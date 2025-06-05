Расходы в НАТО на ВСУ, Трамп о "Паутине", Фицо хочет заблокировать санкции: новости дня

У США визнали загрозу від Росії, у НАТО готують рішення про необхідність збільшення витрат союзниками на оборону до 5% ВВП, але з нюансами. Воно має піти на користь і Україні.

Пентагон демонструє байдужість до України, а Київ – прихильність партнерству зі Сполученими Штатами.

А ще: 1,3 млрд євро – на українську зброю, збільшення "коаліції радіоелектронної боротьби".

Все важливе і цікаве за четвер, 5 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Витрати в НАТО на оборону

Посол США при НАТО Метью Вітакер визнав, що Росія – "найбільша загроза" у євроатлантичному просторі.

Про це він заявив, пояснюючи необхідність нарощування оборонних бюджетів європейських союзників по НАТО до 5%.

24-25 червня у нідерландському місті Гаага проходитиме черговий саміт НАТО.

За словами генсека Альянсу Марка Рютте, у центрі саміту буде новий план інвестицій в оборону.

Сьогодні Рютте уперше офіційно підтвердив, що планує винести на розгляд саміту пропозицію, узгоджену з США, щодо підвищення до 5% від ВВП оборонних витрат союзників.

Очікується, що вимога про 5% виявилася гнучкою, а Вашингтон погодився на компромісну схему. Реальні оборонні витрати мають зрости до 3-3,5% від ВВП європейських держав, а решту 1,5-2% закриють проєктами, які не пов'язані з армією і які досі ніколи не зараховували до "військових витрат". Наприклад – проєкти побудови доріг (поліпшення логістики), або ліній зв'язку, або фінансування проєктів інформаційної безпеки тощо.

"Ми близькі до консенсусу щодо цього", – додав він.

На зустрічі міністрів оборони у Брюсселі цього тижня найбільший противник рішення – Іспанія – оголосила, що не буде ветувати рішення НАТО про 5%, але натякнула про те, що не виконуватиме його.

У будь-якому разі йдеться про сотні мільярдів на закупівлю зброї.

Настільки радикальне збільшення оборонних витрат, які лідери держав НАТО особисто пообіцяють Трампові на саміті у Гаазі, гратиме на користь Україні.

Про деталі саміту, щодо яких досі точаться дискусії, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.

Крім того, планують і радикально збільшити армії європейських держав. Німеччині знадобиться до 60 тисяч нових солдатів відповідно до нових вимог НАТО.

Шість країн Європи готуються до спільної закупівлі бойових машин CV90.

Кількість конфліктів зросте

Збільшення витрат на оборону відбувається на тлі зростання ризиків.

У ЄС прогнозують, що кількість конфліктів у світі зросте вчетверо через зміну клімату.

А високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

Міністерство оборони Великої Британії вже розробило надзвичайні плани реагування на можливу "подвійну кризу", а колишні воєначальники проводять моделювання такого сценарію.

Тим часом, Сполучені Штати підтвердили призначення нового командувача сил НАТО в Європі.

Німеччина піднімала винищувачі через розвідувальний літак РФ над Балтійським морем.

Україна переписує військову історію

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що останні атаки українських дронів на російську військову стратегічну авіацію "переписують військову історію".

"Минулого вікенду ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для Росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", – заявила Каллас.

Водночас вона наголосила, що Росія не змінює свою тактику і продовжує систематичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру України.

За даними ЗМІ США, американський президент Дональд Трамп нібито в захваті від української операції "Павутина", але стурбований тим, що Росія може зробити у відповідь.

Президент Сполучених Штатів у розмові журналістами на тлі зустрічі з канцлером Німеччини сказав, що "розуміє" Путіна після спецоперації "Павутина".

"Він сам завдавав ударів, тому я це розумію. Але він отримав сильний удар. І я не думаю, що він грає в ігри", – заявив Трамп.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков сказав, що Росія розраховувала на "жорсткий осуд" операції СБУ зі знищення десятків літаків стратегічної авіації РФ.

"Якщо казати в цілому про міжнародну оцінку, то, звісно, хотіли б чути щонайменш жорсткий осуд цього терористичного акту", – сказав речник Кремля.

А ще Дональд Трамп розповів, як у розмові з Путіним порівняв війну з "бійкою дітей у парку".

Слід також додати, що Папа Римський у першій розмові з Путіним закликав зробити "жест" до миру.

Удар санкціями по Путіну?

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат готовий найближчим часом надати президенту США Дональду Трампу "більше інструментів" проти глави Кремля Владіміра Путіна, "враховуючи його поведінку".

Грем натякає на необхідності змінити підхід до РФ.

"Зрозуміло, що, з огляду на поведінку Путіна і його відмову бути розсудливим, Сенат скоро надасть президенту Дональду Трампу ще більше інструментів у його арсеналі, і це буде не пряник", – написав Грем.

Він підтримав "позитивний контакт" Трампа із Путіним, "щоб спробувати змусити його сісти за стіл переговорів".

"Я завжди підтримував такий підхід, але для встановлення миру потрібні партнери, готові до цього", – резюмував сенатор.

В ЄС кажуть, що прагнуть запровадити санкції проти Росії одночасно зі США.

Наразі Євросоюз планує 18-й пакет санкцій проти Росії. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, "насамперед ми хочемо накласти санкції на російську енергетику і перекрити джерела фінансування Росії".

Після зустрічі з Ліндсі Гремом у понеділок фон дер Ляєн заявила, що задоволена його планами посилити тиск на Росію.

