Орбан проиграл выборы, Венгрия меняет курс, конфликт Трампа с Ватиканом: главное за праздники

Вибори в Угорщині завершилися сенсаційним результатом – партія "Тиса" Петера Мадяра не лише перемогла, але й здобула конституційну більшість, що спрощує демонтаж влади Віктора Орбана. Який, до речі, ще до кінця підрахунку голосів визнав свою поразку.

Майбутній голова угорського уряду вже пообіцяв перегляд зовнішньої політики країни, в тому числі – у відносинах з Україною. Радимо почитати велику статтю на ЄвроПравді Перезавантаження Угорщини. Що змінить для України поразка Орбана та чого чекати від Мадяра

А разом із тим – безрезультатно завершилися мирні перемовини США та Ірану. І як наслідок – Сполучені Штати розпочали власну блокаду Ормузької протоки для тиску на Тегеран.

Є й інші тривожні новини. Наприклад, обрання спікером парламенту Словенії проросійського популіста Зорана Стевановича.

Все важливе і цікаве за святкові дня 11-13 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Зміна влади в Угорщині

За результатом виборів 12 квітня опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини.

Зі даними підрахунку голосів, до парламенту проходять три партії – "Тиса", чинна керівна партія "Фідес" та ультраправа проросійська Mi Hazank ("Наша Батьківщина").

Тиса" отримує гарантовану конституційну більшість – приблизно 138 мандатів з 199. У партії Віктора Обран "Фідес" – 54 мандати, а ще 7 – в ультраправої партії Mi Hazank.

Майбутній голова угорського уряду Петер Мадяр запевнив, що країна знову буде надійним партнером у ЄС і НАТО. "Угорщина знову буде надійним союзником, представляючи угорські інтереси – тому що наше місце було, є і буде у Європі", – заявив він.

Також він закликав уряд Віктора Орбана невідкладно скласти повноваження.

А от Віктор Обран дещо здивував – він визнав свою поразку ще до оприлюднення результатів остаточного підрахунку голосів.

"Результати виборів ще не остаточні, але зрозумілі і очевидні. Результат для нас болючий і однозначний: нам не дали можливість далі керувати країною… Я привітав партію-переможця", – заявив він.

З перемогою Мадяра вже привітали низка європейських лідерів, в тому числі – і президент України Володимир Зеленський.

"Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною… Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", – зазначив Зеленський.

Показово, що в останні дні виборчої компанії Віктор Орбан фактично відмовився від антиукраїнських заяв, очевидно – визнавши їх неефективними. Про це можна почитати у статті на ЄвроПравді Орбан "відпускає" Україну

Натомість Орбана активно підтримали у США.

Напередодні дня виборів Дональд Трамп пообіцяв надати Угорщині економічну підтримку, але лише у випалку перемоги Орбана. "Моя адміністрація готова задіяти всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили раніше для наших великих союзників, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан та угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть", – написав президент США.

А вже в день голосування 12 квітня син американського президента Дональд Трамп молодший заявив, що сподівається на підтримку угорцями Віктора Орбана.

Новий курс Угорщини

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр озвучив певні напрямки своєї зовнішньої політики. В тому числі – щодо України.

Так, він дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Угорщина не братиме у ньому участі.

При цьому він виступив проти прискореного вступу України в ЄС. "Неможливо, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до ЄС. Такі питання не можуть розглядатися без обговорення всіх переговорних розділів", – вважає він.

Мадяр наголосив, що всі країни-кандидати мають пройти однаковий процес. "Якщо Україна це зробить, тоді в Угорщині відбудеться референдум щодо того, чи слід ЄС її приймати. Але це точно не станеться найближчим часом", – додав він.

Також Мадяр анонсував, що новий угорський уряд буде намагатися налагодити союз із кожною сусідньою країною, зокрема й з Україною, при цьому питання нацменшин потребуватиме врегулювання. В цьому контексті він підтвердив, що отримав привітання від українського президента Володимира Зеленського, та висловив впевненість, що зустрінеться з ним.

"Я не змінював своєї позиції, як Орбан, залежно від того, де він говорить: у Москві чи Брюсселі. В Угорщині кожен знає, що Україна є жертвою цієї війни. Завданням українського уряду є захист територіальної цілісності і суверенітету, і ніхто не може вказувати їм через чотири роки війни, на яких умовах вони мають йти на мир", – заявив Мадяр.

Одночасно новий лідер Угорщини вважає очевидним, що Росія є загрозою для Європи, і вважає неприпустимими контакти, які були між угорським і російським міністрами закордонних справ.

Втім, одночасно він заявив, що хотів би побудувати прагматичні відносини з Росією. "Давайте не забувати, що географію ми змінити не можемо. Ми досі залежимо від постачання російських енергоресурсів… Але ми переглянемо всі контракти", – пообіцяв Мадяр.

