирного меморандуму", а "надсилає смертельні дрони й ракети по цивільному населенню".

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі також засудив останню масовану атаку Росії на Україну: "Це не дії країни, яка прагне миру".

У ніч на 25 травня РФ здійснила чергову атаку на Україну. Є загиблі та поранені у різних регіонах України.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило про підняття винищувачів і приведення в бойову готовність систем протиповітряної оборони через масовану ракетну атаку Російської Федерації по території України.

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту, зокрема США, не мовчати та посилити тиск на Кремль після чергової масованої повітряної атаки РФ, яка вразила понад 30 українських міст і сіл у ніч на неділю.

"Світ може піти на вікенд, але війна триває, незважаючи на вихідні та будні. Це не можна ігнорувати. Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна", – заявив глава держави.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також закликав міжнародну спільноту активізувати тиск на Росію, аби змусити її негайно погодитись на припинення вогню.

У неділю посол ЄС в Україні Катаріна Матернова констатувала, що росіяни невпинно посилюють тиск.

"Атаки стають все інтенсивнішими і частішими. Вони сміються над світом!!! Вони глузують зі США і з будь-яких дипломатичних спроб досягти миру. Мир? Який мир?" – риторично запитала Матернова.

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що міжнародна спільнота має активізувати зусилля, аби зупинити російську агресію.

"Ми маємо чинити найсильніший міжнародний тиск на Росію, щоб зупинити цю війну", – додала дипломатка.

А єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, на тлі чергової ескалації російської агресії проти України, наголосила, що шлях України до членства в Європейському Союзі – це нагальна стратегічна потреба.

"Шлях України до ЄС – це не віддалена мета, а стратегічна необхідність. Ми маємо діяти відповідно", – заявила єврокомісарка.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив чергову ракетно-дронову атаку Росії і підкреслив, що Рим і надалі буде на боці України у її боротьбі за свободу та суверенітет.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав дати сильну відповідь на нічний масований повітряний удар по Україні, а в Естонії вимагають "нестерпного тиску" на Путіна.

Щодо санкцій і допомоги Україні

Європейський Союз розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження цінової стелі на російську нафту і запровадження заборони на газопроводи "Північний потік" у межах нового пакету санкцій.

Як пише агентство Bloomberg, ключовим моментом у 18-му пакеті санкцій є намір ЄС запровадити санкції проти газопроводів "Північний потік". Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення постачання російського трубопровідного газу.

До речі, за даними Bild, німецький банк Sparkasse перестав перераховувати російську зарплату на рахунок колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера.

За даними видання, Шредеру надійшов лист із попередженням: подальші транзакції з боку Nord Stream 2 можуть поставити банк під загрозу американських санкцій.

А ще Євросоюз хоче розширити санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів.

Крім того, за даними Bloomberg, у ЄС шукають спосіб, як забезпечити Україну зброєю США.

Ідея полягає в тому, що якщо президент США Дональд Трамп відмовиться постачати американську зброю Україні, це зробить Європа. Це допомогло б Україні стримати наступ Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.

А завтра Нідерланди завершать передачу 24 винищувачів F-16 Україні.

Новий розвиток подій на Балтії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен повідомив про "цілком новий розвиток подій у Балтійському морі".

"Але новим є те, що Росія охороняє танкери свого "тіньового флоту" у вузькій частині Фінської затоки. Відбуваються військові супроводи і присутність збройних сил", – сказав міністр.

При цьому він не бачить безпосередньої загрози для Фінляндії.

"Але Росія нарощує військові потужності та є агресивним і небезпечним сусідом для всієї Європи – це очевидно. Люди можуть бути спокійними – попри зміни з боку Росії, вона просто стала трохи небезпечнішим сусідом", – додав він.

Скандал на дебатах у Польщі

Україна стала однією з головних тем дебатів кандидатів у президенти Польщі, які пройшли у п’ятницю.

Підтримуваний опозицією кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький оцінив, що президент Володимир Зеленський погано ставиться до Польщі.

А кандидат від влади Рафал Тшасковський звинуватив опонента в тому, що він говорить мовою Владіміра Путіна щодо вступу України до НАТО.

До речі, Тшасквський відмовився обіцяти не пускати Україну в НАТО.

Зокрема, він відмовився підписувати декларацію ультраправого та антиукраїнського політика Славоміра Менцена, у якій містилась обіцянка не пускати Україну в НАТО.

"Якщо не буде гарантій безпеки, Путін озброїться і піде далі. Польща повинна прагнути до прийняття України до НАТО", – сказав він.

Під час п'ятничних дебатів перед президентськими виборами сталася незвичайна ситуація. У якийсь момент Кароль Навроцький поклав щось до рота.

В інтернеті почали з'являтися голоси, які припускали, що мова могла йти про заборонені речовини.

Тож Кароль Навроцький запропонував супернику разом здати тест на вживання наркотичних речовин.

У неділю поляки з усієї країни з'їхалися до Варшави, щоб приєднатися до патріотичних маршів, які очолили Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький, що змагатимуться за посаду президента.

Глава уряду Польщі Дональд Туск оголосив, що недільний марш на підтримку кандидата в президенти Польщі Рафала Тшасковського, якого висунула партія польського прем’єра, зібрав пів мільйона людей.

Нагадаємо, другий тур виборів президента Польщі відбудеться 1 червня.

Трамп не хоче компромісу із ЄС

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "не шукає угоди" після того, як напередодні оголосив про 50-відсоткове мито проти Європейського Союзу.

23 травня Трамп він заявив, що перемовини з ЄС "не просуваються", тому запропонував у відповідь запровадити 50-відсоткове мито на всі товари з ЄС, починаючи з 1 червня 2025 року.

В ЄС заявили, що будь-яка торговельна угода з США має ґрунтуватися на "повазі, а не погрозах".

А німецький міністр фінансів Ларс Клінгбаль закликав до "серйозних переговорів" зі Сполученими Штатами.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться "грандіозний" парад у Вашингтоні.

За його словами, парад відбудеться на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів.

Нещодавно членкиня Палати представників США від Республіканської партії Клаудія Тенні запропонувала оголосити нове державне свято з нагоди дня народження Дональда Трампа.

Іспанія, за даними Financial Times, є останньою великою країною НАТО, яка ще не приєдналася до плану Альянсу оголосити про наміри витрачати 5% ВВП на оборону до 2032 року – що є метою, яку встановив президент США Дональд Трамп.

Мерц відновлює позиції

У Німеччині зріс рівень схвалення нового канцлера Фрідріха Мерца, який почав свій термін з низьким рейтингом.

Про це свідчать результати опитування Insa для Bild.

31% респондентів повідомили, що задоволені роботою канцлера Фрідріха Мерца. Це на 8 процентних пунктів більше, ніж через тиждень після вступу Мерца на посаду.

Тим часом лідер Соціал демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль хоче, щоб була розглянута процедура можливої заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Крім того, він критикує генерального секретаря Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстена Ліннеманна, який застерігав від цього кроку.

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