"Ми обговорили, як ми можемо запровадити європейські та американські санкції одночасно, якщо Путін не сяде за стіл переговорів", – додала президентка Єврокомісії.

До речі, сьогодні новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц веде свої перші особисті переговори з президентом США Дональдом Трампом.

За даними The New York Times, команда Трампа несподівано змінила план візиту Мерца.

Вони перенесли зустріч в Овальному кабінеті на початок візиту, помістивши її у графік перед робочим обідом.

Німецькі посадовці очікували, що спершу відбудеться обід, щоб лідери мали можливість обговорити будь-які розбіжності наодинці, до того, як запрацюють камери ЗМІ.

Трамп неодноразово використовував свої виступи в Овальному кабінеті перед журналістами, щоб атакувати та ставити у незручне становище своїх колег.

Німецький канцлер у розмові з президентом США м'яко підкреслив, що Німеччина на боці України.

Трамп, у свою чергу, ухилився від відповіді на питання, чи посилюватиме тиск на Росію. Крім того, він зізнався, що не дивився законопроєкт сенаторів з "розгромними" санкціями проти РФ.

Байдужість Пентагону

Пентагон віддає армії США на Близькому Сході ключову технологію протидії дронам, призначену для України.

Як пише видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.

У публікації йдеться, що про це Пентагон непублічно повідомив Конгрес минулого тижня.

Видання зазначає, що цей крок відображає зменшення прихильності Пентагону до підтримки України, яка захищається від агресії РФ.

І це особливо відчувається в останні дні.

Нагадаємо, вчора глава Пентагону Піт Гегсет пропустив засідання у форматі "Рамштайн", а сьогодні проігнорував засідання Ради Україна-НАТО.

У лютому 2025 року Велика Британія та Німеччина перебрали на себе керівництво в Контактній група з оборони України, відомій як формат "Рамштайн".

За словами Піта Гегсета, відхід Сполучених Штатів Америки від керівництва Контактною групою з питань оборони України (формат "Рамштайн") і його передача Великій Британії та Німеччині планувався з самого початку роботи нової адміністрації США.

Він додав, що США продовжують брати участь у форматі Рамштайн – зокрема, на засіданні 4 червня Сполучені Штати представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.

Крім того, за даними Bloomberg, США відмовляються підтримувати майбутні "сили гарантування" в Україні.

Про сигнал від міністра оборони США Піта Гегсета дивіться у свіжому відео "Європейської правди".

Підготовка запуску фонду з США

У той самий час Україна демонструє прихильність партнерству зі Сполученими Штатами.

Вчора Верховна Рада схвалила зміни для реалізації підписаної зі США угоди щодо корисних копалин. А перше засідання Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, за словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, яка наразі перебуває у Вашингтоні, очікується в липні.

За її словами, на першому засіданні правління фонду у липні планують обговорити, "що буде стартовим капіталом для початку роботи цього фонду".

"І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", – додала вона.

Свириденко у середу провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Фінансовою корпорацією розвитку, яка буде партнером фонду.

"Ми обговорили дуже конкретні кроки, як зробити так, щоб фонд запрацював протягом цього року", – сказала вона журналістам.

Розкол в команді Трампа

За даними The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп "втрачає терпіння" щодо американського мільярдера Ілона Маска через критику законопроєкту про податки і асигнування, який сам очільник Білого дому називає "один великкий прекрасний закон".

А Маск вже відкрито висловив обурення після заяв президента США Дональда Трампа, який зокрема припустив, що переміг би на виборах і без допомоги першого.

1,3 млрд євро – на українську зброю

Швеція приєдналася до "коаліції з радіоелектронної боротьби" (РЕБ) та на запрошення Німеччини стане її співголовою, а також направить 50 млн євро на тренування НАТО українських військових та допомогу Україні.

Загалом, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, до "коаліції РЕБ" для України приєдналися п’ять нових країн.

А ще Умєров повідомив, що допомога Україні за "данською моделлю" збільшиться до 1,3 млрд євро.

"Друзі Путіна" у ЄС

Парламент Словаччини схвалив резолюцію проти антиросійських санкцій.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, реагуючи на резолюцію, заявив, що не бачить підстав для їхнього скасування.

Глава чеського МЗС додав, що зволікання Росії з переговорами про перемир'я, на його думку, свідчить про необхідність подальшого тиску на Москву, зокрема шляхом жорсткіших санкцій.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан прийняв у Будапешті розшукуваного сепаратиста Мілорада Додіка, щодо якого у Боснії та Герцеговині видали ордер на арешт.

Посол США в Грузії оголосила про відставку.

Відставка Робін Данніган відбувається на тлі загострення політичної напруги між Тбілісі та Вашингтоном. Американська дипломатія неодноразово висловлювала занепокоєння авторитарними тенденціями в Грузії та відхиленням від євроатлантичного курсу.

Різне щодо України і українців

У Польщі з'явився день пам’яті жертв Волинської трагедії.

МЗС України розкритикувало Польщу за день пам'яті про жертв Волинської трагедії: "шлях до справжнього примирення лежить через діалог, взаємну повагу і спільну роботу істориків, а не через політичні односторонні оцінки".

ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.

Решта новин

Трамп повідомив про розмову з лідером Китаю і розповів деталі.

Із Сейму Латвії вигнали депутата, який виступав російською мовою.

Білорусь конфіскувала будівлю, в якій розміщувалося польське консульство.

Ще один університет у Нідерландах припиняє співпрацю з закладами в Ізраїлі, а Німеччина не визнаватиме Палестину зараз, щоб не посилати "неправильний сигнал".

Болгарія зірвала у Європарламенті голосування щодо руху Північної Македонії в ЄС.