Конфлікт США та Ірану

11 квітня в Ісламабаді розпочались тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Американську делегацію очолював віцепрезидент Дж. Ді Венс, до складу якої також входять спеціальний посланник Стів Віткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Втім, тривалі переговори з Іраном не привели до укладення угоди про остаточне припинення війни.

"Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди", – резюмує Венс.

Після цього президент Дональд Трамп заявив сьогодні, що ВМС США почнуть також блокувати судна в Ормузькій протоці.

"З цього моменту ВМС США, найкращі у світі, почнуть БЛОКУВАТИ будь-які судна, що намагаються увійти до Ормузької протоки або вийти з неї", – написав він.

Одночасно Трамп припускає, що Британія і деякі країни НАТО тепер готові допомогти з розблокуванням Ормузької протоки.

Своєю чергою французький президент Емманюель Макрон заявив, що Франція разом з Великою Британією найближчими днями збере конференцію країн, готових взяти участь в оборонній місії в Ормузькій протоці після припинення бойових дій в регіоні. https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/04/13/7235308/

До речІ, заявив міністр з питань збройних сил Великої Британії Аль Карнс стверджує, що Україна може відіграти важливу роль у міжнародних зусиллях щодо забезпечення безпеки Ормузької протоки. "Україна володіє одними з найкращих у світі технологій, які вона розробила тут, під час війни. Я думаю, що це може бути корисним на Близькому Сході, як ми вже бачимо на прикладі боротьби з дронами "Шахед", аж до Ормузької протоки", – сказав він.

Натомість в Ірані погрожують, що блокада іранських портів призведе до ще більшого подорожчання пального, настільки, що американці "ностальгуватимуть" за нинішніми цінами.

Варто також додати, що за даними розвідки США, Іран досі має у своєму арсеналі тисячі балістичних ракет, які він може застосувати, вивівши пускові установки з підземних сховищ.

Трамп проти Папи

Дональд Трамп різко розкритикував Папу Римського Лева XIV, заявивши, що "не є його фанатом", що йому "не подобається Папа, який готовий сказати, що це ок (дати Ірану) володіти ядерною зброєю". А також заявив, що понтифіку "слід узятися за розум".

У відповідь Лев XIV заявив, що не боїться критики президента США і продовжить доносити ті послання, які вважає за необхідне.

"Я не боюся адміністрації Трампа і не боюся гучно озвучувати послання Євангелія – для чого, як я вважаю, я тут і є, для чого є церква. Ми не політики, ми не займаємося зовнішньою політикою з такою ж перспективною, як він можливо це розуміє", – заявив він.

Джонсон на передовій

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон опублікував репортаж зі своєї поїздки під лінію фронту на Запоріжжі. Авторська колонка Джонсона вийшла у Daily Mail.

Джонсон з’їздив на позиції 65-ї бригади, що виконує завдання в районі Гуляйполя, та написав розлогий репортаж про фронтові реалії військових та цивільних українців, також нещадно критикуючи країни Заходу за все ще недостатню допомогу Україні.

"Реальне питання не про те, чи зможе Путін загарбати всю Україну – тому що він не може. А про те, чи робимо ми достатньо, щоб допомогти українцям відбитися від нього і посадити за стіл переговорів. А якщо судити з того, що я побачив, відповідь – ні. Ми і близько не робимо достатньо", – пише він.

Інші новини

Тривожна новина. Лідера проросійської антисистемної партії Resni.ca Зорана Стевановича обрали спікером парламенту Словенії. Це може свідчити про формування правлячої коаліції на чолі із колишнім прем’єром Янезом Яншою, але можлива участь у цій коаліції "друзів Путіна" робить такий сценарій досить небезпечним для України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відклав угоду про передання Маврикію архіпелагу Чагос, де розташована спільна британсько-американська військова база.

У Німеччині ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" хоче відновити роботу російського газопроводу "Північний потік".

Наостанок – дві новини архітектури.

Адміністрація Трампа представила Комісії з образотворчого мистецтва (CFA) проєкт 76-метрової тріумфальної арки, яка має з’явитися на меморіальній розв’язці біля Арлінгтонського меморіального мосту у Вашингтоні.

На візуалізаціях арка зображена з двома орлами та золотим крилатим ангелом на вершині, що певною мірою нагадує Тріумфальну арку в Парижі. З одного боку над аркою видно слова "One Nation Under God" (Одна нація під Божим покровом), а з іншого – "Liberty and Justice for All" (Свобода і справедливість для всіх).

Одночасно Федеральний апеляційний суд США постановив, що Білий дім може тимчасово продовжити будівництво бальної зали, ініційоване Дональдом Трампом.